Wikipedia'ya Türkçe Giriş, 2.5 Yıl Boyunca Hiç Kesilmedi

Wikipedia, 2.5 yıllık yasaklı dönemin ardından yeniden erişime açıldı. Ancak ortaya çıkan veriler, Wikipedia'ya yapılan Türkçe girişlerin daima devam ettiğini ortaya koyuyor. Öyle ki; Wikipedia'ya geçtiğimiz 2.5 yıllık süreçte 44 bin yeni Türkçe içerik eklendi.

Dün, Türkiye'nin internet tarihi için çok önemli bir gündü. Çünkü dünyanın en popüler internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'deki erişim yasağı, resmen son buldu. Wikimedia Vakfı, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurudan istediği sonucu aldı ve AYM, Wikipedia'nın yasaklı olmasının hak ihlali olduğu sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'ya ilişkin kararı dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletildi ve gerekli çalışmaların yapılması istendi. Dün akşam saatlerinde de Wikipedia, Türkiye'de yeniden erişime açıldı. Kullanıcılar artık, Wikipedia'ya diledikleri gibi erişebiliyorlar.

Wikipedia'nın uzunca bir süre boyunca yasaklı olması, Wikipedia'ya Türkçe girişler yapılmasının önüne geçmedi. Wikipedia'nın yasaklı olduğu 2.5 yıl boyunca toplam 44 bin Türkçe giriş yapıldı. Platform, 2017 yılının nisan ayından beri erişim engelli olmasına rağmen Türkçe akış, daima devam etti.

Edinilen istatistiksel verilere göre Wikipedia'da, erişim engeline kadar olan süreçte 289 bin 134 Türkçe başlık bulunuyordu. Bu sayı bugün ise 338 bin 882'ye ulaştı. Ayrıca sadece son bir yıl içerisinde 829 Wikipedia yazarı, platforma 50'den fazla Türkçe giriş yaptı. Ancak Wikipedia'nın Türkçe içerik görüntülemesi, erişim yasağının olduğu dönemde çok ciddi oranlarda düşüş yaşadı.

Wikipedia ile ilgili ilginç bir detay ise sitenin ziyaret sayısıyla ilgili. Öyle ki Wikipedia'da bulunan Türkçe içerikler, nisan 2017'den önce günlük 5 milyon ziyaretçi alıyordu. Ancak bu durum, Wikipedia'nın yasaklı olduğu dönemde 700 bin ila 1.2 milyona kadar geriledi. Bu durum, Türkiye'deki internet kullanıcılarının Wikipedia'dan vazgeçemediklerinin açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yeniden erişime açılmasıyla birlikte gündem olan Wikipedia, 309'dan fazla dilde içeriğin üretildiği bir platform. Bu diller arasında zirvenin sahibi, tahmin edilebileceği üzere İngilizce. Öyle ki Wikipedia'da bugün, 5 milyon 995 bin İngilizce içerik bulunuyor. Türkçe, Wikipedia'daki içerikler arasında ise 30. sırada yer buluyor. Bu detay, Türkçe'nin Wikipedia için hayli popüler bir dil olduğunu ortaya koyuyor.