Artık onlarca sezonluk dizileri izlemeye ne vaktimiz ne sabrımız var. Sundukları muhteşem atmosferleriyle tam vaktinde biten ve tadını damağımızda bırakan birbirinden kaliteli mini dizilerden oluşan bir liste hazırladık.

Tüketim çılgınlığının kıyasıya olduğu bir dönemdeyiz. Hâl böyle olunca herhangi konuya odaklanmak bile güçleşti. Dikkatimizin kolayca dağıldığı şu günlerde uzun sezonlu bir diziye başlamak bile büyük bir cesaret işi. Bizleri yormayan ve keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak mini diziler ise çoğu zaman ilk tercih oluyor.

Yeri geldiğinde tek bir oturuşta bitireceğiniz kadar akıcı ve sürükleyici olan bu dizilerin adının "mini" olduğuna pek aldanmamak lazım. Hikâyeleri ve kurgularıyla en az uzun bir filmi aratmayacak kalitede olan bu mini dizi önerilerine hep birlikte bakalım.

Hayatın içindeki detayları mükemmel işleyen: Lucky Hank

Tür: Komedi, drama

Komedi, drama Yıl: 2023-

2023- Oyuncular : Bob Odenkirk, Mireille Enos, Cedric Yarbrough

: Bob Odenkirk, Mireille Enos, Cedric Yarbrough Yaratıcı: Paul Lieberstein

Paul Lieberstein IMDb: 6.8

Pulitzer ödüllü yazar Richard Russo'nun üniversitede öğretmenlik yaparken yaşadığı deneyimlerden esinlenerek yazdığı Straight Man adlı romanından uyarlanan dizide, İngilizce Bölüm Başkanı William Henry yani Hank'in hayatı bir çözülmenin başlangıcındayken karısı Lily de yaptığı seçimleri sorgulamaya başlar. Bob Odenkirk'in performansı ile taşıdığı bu harika yapım, 2023'ün en iyi dizilerinden biri.

Destansı bir aşk hikâyesi: Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Tür: Drama, tarih

Drama, tarih Yıl: 2023

2023 Oyuncular: India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley

India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley Yaratıcı: Shonda Rhimes

Shonda Rhimes IMDb: 7.4

​Bridgerton dizisinin Kraliçe Charlotte'ını konu alan spin-off serisi, son zamanların en popüler yapımlarından biri. Genç kraliçenin İngiltere Kralı George ile evlenmesine kadar olan süreçteki destansı aşk hikâyesini konu alan dizi, Charlotte'un yüksek sosyeteye dönüşmesine odaklanıyor.

Bambaşka bir dünyaya sahip olan WandaVision

Tür: Aksiyon, komedi, dram

Aksiyon, komedi, dram Yıl: 2021

2021 Oyuncular: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn

Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn Yaratıcı: Jac Schaeffer

Jac Schaeffer IMDb: 7.9

Klasik sitcom tarzını MCU ile harmanlayan dizi, idealize edilmiş bir banliyöde yaşayan ve süper kahraman olan Wanda ile Vision'a odaklanıyor. Güçlerini kullanmak zorunda olmadıkları bir hayatı arzulayan ikilinin, her şeyin göründüğü gibi olmadığından şüphelenmesiyle hayatları değişmeye başlar.

Tersine çevrilmiş bir dedektiflik dizisi: Poker Face

Tür: Komedi, suç

Komedi, suç Yıl : 2023-

: 2023- Oyuncular: Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg

Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg Yaratıcı: Rian Johnson

Rian Johnson IMDb: 7.9

Birinin yalan söylediğini tespit etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan Charlie Cale, çözmekten kendini alamadığı birbirinde tuhaf suçlarla karşılaşıyor. Tersine çevrilmiş bir dedektiflik dizisi olan Poker Face'in her bölümünün başında ilk önce suç ve fail gösteriliyor; daha sonra ise Charlie, gizemi çözmeye çalışırken izleyenler onu takip ediyor.

