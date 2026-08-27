2. çeyrekte dünya çapında en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Apple ve Samsung dominasyonu artarak devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefon satışları konusunda çok hareketli geçiyor. Peki dünyada en çok hangi modeller satılıyor? Araştırma firması Counterpoint Research, 2026’nın ikinci çeyreğinde, yani nisandan haziran sonuna kadar olan süreçte dünya çapında ne çok satan telefon modellerini bizlerle buluşturdu.

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Devam eden RAM krizi, üreticileri ve satışları olumsuz etkilemeye devam ediyor. 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam akıllı telefon pazarı yıllık bazda %11 daralma yaşandı. İlk 10’a giren akıllı telefon modellerinin toplam pazardan aldığı pay %26 seviyesine ulaşarak ikinci çeyrekler arasındaki en yüksek değere ulaştı. Bu tablonun arkasında ise pazarı adeta domine eden iki dev var: Apple ve Samsung.

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Yılın ikinci çeyreğinde dünyada en çok satan akıllı telefonlar

iPhone 17 iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Galaxy S26 Ultra Galaxy A07 Galaxy A17 iPhone 17e Galaxy A17 4G Galaxy S26 iPhone 16

Listeye baktığımızda zirvenin değişmediğini ve şu anda piyasadaki en iyi telefonlardan biri olarak gösterilen standart iPhone 17’nin zirvede yer aldığını görüyoruz. Onu iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro takip ediyor. Bu da dünyada en çok satan üç modelin Apple’dan oluştuğu anlamına geliyor. Firma, pazardaki genel gerilemeye meydan okuyarak 3 aylık dönemde birim satışlarını yıllık bazda %5 artırmayı başarmış. iPhone 17 serisinin genel anlamda çok başarılı bir seri olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un da modelleri ilk 10’da yer alıyor. Şirketin en çok satan cihazı şaşırtıcı bir şekilde Galaxy S26 Ultra olmuş ve listeye 4’üncü sıradan girmiş. Şaşırtıcı diyoruz çünkü normalde bu listelerde Samsung’un A serisi uygun fiyatlı modelleri en üstlerde yer alır. Firma, bu dönemde yeni bir başarıya imza atarak en pahalı modelini en çok satan modeli yapmış. Galaxy S26 serisinde Ultra modeli, serinin toplam satışlarının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını belirtmek gerekiyor. Listede bu model dışında A07, A17, S26 gibi modeller görüyoruz.

Apple ve Samsung’un akıllı telefon pazarında inanılmaz bir dominasyonu var. Liste de bunun kanıtı. En çok satan 10 modelin tamamı yalnızca Apple ve Samsung modellerinden oluşuyor.