Dünyanın En Eski Savaş Fotoğraflarından Biri Satılacak

Osmanlı-Rus Savaşı olarak da bilinen Kırım Savaşı’ndan bir anın fotoğrafı, önümüzdeki günlerde ABD’de düzenlenecek bir müzayedede açık artırmaya sunulacak.

ABD’de bulunan Sotheby’s isimli bir müzayede evinde önümüzdeki günlerde düzenlenecek açık artırmada önemli fotoğrafçıların bazı fotoğrafları açık artırmaya sunulacak. Düzenlenecek açık artırmada Osmanlı-Rus Savaşı’ndan bir anın fotoğraflandığı bir fotoğraf da açık artırmaya sunulacak.

3 Nisan’da Sotheby’s’de düzenlenecek müzayedede Dorothea Lange, Irving Penn, Ansel Adams ve Edward Weston’un fotoğrafları açık artırmaya çıkarılacak. Müzayede de yer alacak fotoğraflardan biri de dünyanın ilk savaş fotoğrafçısı sayılan Roger Fenton tarafından Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı olarak da biliniyor) sırasında çekilen bir fotoğraf. Dünyanın en eski savaş fotoğraflarından biri olan fotoğraf, tuz baskısı tekniği ile basılmış.

Sotheyby’s’den yayınlanan basın bülteninde fotoğrafın çok bilinmediği açıklandı. Basın bülteninde fotoğrafın 2005 yılında Fenton’un ailesi tarafından New York’ta bir galeride sergilenince ortaya çıktığı belirtildi. Fotoğraf çekildiği 1855 yılından sonra yaklaşık 150 yıl boyunca ailenin arşivinde kaldı.

Müzayedenin yıldızı olacak Osmanlı-Rus Savaşı’nda çekilen fotoğrafın ismi, “Havan Topu Bataryasında Sessiz Bir Gün” olarak Roger Fenton tarafından verildi. Dünyanın en eski savaş fotoğraflarından olan “Havan Topu Bataryasında Sessiz Bir Gün”’ün 80.000 ile 120.000 dolar arasında bir fiyatla satılması bekleniyor.