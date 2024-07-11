En Çok Satan Bilgisayar Markaları Açıklandı

2024'ün ikinci çeyreğinde bilgisayar satışları büyüme göstermeye devam etti. En çok satan markalar da belli oldu. Apple'ın ciddi büyüme yaşaması dikkat çekti.

Her yıl olduğu gibi 2024’te de milyonlarca bilgisayar satılıyor. Peki geride bıraktığımız ikinci çeyrekte ne kadar satış gerçekleşti? En çok hangi markalar sattı? Pazarda son durum ne? International Data Corporation (IDC) tarafından paylaşılan rapor, tüm bu soruları yanıtlıyor.

IDC’nin raporu, PC pazarının ikinci çeyrekte de toparlanmaya devam ettiğini ve düşüş gösteren 7 çeyreğin ardından ekonomik problemlere rağmen üst üste ikinci kez büyüme gösterdiğini ortaya koydu. Öyle ki dünya çapındaki satışlar 64,9 milyona ulaşarak yıllık oranda %3 arttı. İlk çeyrekteki verileri dahil ettiğimizde ise 2024 genelinde toplam satışların 124,7 milyona ulaştığını görüyoruz.

Lenovo zirvedeki yerini korudu, Apple’ın satışları uçuşa geçti

Verilere baktığımızda şaşırtmayan bir şekilde Lenovo’nun en üst sırada yer aldığını görebiliyoruz. Çinli bilgisayar üreticisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde 14,7 milyon satış ve %22,7’lik pazar payıyla zirvede bulunuyor. Onu 13,7 milyon satış ile HP takip ediyor.

Zirvede Lenovo yer alsa da geride bıraktığımız üç ayın yıldızı Apple olmuş. Öyle ki şirket, 5,7 milyon Mac satışı gerçekleştirmiş, %8,8’lik pazar payına ulaşmış. 2023’ün aynı döneminde ise bu oranlar 4,7 milyon ile %7,5’ti. Yani şirket bir yıllık süreçte %20,8’lik büyüme göstererek bilgisayar pazarında iddiasını ortaya koymuş.

Bunun dışında Acer için de iyi bir dönem geride kalmış. Tayvanlı teknoloji devi, önceki yıldan %13,7’lik yükselme ile 4,4 milyon satış yapmayı başarmış.

2024’ün ikinci çeyreğinde en çok bilgisayar satan markalar şu şekilde:

Marka Satış adedi Pazar payı Lenovo 14,7 milyon %22,7 HP 13,7 milyon %21,1 Dell 10,1 milyon %15,5 Apple 5,7 milyon %8,8 Acer Group 4,4 milyon %6,8 Diğer markalar 16,3 milyon %25,1

2024 genelinde şu ana kadar yapılan satışlar ise şu şekilde: