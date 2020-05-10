Türkiye'de geçtiğimiz senenin son çeyreği göz önüne alınarak yapılan araştırmada Türkiye'de en çok 10-16 Mbps hızlı internet paketleri tercih edilmiş durumda. Yüzde 0,1'lik oranla 2 Mbps hızdan düşük paketler ise en az tercih edilenler oldu.

Günümüzde internet, yaşamımızdaki en önemli noktalardan biri haline geldi. İnternetin bu denli önemli olduğu bir zamanda internet hızı da hiç kuşkusuz çok önemli. Sabit genişbant internet kullanıcıları, internet bağlatırken hız tercihinde bulunuyor. Geçen sene sonu raporları göz önüne alındığında, ülkemizde en çok 10-16 Mbps arası hızda internet sunan paketler tercih edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) pazar verilerini baz alarak hazırladığı rapora göre, geçtiğimiz yıllarda çok popüler olan ancak zamanla bu popülerliğini yitiren sabit telefon abone sayısı ise 11,5 milyona ulaşmış durumda.

Sabit abone sayısı bu şekildeyken, mobil abone sayısı ise 80 milyon barajını aşarak 80,8 milyona ulaşmayı başardı. İnternet abone sayısı ise bu sene neredeyse yüzde 3'lük bir artış göstererek 76,6 milyona ulaştı. Bu internet abonelerinden 62,4 milyonunun mobil, kalan 14,2 milyonun ise sabit internet abonesi olduğu ortaya çıktı.

En çok 10-16 Mbps hız veren paketler tercih edildi:

İnternet hızlarına bakıldığı zaman karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Geçen yılın son çeyreği göz önüne alındığında, toplam internet abonelerinin yüzde 33'lük kısmı 10-16 Mbps hızında internet kullanmayı tercih etti. Bununla birlikte yüzde 24,3'lük kısım 16-24 Mbps arasında internet hızı sunan paketleri tercih ederken 4-10 Mbps arasındaki hızları tercih eden abone yüzdesi 18,4. Sıralamanın en sonundaysa yüzde 0,1'lik payla 2 Mbps hızdan düşük internet kullanmayı seçen aboneler bulunuyor.

Yine son çeyrek göz önünde bulundurulduğu zaman, sabit geniş bant abonelerinin yüzde 17,5'una xDSL ile hizmet sunan alternatif işletmeciler tarafından hizmet verildi. Durum bu şekildeyken TTNet'in xDSL pazar payı da düşüşe devam ederek yüzde 50,3 seviyelerine kadar indi.