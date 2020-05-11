Yeni İnternet Aboneliği Alacaklar Hangi Operatörleri Seçmeli

Türkiye’de son günlerde yeni internet aboneliği başlatan kişi sayısı yükselmeye başladı. Biz de sizlere bir fikir olması için Webtekno Telegram hesabımızdan bir anket düzenledik. Ankette, takipçilerimiz, yeni internet hizmeti alanlara kendi beğendikleri operatör firmalarını önerdiler.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlere kapandığımız bu günlerde internet kullanımımız da arttı. Bu artış dolayısıyla gerek eğitim gerekse de iş için pek çok insan evlerine internet başvuruları yapmaya başladı. Peki, yeni bir internet aboneliği bağlatmak istediğinizde hangi operatörü seçmelisiniz? Bu soruya bir cevap olması için Webtekno’nun resmi Telegram hesabından takipçilerimize “Yeni internet bağlatacaklara hangi operatörü tavsiye edersin?” sorusuyla bir anket gerçekleştirdik.

Şu an hala açık olan anketimize Telegram kanalımıza girerek sizler de katılabilirsiniz. Anket sonucunda ortaya çıkan bilgilere baktığımızda ise Webtekno takipçileri en fazla Turkcell Superonline’ı öneriyor. Oyların yüzde 32’sini alan Superonline’ı yüzde 26 ile TurkNet, yüzde 18 ile Türk Telekom TTNET izliyor.

Webtekno takipçilerinin önerdiği internet sağlayıcıları

Turkcell Superonline - yüzde 32

Turknet - yüzde 26

Türk Telekom TTNET - yüzde 18

Türksat Kablonet - yüzde 9

Vodafone - yüzde 5

D-Smart - yüzde 1

Netspeed - yüzde 1

Diğer - yüzde 5

Türkiye’de en çok kullanılan internet hızları

Türkiye’nin geçtiğimiz senenin son çeyreği göz önüne alınarak hazırlanan araştırmada, ülkemizde insanların en çok kullandığı internet hız paketlerinin yüzde 33’le 10 - 16 Mbps olduğu açıklandı. BTK tarafından hazırlanan raporda, ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 24,3’ü 16 - 24 Mbps internet paketi alırken, yüzde 18,4’ü ise 4 - 10 Mbps internet paketi hizmetlerini kullanıyor.

İnternet hizmeti alan abone sayısı 76,6 milyon abone ulaştı

BTK’nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde toplamda 76,6 milyon abone internet hizmeti alıyor. Bu abonelerden 62,4 milyonu mobilken geriye kalan 14,2 milyonu ise sabit internet abonesi olarak kayıtlara geçti.

Telegram kanalımızdaki anketlere siz de katılabilirsiniz

Kısa süre önce hizmet vermeye başladığımız Telegram kanalımızda, her gün yeni anketler düzenliyoruz. Ayrıca “Webtekno Sohbet” kanalımızda pek çok teknoloji hayranı insanla birlikte güzel bir sohbet ortamı oluşturduk. Eğer sizler de hemen Webtekno Telegram kanalına katılmak istiyorsanız, buraya tıklamanız yeterli.