Sinovac Aşısı Olan Doktorda Yeterli Düzeyde Antikor Oluştu

Geçtiğimiz ay Çin menşeli Sinovac aşısını yaptıran Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ta yeterli düzeyde antikor oluştuğu açıklandı. Aşının ciddi bir yan etkisini görmediğini belirten Yolbaş, herkesin aşı olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Türkiye, Çin merkezli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısından geçtiğimiz günlerde 50 milyon doz sipariş edildiğini açıklamıştı. CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarında gönüllü olarak yer alan Doç. Dr. İlyas Yolbaş, bir ay önce aşıyı yaptırdı. Tek doz uygulanan aşıdan 3 hafta sonra test yaptıran Yolbaş'ta yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı yeterli düzeyde antikor oluştuğu belirlendi.

AA'nın aktardığına göre DÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Sinovac firması tarafından geliştirilen aşıyı yaptıranlarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti.

'Ya aşılar olacak ya da virüs mutasyon geçirecek'

Şu anda hem dünya genelinde hem de ülkemizde COVID-19 vakalarının zirve noktasının yaşandığına dikkat çeken Tekin, ölümlerin ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının arttığını belirtti. Bu sürecin böyle ilerlemesiyle aşıların daha çok gündemde yer aldığına değinen Prof. Dr. Recep Tekin, salgının bitmesi için iki temel faktörün bulunduğunun altını çizdi.

Tekin, açıklamasında "Ya aşılar olacak ya da virüs mutasyon geçirecek. Durum böyle olunca aşıların önemi arttı. Daha hızlı şekilde aşılama gerektiği konuları ön plana çıktı. Şu anda dünyada şirketler aşı çalışmaları yapıyor. 4 ya da 5 şirketin çalışması onay safhasına geldi. Bu süreç bizim için sevindirici" ifadelerine yer verdi.

'Tek doz aşı bile koruyuculuk sağladı'

Önümüzdeki günlerde ülkede aşılamanın başlayacağını aktaran Tekin, salgından kurtulmanın aşıyla mümkün olduğunu, aşının hastalığın ağır geçmesini ve bulaşmasını engelleyeceğini, bu nedenle de önemli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takviminde hangi aşı gelirse gelsin toplum olarak ön yargısız bir şekilde aşı olunması gerektiğini bildiren Tekin, hastanelerinden Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ın da gönüllü olarak tek doz aşı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Aşıdan sonra antikor düzeyinin koruyucu seviyesine ulaştığını gördük. Tek doz aşı bile koruyuculuk sağladı. İki doz aşı zaten bu durumda öneriliyor. Bu iki doz aşıyla büyük ihtimalle yeterli seviyede antikor olacak ve hastalığa karşı koruyacaktır. Halkımız tedbirlere devam etsin. Önümüzdeki aylarda aşılamanın hızlanmasıyla toplumun büyük kesiminde risk faktörü sağlık çalışanları, ileri yaş ve toplu merkezlerde çalışanların aşılanmasıyla büyük ihtimalle pandemide de kırılma yaşanacağını düşünüyoruz."

'Risk almamak için herkese COVID-19 aşısı yaptırmalarını öneriyorum'

Gönüllü olarak bir ay önce aşı yaptırdığını söyleyen Doç. Dr. İlyas Yolbaş, aşıyı hiçbir endişe duymadan yaptırdığını ve ciddi bir yan etkisini görmediğini söyledi. Bütün aşıların güvenli olduğunu dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti:

"Risk grubundaysanız Sağlık Bakanlığı önerileri dahilinde mutlaka aşı yaptırın. Kesinlikle vatandaşlar aşılara güvenmemezlik gibi durumlara girmesin. COVID-19 kişilerde ciddi hasar bırakabiliyor. Bazen kişiler ölebiliyor. Bu nedenle risk almamak için herkese COVID-19 aşısı yapmalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz, bu konuda herhangi bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum."