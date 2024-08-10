Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte oyuncu koltuğundan telefon tutucuya, kulaklıktan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu
Fizyoterapistler, ergonomi uzmanları ve e-spor oyuncularının geri bildirimleriyle geliştirilen xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu, kullanıcıların istedikleri pozisyonda rahatça oturmasına imkan tanıyor.
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Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak
Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar da soğuk tutabilen Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, en çok tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor.
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Ugreen USB C Hub
Klavyeler, fareler, depolama aygıtları gibi birden çok cihazı sorunsuz bir şekilde bağlayabilmenize imkan tanıyan Ugreen USB C Hub, bir adet 4K 30Hz HDMI bağlantı noktasının yanında ışık hızında 5Gbps ve 480Mps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen üç adet USB A bağlantı noktası ile karşımıza çıkıyor.
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TP-Link UB500
Bilgisayarınıza Bluetooth 5.0 özelliği eklemek için tasarlanmış bir USB adaptör olan TP-Link UB500, geniş bir kapsamı alanı sunuyor.
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Logitech MX Keys S Kablosuz Klavye
Parmak uçlarınız için şekillendirilmiş küresel bombeli tuşlara sahip olan Logitech MX Keys S Kablosuz Klavye; hızlı, akıcı ve daha sessiz bir yazma deneyimi sunuyor.
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Hb-02 Havalandırma Araba Telefon Tutucu
Araç içindeki telefonunuzu güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayan Hb-02 Havalandırma Araba Telefon Tutucu, haftanın en çok satılan ürünleri arasında yer alıyor.
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Huawei Freebuds Se 2
Yüksek ses kalitesi, konforlu tasarım ve uzun pil ömrü ile dikkatleri çeken Huawei Freebuds Se 2, fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor.
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Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge
Ev temizliğinde pratik bir çözüm sunan Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge, güçlü bataryası ve emiş gücü sayesinde hem sert zeminlerde hem de halılarda etkili temizlik sağlar.
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Anker 325 Powerbank 20000mAh
Yüksek performansı ve hızlı şarj özelliği ile öne çıkan Anker 325 Powerbank 20000mAh, uzun ömürlü bir cihaz olması sebebiyle oldukça beğenilen ürünler arasında yer alıyor.
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Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Mouse
4.000 DPI'ye kadar ayarlanabilir bir sensör sunan Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Mouse, hem oyun oynamak için hem de genel bilgisayar kullanımı için uygun bir model.
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