Komedi ve dram türünün iç içe geçtiği: Shrinking

Tür: Komedi, drama

Komedi, drama Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford

Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford Yaratıcı: Brett Goldstein

Brett Goldstein IMDb: 8

After Life dizisiyle birçok benzer yanının olduğu dizi, yas tutan bir terapistin danışanlarına tam olarak ne düşündüğünü söyleyerek kuralları çiğnemeye başlamasıyla ilginç bir hâl almaya başlar. Mimik ordinaryüsü Jason Segel'in başrolünde olduğu Shrinking, pozitif hissettiren nadir yapımlardan biri.

Derinliğe sahip bir hikâyesi olan Tanrı'nın Damlaları / Drops of God

Tür: Drama

Drama Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Tomohisa Yamashita, Fleur Geffrier, Tom Wozniczka

Tomohisa Yamashita, Fleur Geffrier, Tom Wozniczka Yaratıcı: Quoc Dang Tran

Quoc Dang Tran IMDb: 8

Drops of God, Kamino Shizuku'nun Tanrı'nın Damlaları adlı Japon mangasından uyarlanan bir Apple TV dizisi. Şarap biliminin simgesel figürü olan Alexandre Léger, 60 yaşında Tokyo'daki evinde vefat eder. Şarap koleksiyonunu ise uzun yıllardır görmediği kızı Camille'ye bırakır. Ancak Camille'nin mirasına sahip çıkabilmek için genç ve zeki bir şarap üreticisiyle rekabet etmek zorunda kalır.

Bütün klişeleri ardında bırakan Manhunt

Tür: Suç, dram

Suç, dram Yıl: 2017-2020

2017-2020 Oyuncular: Gethin Anthony, Arliss Howard, Kelly Jenrette

Gethin Anthony, Arliss Howard, Kelly Jenrette Yaratıcı: Andrew Sodroski

Andrew Sodroski ​IMDb: 8.1

18 bölümden oluşan Manhunt dizisi; bir FBI profil uzmanı olan Jack Brennan'ın, Ted Kaczynski adlı teröristin izini sürmesine dair derinlemesine bir bakış açısı sunuyor.

Mizahın tepe noktası: Cunk on Earth

Tür: Komedi

Komedi Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson

Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson Yaratıcı: Diane Morgan

Diane Morgan IMDb: 8.1

Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker'dan Netflix için gelen mini belgesel dizi Cunk on Earth, son zamanların en başarılı işlerinden biri. Dizide Philomena Cunk, alanında uzman olan kişilere insanlığın ilerleyişi hakkında sert sorular soruyor. Acı acı güldüren bu mocumentary (sahte belgesel), uygarlık tarihinin izini sürerek insanlığın geldiği noktayı adeta gözler önüne seriyor.

Fesatlık Tanrısı'nın maceralarını ele alan Loki

Tür: Aksiyon, macera, fantastik

Aksiyon, macera, fantastik Yıl: 2021-2023

2021-2023 Oyuncular: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino

Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino Yaratıcı: Michael Waldron

Michael Waldron IMDb: 8.2

12 bölümlük bir dizi olan Loki, Marvel evreninin en ünlü kahramanlarından biri olan Loki'nin hikâyesine odaklanıyor. Avengers: Endgame filminden sonra yaşananları elen alan dizide Fesatlık Tanrısı Loki’nin maceralarını izlemeye şimdiden hazır olun.

Çocuğuna iyi bir gelecek inşa etmek isteyen bir annenin mücadelesi: Maid

Tür: Dram

Dram Yıl: 2021

2021 Oyuncular: Margaret Qualley, Nick Robinson, Rylea Nevaeh Whittet

Margaret Qualley, Nick Robinson, Rylea Nevaeh Whittet Yaratıcı: Molly Smith Metzler

Molly Smith Metzler ​IMDb: 8.3

Şiddet dolu bir ilişkiden kaçan ve bekar bir anne olan Alex, geçimini sağlamak konusunda birtakım sıkıntılar çeker. Alex, çocuğuna bakmak ve ona daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele ederken evlere temizliğe gider.

