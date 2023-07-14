Bilim insanları, dünyanın en eski buzullarına dair izler keşfettiğini açıkladı.

Yüz binlerce yıldır üzerinde yaşadığımız gezegen Dünya’nın geçmişi hakkında halen çok az ipucuna sahibiz. Bilgimizin yüksek olmadığı noktalardan birisi de Dünya’nın milyonlarca yıl önce sahip olduğu çevresel koşullar.

12 Temmuz’da yayımlanan yeni bir araştırma ise geçmişe yönelik tarihi ipuçları ortaya koydu. bilim insanları, yeryüzünün en eski buzullarına dair izler keşfetti. Bu izler, birçok kişinin tahmininin aksine Güney Afrika’da, dev altın rezervlerinin altında yatıyor.

Bu buzullar 2,9 milyar yıl önce varlığını sürdürüyordu!

Bilim insanları, Güney Afrika’da bulunan buzullara ait izlerin 2,9 milyar yıl öncesine işaret ettiğini paylaştı. Bulunan izler de doğrudan buzul varlığına işaret eden izler. Ancak buzulun kendisine ait değiller.

Bilim insanlarının bulduğu izler, buzulların gerilmesi veya ilerlemesi durumunda buzul kütlesinin taşıyarak oluşturduğu tabakalaşmamış depolar olan ‘morenlere’ ait izlerdi. Buzulların varlığını kanıtlayan bir diğer iz ise morenlerden edinilen oksijen izotoplarda yatıyor.

Bilim insanları, bölgede 3 farklı oksijen izotopunu inceledi (¹⁶O, ¹⁷O ve ¹⁸O). Kayalardan alınan örneklerde çok düşük miktarlarda ¹⁸O ve yüksek miktarlarda ¹⁷O görüldü. Bu da bu tabakaların çok düşük sıcaklıklarda oluştuğunun kanıtı oldu.

Peki buzulun Güney Afrika’da ne işi var?

Güney Afrika, yalnızca günümüz Dünya coğrafyasında adlandırdığımız bir bölge. Dünyamız ve kıtalar, milyonlarca yıl içinde şekil değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor.

Bilim insanları ise izlerin neden bu topraklarda olduğuna dair farklı teorilere sahip. Bölgenin Güney Kutbu’na yakın olması bir seçenek iken diğer seçenek ise Dünya’nın o zamanlarda “Kartopu” olması, yani bir buzul çağda bulunması.