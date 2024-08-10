Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte oyuncu koltuğundan telefon tutucuya, kulaklıktan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Fizyoterapistler, ergonomi uzmanları ve e-spor oyuncularının geri bildirimleriyle geliştirilen xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu, kullanıcıların istedikleri pozisyonda rahatça oturmasına imkan tanıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar da soğuk tutabilen Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, en çok tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Klavyeler, fareler, depolama aygıtları gibi birden çok cihazı sorunsuz bir şekilde bağlayabilmenize imkan tanıyan Ugreen USB C Hub, bir adet 4K 30Hz HDMI bağlantı noktasının yanında ışık hızında 5Gbps ve 480Mps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen üç adet USB A bağlantı noktası ile karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Bilgisayarınıza Bluetooth 5.0 özelliği eklemek için tasarlanmış bir USB adaptör olan TP-Link UB500, geniş bir kapsamı alanı sunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Parmak uçlarınız için şekillendirilmiş küresel bombeli tuşlara sahip olan Logitech MX Keys S Kablosuz Klavye; hızlı, akıcı ve daha sessiz bir yazma deneyimi sunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Araç içindeki telefonunuzu güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayan Hb-02 Havalandırma Araba Telefon Tutucu, haftanın en çok satılan ürünleri arasında yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Yüksek ses kalitesi, konforlu tasarım ve uzun pil ömrü ile dikkatleri çeken Huawei Freebuds Se 2, fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Ev temizliğinde pratik bir çözüm sunan Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge, güçlü bataryası ve emiş gücü sayesinde hem sert zeminlerde hem de halılarda etkili temizlik sağlar.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Yüksek performansı ve hızlı şarj özelliği ile öne çıkan Anker 325 Powerbank 20000mAh, uzun ömürlü bir cihaz olması sebebiyle oldukça beğenilen ürünler arasında yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

4.000 DPI'ye kadar ayarlanabilir bir sensör sunan Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Mouse, hem oyun oynamak için hem de genel bilgisayar kullanımı için uygun bir model.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Sizin için diğer önerilerimiz;