Merhametiyle adından sıkça söz ettiren bir papanın hikâyesi: The Young Pope

Tür: Dram

Dram Yıl: 2016

2016 Oyuncular: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando

Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando Yaratıcı : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino ​IMDb: 8.3

The Young Pope, tarihteki ilk Amerikalı Papa olan Lenny Belardo yani namıdiğer Pius XIII'ün papalığının başlangıcına odaklanıyor. Yoksullara karşı merhametiyle adından sıkça söz ettiren ve çatışmalara karşı çıkan bir papanın hikâyesini merkeze alan dizini başrollerinde ise Jude Law ve Diane Keaton var.

Gizem ve gerilimin had safhada olduğu Masum

Tür: Suç, dram, gizem

Suç, dram, gizem Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay

Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay Yaratıcı: D Productions

D Productions ​IMDb: 8.3

Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay'ın başrolde olduğu dizi en iyi Türk yapımlarından biri. Gizemin ve gerilimin had safhada olduğu dizide, Cevdet ve karısı emekli maaşlarıyla kırsal bir çiftlikte huzur içinde yaşamak için emekli olurlar. Ancak oğullarının aniden korkunç bir haberle gelmesiyle hayatları mahvolur.

Hiç düşmeyen temposuyla Ütopya / Utopia

Tür : Dram, gizem, bilim kurgu

: Dram, gizem, bilim kurgu Yıl : 2013-2014

: 2013-2014 Oyuncular : Adeel Akhtar, Paul Higgins, Neil Maskell

: Adeel Akhtar, Paul Higgins, Neil Maskell Yaratıcı : Dennis Kelly

: Dennis Kelly ​IMDb: 8.4

İngiliz bilim kurgu dizisi olan Utopia, 12 bölümden oluşan bir yapım. Dizi, internet üzerinden tanışan birbirinden ilginç karakterlerin kitlesel imha planları ve dünyayı kurtarma mücadelesini konu ediniyor.

Tarihin tozlu sayfalarına götüren Bir Küçük Işık / A Small Light

Tür : Drama, biyografi

: Drama, biyografi Yıl : 2023

: 2023 Oyuncular : Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar

: Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar Yaratıcı : Tony Phelan

: Tony Phelan ​IMDb: 8.4

​Bu yıl adından en çok söz ettiren dizilerden biri olan A Small Light, Amsterdam'daki Nazi işgali sırasında Anne Frank ve ailesinin saklanmasında kritik bir rol oynayan Miep Gies'in ilham verici yaşam öyküsüne odaklanıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen bu 8 bölümlük mini dizi, sizleri tarihin tozlu sayfalarına götürecek.

Hem romantik hem de toksik bir aşk: Normal People

Tür : Dram, romantik

: Dram, romantik Yıl : 2020

: 2020 Oyuncular : Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones, Desmond Eastwood

: Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones, Desmond Eastwood Yaratıcı : Element Pictures

: Element Pictures ​IMDb: 8.4

Sally Rooney'nin aynı adlı romanından uyarlanan Normal People, hem romantizm hem de toksiklikle dolu olan bir yapım. Dizi, farklı geçmişlerden gelen ama İrlanda'nın küçük bir kasabasında yolları kesişen Marianne ve Connell'ın romantik hikâyelerini aktarıyor.

İkinci sezonuyla efsane bir dönüş yapan Şahsiyet

Tür : Suç, dram, gizem

: Suç, dram, gizem Yıl : 2018-

: 2018- Oyuncular : Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta

: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta Yaratıcı : Hakan Günday

: Hakan Günday ​IMDb: 9

Şahsiyet, alzaymır başlangıcı teşhisi koyulan eski adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun bir seri katile dönüşmesini ve bu serüvende başına gelenleri konu ediniyor. İkinci sezonu Gain'de yayımlanan dizinin kadrosunda ise Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar gibi efsane oyuncular yer alıyor.

Şahsiyet'in ikinci sezonunun ilk iki bölümünün incelemesi:

Diğer film ve dizi önerilerimiz: