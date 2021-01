Kişi Başına En Fazla Koronavirüs Aşısı Yapılan Ülkeler

Koronavirüs salgınına çözüm olması için üretilen aşılar pek çok ülkede uygulanmaya başlandı. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla aşı yapılan ülkeler de belli oldu.

Koronavirüs pandemisi hayatımıza girdiğinden bu yana 1 yıldan uzun bir zaman geçti. Bu süreçte insanların adeta gözü kulağı, pandemiyi hayatımızdan çıkarmaya ya da en azından hayatımız üzerindeki etkisini hafifletmeye yarayacak aşı ve tedavilerdeydi.

Çin'de Sinovac, Almanya'da BioNTech ve Pfizer ortaklığı bizlere uzun zamandır beklediğimiz aşı haberlerini vermişti. Ayrıca pek çok farklı firma ve ülke de aşı çalışmalarının ilerlediği hakkında bilgiler paylaşmıştı. Bazı ülkelerde aşı uygulanmaya da başladı.

En yoğun aşılama İsrail'de

Our World in Data tarafından hazırlanan grafikte yer alan veriler, o ülkede yaşayan nüfusa her 100 kişi başına kaç doz aşı yapıldığını gösteriyor. İlk aşılama işlemlerinin başladığı 14 Aralık 2020'den günümüze kadar olan süreci gösteren grafikte, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor.

Öncelikle bu grafiğin kesin olarak aşılanan kişi sayısını gösterdiğini söylemek pek de sağlıklı olmayacaktır. Belki bazı ülkeler için bu görüş doğru olabilir, ancak Sinovac gibi aşıların 2 doz halinde uygulanabildiğini biliyoruz. Bu da aşılanan kişi sayısının, yapılan aşı sayısından az olabileceği anlamına geliyor.

Verilere göre en fazla aşılama yapılan ülkelerin başında, açık bir farkla İsrail yer alıyor. Ülkede her 100 kişiye yaklaşık 13 defa aşı yapıldığı bildiriliyor. Onun hemen arkasında ise bir başka Ortadoğu ülkesi olan Bahreyn yer alıyor.

Aşı tablosunda henüz Türkiye yok

Ülkemizde şu anda aşılama çalışmaları için son hazırlıklar tamamlanıyor. O nedenle tabloda Türkiye'yi göremiyoruz. Hatta tabloya eklenebilecek ülkeler arasında da şu anda Türkiye yer almıyor.

Dünya çapında baktığımızda ise tablodaki ülkelerde her 100 kişi başına 0,16 aşılamanın gerçekleştiğini görüyoruz. Aşılama çalışmaları arttıkça da bu rakam elbette yukarı doğru çıkacaktık. Aşılama, kitle bağışıklığı kazanılmasında da önemli rol oynayacak.