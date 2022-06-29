Asgari ücrete beklenen zamla birlikte emekli maaşları da tekrar tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Emekli maaşlarına beklenen zam haberi ise bugün geldi. Yapılan görüşmeler sonrası 3 bin TL'ye çıkartılması planlanan en düşük emekli maaşı, önergedeki ilginin maddenin değişmesiyle birlikte 3 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 3600 ek gösterge detaylarının ardından, bugün emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği gündeme gelmişti.

Asgari ücretle birlikte emekli maaşlarına da gelmesi beklenen zam oranı, ilk kez net bir sayıyla belirtildi.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

Bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda düzenlenen görüşmeler sırasında önergelerle ilgili değişikliğe gidildiği haberi gelmişti. Şu anda en düşük 2 bin 500 TL olan emekli maaşının 3 bin TL'ye çıkartılması planlanıyordu.

Ancak önergedeki maddeler tekrar değiştirilerek en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamlı emekli maaşlarının bayram öncesinde yatırılmasını planladıklarını bildirmişti. Ancak önergedeki değişikliğin ardından yeni maaşların ne zaman yatırılacağına ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.