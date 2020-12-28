Microsoft'un Windows 10 ücretsiz yükseltme programının sona ermediği ortaya çıktı. Microsoft çalışanı olduğunu söyleyen bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşım, ücretsiz yükseltmenin Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları için devam ettiğini gösteriyor. Peki Windows 10 ücretsiz yükseltmesi nasıl yapılacak?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10'u yayınladıktan sonra Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme imkanı sunmuştu. Bu sayede milyonlarca kullanıcı, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmadan Windows 10'a geçiş yapabilmişlerdi. Ücretsiz yükseltme kampanyası, resmiyette 2016'nın sonunda bitmişti ancak görünen o ki bitmemiş. Kullanıcılar bugün bile Windows 10'a ücretsiz yükseltme yapabiliyorlar.

Windows 7 ve Windows 8.1 için kullanıcılara sunulan ücretsiz yükseltme imkanı, Microsoft çalışanı olduğu bir kişinin Reddit'te yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Yapılan paylaşım üzerinden bilginin doğruluğunu kontrol eden kullanıcılar, bu olayın gerçekten de var olduğunu tespit ettiler. Üstelik Microsoft, ücretsiz yükseltme için herhangi bir ek koşul sunmuyor. Herhangi bir Windows 7 ya da Windows 8.1 kullanıcısı, herhangi bir ücret ödemesi yapmadan Windows 10 yükseltmesi yapabiliyor.

Windows 7'den Windows 10'a ücretsiz geçebilirsiniz:

Eğer orijinal olarak sahip olduğunuz bir Windows 7 ya da Windows 8.1 işletim sistemli bilgisayar varsa, bu bilgisayarı hiçbir ödeme yapmadan Windows 10'a yükseltebiliyorsunuz. Bu bağlamda emin olmanız gereken tek şey, az önce de belirtmiş olduğumuz gibi kullandığınız etkinleştirme anahtarının orijinal olması. Aksi takdirde ücretsiz yükseltme imkanından yararlanamıyorsunuz. Ayrıca kullandığınız anahtarın kişisel kullanıma uygun olması gerekiyor. Yani kurumsal anahtarlar ya da toplu lisans anahtarları da ücretsiz yükseltmeye dahil değil.

Bu arada, bilgisayarınız için yükseltme, bilgisayarlardan iyi anlayan kullanıcıların pek de tercih ettiği bir şey değil. Kullanıcılar, yükseltme yaparken sistemsel çakışmalar ya da sonraki süreç için uyumsuzluk sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Haliyle bu tür sorunlar yaşamamak için, Windows 10 kurulumunu sıfırdan yapmayı tercih edebilirsiniz. Ancak yaptığımız araştırmalarda hiçbir kullanıcı, ücretsiz yükseltme yaparken sıfırdan kurulum yaptığını beyan etmiyor. Böyle bir şeyi denemeniz durumunda etkinleştirme anahtarınız Windows 10'a yükseltilemeyebilir. Yine de tercih sizin. Denemekte fayda var mı? Kesinlikle var...