Tüketim çılgınlığının kıyasıya olduğu bir dönemdeyiz. Hâl böyle olunca herhangi konuya odaklanmak bile güçleşti. Dikkatimizin kolayca dağıldığı şu günlerde uzun sezonlu bir diziye başlamak bile büyük bir cesaret işi. Bizleri yormayan ve keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak mini diziler ise çoğu zaman ilk tercih oluyor.
Yeri geldiğinde tek bir oturuşta bitireceğiniz kadar akıcı ve sürükleyici olan bu dizilerin adının "mini" olduğuna pek aldanmamak lazım. Hikâyeleri ve kurgularıyla en az uzun bir filmi aratmayacak kalitede olan bu mini dizi önerilerine hep birlikte bakalım.
Mini dizi önerileri
Hayatın içindeki detayları mükemmel işleyen: Lucky Hank
- Tür: Komedi, drama
- Yıl: 2023-
- Oyuncular: Bob Odenkirk, Mireille Enos, Cedric Yarbrough
- Yaratıcı: Paul Lieberstein
- IMDb: 6.8
Pulitzer ödüllü yazar Richard Russo'nun üniversitede öğretmenlik yaparken yaşadığı deneyimlerden esinlenerek yazdığı Straight Man adlı romanından uyarlanan dizide, İngilizce Bölüm Başkanı William Henry yani Hank'in hayatı bir çözülmenin başlangıcındayken karısı Lily de yaptığı seçimleri sorgulamaya başlar. Bob Odenkirk'in performansı ile taşıdığı bu harika yapım, 2023'ün en iyi dizilerinden biri.
Destansı bir aşk hikâyesi: Queen Charlotte: A Bridgerton Story
- Tür: Drama, tarih
- Yıl: 2023
- Oyuncular: India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley
- Yaratıcı: Shonda Rhimes
- IMDb: 7.4
Bridgerton dizisinin Kraliçe Charlotte'ını konu alan spin-off serisi, son zamanların en popüler yapımlarından biri. Genç kraliçenin İngiltere Kralı George ile evlenmesine kadar olan süreçteki destansı aşk hikâyesini konu alan dizi, Charlotte'un yüksek sosyeteye dönüşmesine odaklanıyor.
Bambaşka bir dünyaya sahip olan WandaVision
- Tür: Aksiyon, komedi, dram
- Yıl: 2021
- Oyuncular: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn
- Yaratıcı: Jac Schaeffer
- IMDb: 7.9
Klasik sitcom tarzını MCU ile harmanlayan dizi, idealize edilmiş bir banliyöde yaşayan ve süper kahraman olan Wanda ile Vision'a odaklanıyor. Güçlerini kullanmak zorunda olmadıkları bir hayatı arzulayan ikilinin, her şeyin göründüğü gibi olmadığından şüphelenmesiyle hayatları değişmeye başlar.
Tersine çevrilmiş bir dedektiflik dizisi: Poker Face
- Tür: Komedi, suç
- Yıl: 2023-
- Oyuncular: Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg
- Yaratıcı: Rian Johnson
- IMDb: 7.9
Birinin yalan söylediğini tespit etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan Charlie Cale, çözmekten kendini alamadığı birbirinde tuhaf suçlarla karşılaşıyor. Tersine çevrilmiş bir dedektiflik dizisi olan Poker Face'in her bölümünün başında ilk önce suç ve fail gösteriliyor; daha sonra ise Charlie, gizemi çözmeye çalışırken izleyenler onu takip ediyor.
Komedi ve dram türünün iç içe geçtiği: Shrinking
- Tür: Komedi, drama
- Yıl: 2023-
- Oyuncular: Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford
- Yaratıcı: Brett Goldstein
- IMDb: 8
After Life dizisiyle birçok benzer yanının olduğu dizi, yas tutan bir terapistin danışanlarına tam olarak ne düşündüğünü söyleyerek kuralları çiğnemeye başlamasıyla ilginç bir hâl almaya başlar. Mimik ordinaryüsü Jason Segel'in başrolünde olduğu Shrinking, pozitif hissettiren nadir yapımlardan biri.
Derinliğe sahip bir hikâyesi olan Tanrı'nın Damlaları / Drops of God
- Tür: Drama
- Yıl: 2023
- Oyuncular: Tomohisa Yamashita, Fleur Geffrier, Tom Wozniczka
- Yaratıcı: Quoc Dang Tran
- IMDb: 8
Drops of God, Kamino Shizuku'nun Tanrı'nın Damlaları adlı Japon mangasından uyarlanan bir Apple TV dizisi. Şarap biliminin simgesel figürü olan Alexandre Léger, 60 yaşında Tokyo'daki evinde vefat eder. Şarap koleksiyonunu ise uzun yıllardır görmediği kızı Camille'ye bırakır. Ancak Camille'nin mirasına sahip çıkabilmek için genç ve zeki bir şarap üreticisiyle rekabet etmek zorunda kalır.
Bütün klişeleri ardında bırakan Manhunt
- Tür: Suç, dram
- Yıl: 2017-2020
- Oyuncular: Gethin Anthony, Arliss Howard, Kelly Jenrette
- Yaratıcı: Andrew Sodroski
- IMDb: 8.1
18 bölümden oluşan Manhunt dizisi; bir FBI profil uzmanı olan Jack Brennan'ın, Ted Kaczynski adlı teröristin izini sürmesine dair derinlemesine bir bakış açısı sunuyor.
