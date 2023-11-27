Ranker üzerinden gerçekleştirilen ve 25 bini aşkın kişinin katıldığı bir anket, en çok nefret edilen dizi karakterlerini gözler önüne serdi. Listeyi, Game of Thrones karakterleri domine etti.

İzlediğimiz her dizide sevdiğimiz karakterler kadar gerçekten nefret ettiğimiz karakterler de vardır. Bu karakterler, dizi boyunca yaptıklarıyla veya hiçbir şey yapmasalar bile sadece var olmalarıyla bile izleyenler için sinir bozucu olabilirler. Peki dizi tarihinin en çok nefret edilen karakterleri hangileri?

Sık sık tartışılan bu konu, Ranker üzerinden yapılan yeni bir anketle tekrar gündeme geldi. Ranker’da yapılan ankete 25 binden fazla kişi katıldı ve 230 bini aşkın oy verildi. Çıkan sonuçlar genel olarak tahmin edilebilir olsa da bazı sürpriz isimleri de içeriyor.

Ranker’ın anketine göre en çok nefret edilen 20 dizi karakteri

Joffrey Baratheon - Game of Thrones Ramsey Bolton – Game of Thrones Shou Tucker – Fullmetal Alchemist: Brotherhood Rachel Berry – Glee The Governor (Vali) – The Walking Dead Todd Alquist – Breaking Bad Livia Soprano – The Sopranos Cersei Lannister – Game of Thrones Caillou – Caillou Ed Peletier – The Walking Dead Will Schuester – Glee Ezra Fitz – Pretty Little Liars Petyr Baelish – Game of Thrones Paige McCullers – Pretty Little Liars Janice Soprano – The Sopranos Roose Bolton – Game of Thrones Skyler White – Breaking Bad Lori Grimes – The Walking Dead Dawson Leery – Dawson’s Creek John Gilbert – The Vampire Diaries

Tüm listeyi görmek ve siz de oy kullanmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilrsiniz.

Sonuçlara baktığımızda, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Game of Thrones karakterlerinin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tartışmasız dizi ve film tarihinin en sevilmeyen karakterleri arasına adını yazdıran Jack Gleeson’ın hayat verdiği Joffrey Baratheon, zirvede yer alıyor. Onu da Joffrey diziden çıktıktan sonra daha çok ekranda gördüğümüz Ramsay Bolton takip ediyor. Cersei Lannister, Petyr Baelish, Roose Bolton gibi diğer GoT karakterleri de listede.

Bunlar dışında listede farklı yapımlardan isimlerle de karşılaşıyoruz. The Walking Dead’den Vali ve Lori Grimes, Breaking Bad’den Skyler White ve Todd Alquist, The Sopranos’tan Livia Soprano gibi çok popüler dizilerden karakterler listeye girmeyi başarmış..

Ancak en çok dikkat çekeni, Türkiye’de de bir zamanlar çok popüler olan Caillou çizgi dizisinin baş karakteri olan dört yaşındaki Caillou’nun 9. sırada olması. Bazı kullanıcılar karakterin daha üst sıralarda yer alması gerektiğini bile söylüyor. Karakter, şımarıklığı, sürekli sızlanması, bencil olması, çocuklara kötü örnek olabilmesi gibi nedenlerden dolayı “sinir bozucu” olarak nitelendiriliyor.

2021’de sona eren Caillou’ya karşı nefret yeni bir şey değil. Yapım, daha önce birçok kez "en çok nefret edilen çizgi dizi" olarak nitelendirilmişti. Geçmişte, internette Caillou’dan nefret edenlerin toplandığı gruplar kurulmuş, hatta dizinin kaldırılması için kampanyalar bile başlatılmıştı. Bu nefretin ana sebeplerinden biri de karakterin “katlanılamaz” olmasıydı. Ayrıca, birçok ebeveyn de gelişim psikologları tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen dizinin hiçbir eğitici yanının olmadığını söylüyordu.