Okula dönüş heyecanınızı sizinle paylaşıyoruz! Bu yüzden yeni bir okul dönemi başlamadan ihtiyacınız olan tüm ürünleri sizler için derledik.
Eğer siz de okulların açılmasına sayılı günler kala hala aradıklarınızı bulamadıysanız kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, kıyafetlerden teknolojiye kadar her kategoride ürünün bulunduğu içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Hepsiburada okula dönüş fırsatları kapsamında alabileceğiniz ürünlerin kategorileri şöyle:
Okulların açılmasına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de ebeveynler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yeni bir eğitim yılına hazırlanırken başarılı bir başlangıç yapmak için ihtiyaç duyulan malzemelerin tam olması ise büyük önem taşıyor. Biz de sizler için her kategoriden ürünleri listeledik.
Kırtasiye Ürünlerinde Kaçırılmaz Fırsatlar!
Akıllı Saatlerde Okula Dönüş Fırsatı!
Okula En Havalı Kulaklıklarla Dönmek İçin Fırsatları Kaçırma!
Öğrencilere Özel Vergisiz Telefonlar ve Tabletlerde Aradığın Fırsatlar!
Uzspace Mataralarda Fırsatlar!
Rotring markasında okula dönüşe özel fırsatlar!
Yemek taşıma çantalarında kaçırılmayacak fırsatlar!
Faber-Castell markalı ürünlerde indirimler!
Beğenebileceğiniz bazı indirimli ürünler ise şöyle:
- HP 255 G9 AMD Ryzen 5 5625U Taşınabilir Bilgisayar
- Lenovo V15 G2 82QY00R1TX
- Monster Tulpar T5 V23.4.2
- Asus Intel Core I3-1115G4
- Apple MacBook Air M1 Çip 16GB
- Casper Nirvana X600.5700-DF00X-G-F
- Huawei Matebook D14 2024
- Lenovo V15 G4 Amn 82YU00QKTX
- Samsung Galaxy Watch6 Classic
- Xiaomi Redmi Watch 3 Active
- Apple Watch Seri 9
- Slazenger Akıllı Çocuk Saati
- Anker Soundcore R50i TWS
- Apple AirPods 2. Nesil Kulaklık
- Xiaomi Redmi Buds 4 Lite
- Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
Bu ürünler dışında daha fazla okula dönüş alışverişi için ürün görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
İndirimler bununla da sınırlı değil. Amazon'da ofis ve kırtasiye kategorisinde her gün yenilenen fırsatlar sizleri bekliyor:
Amazon'da ofis ve kırtasiye kategorisinde her gün yenilenen ve günün fırsatı olarak karşımıza çıkan indirimli ürünler şöyle:
Resim defteri, dosya ve spiralli defter:
Kalemler:
- Faber-Castell Fosforlu Kalem
- BIC Cristal Medium Mavi Tükenmez Kalem 10'lu
- BiC Velleda 1701 Eco Tahta Kalemi
- Faber-Castell Grip Edition Glam
- Faber-Castell Polychromos Kuru Boya Kalemi
Diğer ofis ve kırtasiye malzemeleri:
- Maped 4'lü Start 30 cm Pergel Seti
- Pritt Stick Yapıştırıcı
- Citizen Cdb-1201bk Büyük Hesap Makinesi
- Faber-Castell Tack-it yapıştırıcı
- Klavye Temizleme Fırçası
- Nerolia- 10'lu Fırça Seti
- Supvan Etiket Makinesi
- Maped Ofis Zımba
- Evbuya Planlayıcı Akıllı Kağıt
Ofis ve kırtasiye malzemelerindeki fırsatları kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.
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