Mizahın tepe noktası: Cunk on Earth
- Tür: Komedi
- Yıl: 2022
- Oyuncular: Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson
- Yaratıcı: Diane Morgan
- IMDb: 8.1
Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker'dan Netflix için gelen mini belgesel dizi Cunk on Earth, son zamanların en başarılı işlerinden biri. Dizide Philomena Cunk, alanında uzman olan kişilere insanlığın ilerleyişi hakkında sert sorular soruyor. Acı acı güldüren bu mocumentary (sahte belgesel), uygarlık tarihinin izini sürerek insanlığın geldiği noktayı adeta gözler önüne seriyor.
Fesatlık Tanrısı'nın maceralarını ele alan Loki
- Tür: Aksiyon, macera, fantastik
- Yıl: 2021-2023
- Oyuncular: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino
- Yaratıcı: Michael Waldron
- IMDb: 8.2
12 bölümlük bir dizi olan Loki, Marvel evreninin en ünlü kahramanlarından biri olan Loki'nin hikâyesine odaklanıyor. Avengers: Endgame filminden sonra yaşananları elen alan dizide Fesatlık Tanrısı Loki’nin maceralarını izlemeye şimdiden hazır olun.
Çocuğuna iyi bir gelecek inşa etmek isteyen bir annenin mücadelesi: Maid
- Tür: Dram
- Yıl: 2021
- Oyuncular: Margaret Qualley, Nick Robinson, Rylea Nevaeh Whittet
- Yaratıcı: Molly Smith Metzler
- IMDb: 8.3
Şiddet dolu bir ilişkiden kaçan ve bekar bir anne olan Alex, geçimini sağlamak konusunda birtakım sıkıntılar çeker. Alex, çocuğuna bakmak ve ona daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele ederken evlere temizliğe gider.
Merhametiyle adından sıkça söz ettiren bir papanın hikâyesi: The Young Pope
- Tür: Dram
- Yıl: 2016
- Oyuncular: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando
- Yaratıcı: Paolo Sorrentino
- IMDb: 8.3
The Young Pope, tarihteki ilk Amerikalı Papa olan Lenny Belardo yani namıdiğer Pius XIII'ün papalığının başlangıcına odaklanıyor. Yoksullara karşı merhametiyle adından sıkça söz ettiren ve çatışmalara karşı çıkan bir papanın hikâyesini merkeze alan dizini başrollerinde ise Jude Law ve Diane Keaton var.
Gizem ve gerilimin had safhada olduğu Masum
- Tür: Suç, dram, gizem
- Yıl: 2017
- Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay
- Yaratıcı: D Productions
- IMDb: 8.3
Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay'ın başrolde olduğu dizi en iyi Türk yapımlarından biri. Gizemin ve gerilimin had safhada olduğu dizide, Cevdet ve karısı emekli maaşlarıyla kırsal bir çiftlikte huzur içinde yaşamak için emekli olurlar. Ancak oğullarının aniden korkunç bir haberle gelmesiyle hayatları mahvolur.
Hiç düşmeyen temposuyla Ütopya / Utopia
- Tür: Dram, gizem, bilim kurgu
- Yıl: 2013-2014
- Oyuncular: Adeel Akhtar, Paul Higgins, Neil Maskell
- Yaratıcı: Dennis Kelly
- IMDb: 8.4
İngiliz bilim kurgu dizisi olan Utopia, 12 bölümden oluşan bir yapım. Dizi, internet üzerinden tanışan birbirinden ilginç karakterlerin kitlesel imha planları ve dünyayı kurtarma mücadelesini konu ediniyor.
Tarihin tozlu sayfalarına götüren Bir Küçük Işık / A Small Light
- Tür: Drama, biyografi
- Yıl: 2023
- Oyuncular: Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar
- Yaratıcı: Tony Phelan
- IMDb: 8.4
Bu yıl adından en çok söz ettiren dizilerden biri olan A Small Light, Amsterdam'daki Nazi işgali sırasında Anne Frank ve ailesinin saklanmasında kritik bir rol oynayan Miep Gies'in ilham verici yaşam öyküsüne odaklanıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen bu 8 bölümlük mini dizi, sizleri tarihin tozlu sayfalarına götürecek.
Hem romantik hem de toksik bir aşk: Normal People
- Tür: Dram, romantik
- Yıl: 2020
- Oyuncular: Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones, Desmond Eastwood
- Yaratıcı: Element Pictures
- IMDb: 8.4
Sally Rooney'nin aynı adlı romanından uyarlanan Normal People, hem romantizm hem de toksiklikle dolu olan bir yapım. Dizi, farklı geçmişlerden gelen ama İrlanda'nın küçük bir kasabasında yolları kesişen Marianne ve Connell'ın romantik hikâyelerini aktarıyor.
İkinci sezonuyla efsane bir dönüş yapan Şahsiyet
- Tür: Suç, dram, gizem
- Yıl: 2018-
- Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta
- Yaratıcı: Hakan Günday
- IMDb: 9
Şahsiyet, alzaymır başlangıcı teşhisi koyulan eski adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun bir seri katile dönüşmesini ve bu serüvende başına gelenleri konu ediniyor. İkinci sezonu Gain'de yayımlanan dizinin kadrosunda ise Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar gibi efsane oyuncular yer alıyor.
Şahsiyet'in ikinci sezonunun ilk iki bölümünün incelemesi:
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