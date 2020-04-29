Bir süredir yazıp çiziyor, konuyla ilgili konuşuyoruz. Bize de her gün soruyorlar “Doğru mu değil mi?” diye... Dediklerimize güveniyorlar ve inanıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru Webtekno olarak biz de Telegram’dayız. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedik.

Yıllardır size ulaştığımız YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook’a sığamadık. Sizin için Telegram’da da yerimizi aldık. Hatta dileyen herkesin katılabileceği bir sohbet kanalı da açtık.

Webtekno Telegram kanalında sizi bildirim bombardımanına maruz bırakmadan herkesi ilgilendiren önemli gelişmeleri paylaşmaya başladık. Duyuru kanalında paylaştığımız tüm gelişmeler hakkında Webtekno Sohbet grubu üzerinden fikirlerinizi belirtebilir, diğer takipçilerimizle sohbet edebilirsiniz.

Webtekno Telegram kanalında neler var?

Gündemden en sıcak haberler

Son dakika gelişmelerinin kısa özetleri

Webtekno’ya özel içerikler

Farklı konularda görüşlerinizi bildirebileceğiniz anketler

İsteğe bağlı Webtekno Sohbet grubuna katılım imkanı

Webtekno’un milyonlara ulaşan topluluğu hakkında herkesten önce ulaşabileceğiniz duyurular

Tüm bunlara ek olarak Telegram’ın doğal yapısı gereği, diğer sosyal medya kanallarından daha önce haberlere ulaşmanız mümkün olacak. Twitter, Facebook vve Instagram’ın kalabalık akışından arındırılmış bir şekilde, tüm gelişmelerden haberdar olmak mümkün hale geldi.

Webtekno Telegram kanalına t.me/webtekno adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bir Telegram kullanıcısı değilseniz, uygulamayı hemen aşağıdan telefonlarınıza yükleyebilirsiniz:

Telegram’da ortam çok güzel, hepinizi bekleriz. Bu arada Telegram kanalınızda şu da iyi olur dediğiniz bir özellik varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.