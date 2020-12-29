En Çok Kullanılan Windows 10 Sürümleri Açıklandı

AdDuplex tarafından paylaşılan yeni verilere göre Windows 10 sürümleri arasında halen en çok kullanılan Windows 10 Mayıs 2020 güncelleştirmesi. Onu takip eden ise Kasım 2019 güncelleştirmesi.

AdDuplex tarafından paylaşılan yeni bir veriye göre, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi yani sürüm 2004, Microsoft'un kendi işletim sistemi için yayınladığı bir numaralı özellik güncelleştirmesi olmaya devam ediyor.

Softpedia News'te yer alan habere göre, Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi de yükselişte olarak ifade ediliyor. Ancak aralık ayında yaşadığı yükselişin, diğer aylara göre nispeten daha az olduğu da belirtiliyor.

En çok kullanılan Windows 10 sürümlerinde liderlik sürüm 2004'ün

Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere Windows 10 sürümleri arasında en çok kullanılan %40,4'lük payıyla sürüm 2004. Onu hemen arkasında takip eden sürüm ise %33,2'lik payıyla Kasım 2019 güncellemesi oluyor. Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi ise %13,6'lık payıyla üçüncü sırada bulunuyor.

AdDuplex, yaptığı açıklamada "Ekim 2020 güncellemesi, aralık sonunda pazar payına %5 daha ekledi ve Windows 10 PC'lerin %13'6'sını oluşturdu. Windows 10 20H2, aralık ayında kasım ayına oranla daha yavaş büyüdü. Tatil dönüşü hızlanıp hızlanmayacağını bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 bin Windows 10 PC'de yapılan bu araştırmaya göre %0,3'lük bir kesim, Windows 10 Insider Preview yapılarını kullanıyor. Bu Windows 10 sürümleri, Microsoft'un Windows 10 deneyiminin daha sorunsuz yaşatmasında yardımcı oluyor.

Ayrıca şaşırtıcı olmayacak bir şekilde eski Windows 10 sürümlerinin pazar payının giderek azaldığı görülüyor. Örneğin Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesinin pazar payı, yalnızca %1,7. Windows 10 Ekim 2018 ise %1,5'luk bir pazar payına sahip. Peki, Windows 10 kullanıcısı okuyucularımız, siz hangi Windows 10 sürümünü kullanıyorsunuz?