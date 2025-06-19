TCL, 2025 model televizyon ve klima serisini Türkiye’de satışa sundu. Yeni seri farklı segmentlerde ürünler içeriyor. Yeni TCL ürün serisi, QD-Mini LED TV'ler ve akıllı klimalardan oluşuyor. Tüm modeller haziran itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı. TCL, yeni ürün serisinde uygun fiyatlı seçeneklere yer veriyor.

TCL, 2025 model televizyon ve klima serisini Türkiye'de satışa sundu. Farklı bütçelere hitap eden yeni modeller, düzenlenen lansmanla tanıtıldı ve haziran ayı itibarıyla raflardaki yerini aldı.

Çinli teknoloji markası TCL, 2025 model televizyon ve klimalarını İstanbul’da düzenlediği bir etkinlikle görücüye çıkardı. 2020 yılında Türkiye pazarına adım atan şirket, o günden bu yana büyümesini hızla sürdürdü ve artık Türkiye’yi bölgesel planlarında önemli bir merkez olarak konumlandırıyor.

Yeni ürünler Türkiye'de satışa sunuldu

TCL’in paylaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye TV pazarı daralırken şirket satışlarını artırmayı başardı. Bu ivmeyi 2025’te de sürdürmeyi hedefleyen marka, yeni ürün serisinde hem üst segment hem de uygun fiyatlı seçeneklere yer veriyor.

TCL QD‑Mini LED TV C6K Serisi

TCL’in C6K serisi, üst segment televizyon özelliklerini bir araya getirerek dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Görüntü kalitesi, ses sistemi ve akıcılık tarafında sunduğu teknik donanımlarla özellikle evde sinema keyfi yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

İşte öne çıkan teknik detaylar:

QD-Mini LED ekran teknolojisi

Dolby Vision desteği

Full Array Local Dimming (bölgesel karartma)

2.1 kanallı ONKYO ses sistemi

IMAX Enhanced sertifikası

144 Hz yenileme hızı

4K çözünürlük desteği

TCL QD-Mini LED TV C7K Serisi

TCL’in C7K serisi, özellikle yüksek parlaklık ve gelişmiş ses deneyimi arayan kullanıcıları hedefliyor. Bang & Olufsen imzalı ses sistemi ve HDR parlaklığı ile dikkat çeken model, görüntüdeki ışık dağılmalarını azaltan özel teknolojilere de sahip.

Öne çıkan özellikleri şöyle:

3000 nit seviyesinde HDR parlaklık

2880 bölgeli Full Array arka aydınlatma

Dolby Atmos destekli Bang & Olufsen ses sistemi

Işık halesi (blooming) etkisini azaltan özel Mini LED teknolojisi

TCL QD-Mini LED TV C8K Serisi

C8K serisi, TCL’in 2025 TV ailesindeki en üst düzey modellerden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek parlaklık değeri, geniş renk yelpazesi ve çerçevesiz tasarımıyla hem teknik hem de görsel anlamda iddialı bir seçenek sunuyor.

İşte dikkat çeken teknik özellikleri:

5000 nit’e kadar HDR parlaklık

3840 bölgeli mikro karartma teknolojisi

Çerçevesiz (Zero Bezel) tasarım

%97 DCI-P3 renk gamı

Yapay zekâ destekli görüntü işleyici (TSR AIPQ)

TCL P6K / P7K / P8K Serileri

TCL’in P serisi televizyonları, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek amacıyla farklı özelliklerde ve fiyat aralıklarında sunuluyor. Her bir model, belirli kullanım senaryolarına göre optimize edilmiş donanım ve görüntü teknolojileriyle geliyor.

Serilere göre öne çıkan detaylar:

P6K: Uygun fiyatlı 4K HDR Google TV deneyimi

P7K: QLED panel ve Dolby Vision desteği

P8K: 144 Hz yenileme hızı, oyun odaklı ONKYO ses sistemi

FreshIN 3.0 Klima Serisi

FreshIN 3.0 serisi, TCL’in temiz hava teknolojisine odaklanan yeni nesil klima modelleri arasında yer alıyor. Hava kalitesini otomatik olarak izleyip ihtiyaç duyulduğunda yenileyen bu modeller, enerji verimliliğiyle de dikkat çekiyor.

Öne çıkan özellikleri şöyle:

Saatte 30 m³ taze hava dolaşımı

Dört aşamalı filtreleme sistemi

Oksijen seviyesi sensörü

T-AI enerji tasarrufu teknolojisi

%37’ye varan enerji verimliliği

VoxIN Klima Serisi

VoxIN serisi, akıllı ev sistemlerine uyum sağlayan yapısıyla öne çıkan bir klima modeli olarak karşımıza çıkıyor. Hem enerji tasarrufu hem de kullanıcı dostu kontrol seçenekleriyle dikkat çeken bu seri, özellikle sessiz ve konforlu bir iklimlendirme arayanlara hitap ediyor.

Öne çıkan teknik detaylar:

A+++ enerji verimliliği

Google Home ve Alexa ile uyumlu

Sesli komutla kontrol imkânı

Rüzgarsız hava akışı teknolojisi

Anlık enerji tüketimi takibi

BreezeIN Klima Serisi

BreezeIN serisi, doğrudan rüzgâr vermeden serinlik sunan yapısıyla klasik klima modellerinden ayrılıyor. Sessiz çalışma ve hızlı soğutma özellikleriyle özellikle konfor odaklı kullanıcılar için geliştirilmiş bir seçenek.

Öne çıkan özellikleri şöyle:

Rüzgarsız hava üfleme teknolojisi

Mikro delikli kanat yapısı

30 saniyede 18°C’ye düşebilen hızlı soğutma

Kendi kendini sterilize eden iç yapı

Elite / Elite Plus Klima Serisi

Elite ve Elite Plus serileri, TCL’in her koşulda stabil çalışmayı hedefleyen klima modelleri arasında yer alıyor. Sessiz çalışma, kişisel konfor ayarları ve düşük voltajda bile performans gösterebilmesiyle öne çıkıyor.

Öne çıkan özellikler:

22 dB(A) seviyesinde sessiz çalışma

“I FEEL” sensörü ile kişiselleştirilmiş sıcaklık ayarı

Düşük voltajda çalışma desteği (GEN modu)

TCL’in 2025 model televizyon ve klimaları, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir ürün gamıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni seri, markanın bölgede daha güçlü bir yer edinme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Tüm modeller, haziran ayı itibarıyla hem çevrim içi mağazalarda hem de fiziksel satış noktalarında kullanıcılarla buluşmaya başladı.