Günlük İşlerinizde Kullanım Kolaylığı Sağlayacak USB Çoğaltıcı Tavsiyeleri

Aynı anda farklı cihazları bağlayıp kullanabileceğiniz, daha hızlı veri aktarımı sağlayabileceğiniz USB çoğaltıcıları sizler için inceledik.

Cihazlar arası bağlantı ve veri aktarımının oldukça önem taşıdığı günümüz teknolojisinde, USB çoğaltıcılar bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için ideal çözümler sunuyor. Hem ev hem de ofis kullanımında büyük kolaylık sağlayan bu cihazlar, birçok marka tarafından piyasaya sunulmuş durumda. Sizin için seçtiğimiz, günlük işlerinizde pratik çözümler sunacak olan bu ürünlere gelin hep birlikte bakalım.

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USB Çoğaltıcılar

Bir adet 4K 30Hz HDMI bağlantı noktası ve 5Gbps hıza kadar veri aktarımını destekleyen üç adet USB girişine sahip olan Ugreen USB C Hub, neredeyse bütün teknolojik cihazlar ile uyumlu bir şekilde çalışır. Ayrıca dayanıklı ve şık bir görünüm sunan bu ürün, ısı korumasına sahip birinci sınıf alüminyum malzemeden üretilmiş.

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İster masaüstü bilgisayarınızda isterseniz dizüstü bilgisayarınızda kurulum gerektirmeden rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çoğaltıcı olan Coverzone Çoklayıcı Adaptör, 6 adet USB girişi ile karşımıza çıkıyor. Alüminyum alaşıma sahip aşınmaya dayanıklı bir yapısı bulunan bu adaptör, 5Gbps'ye kadar aktarım hızı sunuyor.

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Şık tasarımı ve minimum ağırlığa sahip olan Aceele USB Hub, 1.2 metre uzunluğundaki kablosu ile kullanışlı bir ürün olarak gözümüze çarpıyor. 1 USB bağlantı noktasını 3 USB bağlantısına dönüştüren bu cihaz, 5 Gbps'ye kadar USB 3.0 aktarım hızlarını da destekler. Ayrıca her USB noktasında akım koruma özelliği bulunurken, SD / TF kart okuyucu girişi de mevcut.

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4 adet USB 3.0 bağlantı noktası ile fare, klavye, yazıcı gibi birçok cihazı bağlayıp sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz Ugreen Kablolu USB Hub, 1 metre uzunluğunda kablosu ile karşımıza çıkıyor. 5Gbps'ye kadar süper hızlı veri aktarımını destekleyen bu ürün, ultra ince tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca sahip olduğu LED göstegeler ile çalışma durumunu kontrol edebilmenize de olanak sağlıyor.

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Windows, MacOS, iPadOS, Linux, Vista ve daha fazla işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışan Baseus USB C Hub 7'si 1 Arada Adaptör; 3 adet USB 3.0 veri bağlantı noktası ve SD/TF kart yuvalarına sahip. Güçlü 100W PD özelliği sayesinde, bağlı cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebileceğiniz bu cihaz, yüksek çözünürlüklü 4K 60Hz HDMI çıkışı ile de kaliteli bir görüntü sunıyor.

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30 Hz'de 4K monitör çözünürlüklerini destekleyen HDMI bağlantı noktası bulunan Belkin Çok Bağlantı Noktalı USB C Hub, 3 adet USB girişine sahip. SD / MicroSD kart okuyucuları da bulunan bu üründe, kulaklık ya da hoparlör bağlayabileceğiniz bir bölüm mevcut. Ayrıca veri transfer hızı da 5 Gbps olarak karşımıza çıkıyor.

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