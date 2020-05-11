Yeni İnternet Aboneliği Alacaklar Hangi Operatörleri Seçmeli

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlere kapandığımız bu günlerde internet kullanımımız da arttı. Bu artış dolayısıyla gerek eğitim gerekse de iş için pek çok insan evlerine internet başvuruları yapmaya başladı. Peki, yeni bir internet aboneliği bağlatmak istediğinizde hangi operatörü seçmelisiniz? Bu soruya bir cevap olması için Webtekno’nun resmi Telegram hesabından takipçilerimize “Yeni internet bağlatacaklara hangi operatörü tavsiye edersin?” sorusuyla bir anket gerçekleştirdik.
Şu an hala açık olan anketimize Telegram kanalımıza girerek sizler de katılabilirsiniz. Anket sonucunda ortaya çıkan bilgilere baktığımızda ise Webtekno takipçileri en fazla Turkcell Superonline’ı öneriyor. Oyların yüzde 32’sini alan Superonline’ı yüzde 26 ile TurkNet, yüzde 18 ile Türk Telekom TTNET izliyor.
Webtekno takipçilerinin önerdiği internet sağlayıcıları
Turkcell Superonline - yüzde 32
Turknet - yüzde 26
Türk Telekom TTNET - yüzde 18
Türksat Kablonet - yüzde 9
Vodafone - yüzde 5
D-Smart - yüzde 1
Netspeed - yüzde 1
Diğer - yüzde 5
Türkiye’de en çok kullanılan internet hızları
Türkiye’nin geçtiğimiz senenin son çeyreği göz önüne alınarak hazırlanan araştırmada, ülkemizde insanların en çok kullandığı internet hız paketlerinin yüzde 33’le 10 - 16 Mbps olduğu açıklandı. BTK tarafından hazırlanan raporda, ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 24,3’ü 16 - 24 Mbps internet paketi alırken, yüzde 18,4’ü ise 4 - 10 Mbps internet paketi hizmetlerini kullanıyor.
İnternet hizmeti alan abone sayısı 76,6 milyon abone ulaştı
BTK’nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde toplamda 76,6 milyon abone internet hizmeti alıyor. Bu abonelerden 62,4 milyonu mobilken geriye kalan 14,2 milyonu ise sabit internet abonesi olarak kayıtlara geçti.
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