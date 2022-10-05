Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartı ve İşlemciler

Steam, oyunculardan topladığı verilerle oluşturduğu donanım ve yazılım istatistiklerini açıkladı. Eylül 2022'ye ait veriler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Intel, NVIDIA ve Microsoft üçlüsünün şampiyonluğunu gözler önüne serdi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, Eylül 2022'ye ilişkin yazılım ve donanım verilerini açıkladı. Oyunculardan toplanan istatistiklere dayanarak tablolar oluşturan platform, en çok kullanılan işlemci, işletim sistemi ve ekran kartı verilerini paylaştı. Ayrıca Steam kullanıcılarının sahip olduğu ortalama bilgisayar da belli olmuş durumda.

Paylaşılan istatistiklere baktığımızda; aslında pek de şaşırtıcı olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Öyle ki Intel işlemciler, NVIDIA ekran kartları ve Windows işletim sistemii, oyun dünyasının oyun kurucusu durumundalar. Ancak burada dikkat çeken bir husus var. Verilere göre oyuncular yavaş yavaş Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yapıyorlar. Paylaşılan veriler, Windows 11'in önümüzdeki yıl içerisinde Windows 10'dan daha popüler olabileceğini gözler önüne seriyor.

İşte Steam'in Eylül 2022 donanım ve yazılım istatistikleri:

En çok tercih edilen ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

Paylaşılan veriler, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartının NVIDIA GeForce GTX 1060 olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki tüm Steam kullanıcılarının yüzde 6,94'ü, bu ekran kartını tercih ediyor. Verilerin kapsamını genişlettiğimizde ise oyuncuların yüzde 76,77 gibi çok ciddi bir bölümünün NVIDIA kullandığına şahitlik ediyoruz. Bu markayı yüzde yüzde 14,41'le AMD, yüzde 8,61'le de Intel takip etti. Ancak yakın bir gelecekte bu tabloda önemli değişiklikler olabilir. Zira Intel, ekim ayı itibarıyla harici ekran kartı pazarına resmen giriş yapmış olacak.

Burada en çok dikkat çeken detay, NVIDIA'nın en yeni nesil teknolojilerle tanıttığı RTX 4000 serisi ekran kartlarını tanıtmış olmasına rağmen en çok kullanılan ekran kartının hala GTX 1000 serisinden çıkıyor olması. Bu durum, "Yeni ekran kartına gerçekten ihtiyacımız var mı?" sorusunu da beraberinde getiriyor.

En çok tercih edilen 10 ekran kartı modeli şu şekilde:

Marka/Model Tercih Edilme Yüzdesi NVIDIA GeForce GTX 1060 6,94 NVIDIA GeForce GTX 1650 6,32 NVIDIA GeForce RTX 2060 5,19 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4,91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 4,0 NVIDIA GeForce RTX 3060 3,52 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 2,57 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 2,52 NVIDIA GeForce GTX 1050 2,45 NVIDIA GeForce RTX 3070 2,33

En çok tercih edilen işletim sistemi: Windows 10

Steam'in Eylül 2022 donanım ve yazılım anketine göre oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemi, Windows 10. Öyle ki kullanıcıların yüzde 68,49'u Windows 10 kullanıyor. Bu işletim sistemini yüzde 24,84'le Windows 11, yüzde 2,40 ile de Windows 7 takip ediyor. Windows'un herhangi bir sürümünü kullanan oyuncuların tüm oyunculara oranı ise yüzde 96,41. macOS'un kullanım oranı yüzde 2,36 olarak karşımıza çıkarken, Linux kullanıcılarının oranı ise yalnızca yüzde 1,23.

En çok tercih edilen 5 işletim sistemi şu şekilde:

İşletim Sistemi Tercih Edilme Yüzdesi Windows 10 64 bit 68,49 Windows 11 64 bit 24,84 Windows 7 64 bit 2,40 Windows 8.1 64 bit 0,44 Windows 7 32 bit 0,12

En çok tercih edilen işlemci: Intel'in 2.3-2.69 Ghz aralığındaki modelleri

Steam'in paylaştığı veriler, kullanıcıların yüzde 68,04'ünün Intel marka işlemci kullandığını ortaya koydu. Bu markada en çok tercih edilen modeller ise hızı 2.3-2.69 Ghz aralığında değişenlerdi. AMD'nin işlemcilerinin kullanım oranı ise yüzde 31,96 olarak kayıtlara geçti. AMD'nin en popüler modelleri ise 3.3-3.69 Ghz aralığında çalışan modeller...

Tüm Steam kullanıcıları göz önüne alındığında kullanılan bilgisayar ortalaması şu şekilde: