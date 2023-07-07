Günümüz piyasasında bilgisayar yenilemenin masrafı her geçen gün artıyor. Bir kez alıp yıllarca aynı bilgisayarı kullanmak isteyenler, RTX 40 serisi Casper Excalibur modellerine başvurabilir.

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Ülkemizde en çok satan oyun bilgisayarı üreticilerinden Casper, popüler dizüstü bilgisayarı serisi Excalibur’u NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartları ile yeniledi. Casper Excalibur serisinin sunduğu performans, yeni donanımlarıyla önceki nesle göre kat kat daha fazla seviyeye ulaştı.

Yeni NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına sahip olan Excalibur G911 ve Excalibur G870 modelleri, bir önceki nesle göre 3 kata kadar daha fazla güç tasarrufu da sunuyor. Gelin, yenilenen Excalibur ile neler sunulduğuna bakalım.

NVIDIA GeForce RTX 40 serisi Casper Excalibur ile neler sunuyor?

Casper Excalibur G911 ve G870 dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA GeForce RTX 40 serisinin sunduğu tüm teknolojilere ev sahipliği yapacak. Yeni ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılar, NVIDIA’nın Ada Lovelace mimarisinin tüm gücünü bilgisayarında taşıyacak.

Üç boyutlu grafikler için mihenk taşı olan Ada Lovelace mimarisi, gerçek zamanlı ışın izleme performansını daha da ileri taşıyacak pek çok yeniliğe imza attı ve kullanıcıların oyunları en iyi grafik seviyesinde oynarken performanstan taviz vermemeleri için yapay zekâ tabanlı nöral grafiklerdeki atılımını sürdürdü.

Standart kullanıcılar için günümüzün en yüksek işlem performansını sunan bu mimarinin yanı sıra NVIDIA’nın yepyeni DLSS 3 teknolojisi ve beşinci nesil Max-Q teknolojisi de ilk kez Casper Excalibur dizüstü bilgisayarların bünyesinde sunulacak.

Tüm bu teknolojiler, NVIDIA’nın üçüncü nesil RT (ışın izleme) çekirdekler ve nöral görüntüleme teknikleri ve yapay zekâ performansı için 4. nesil tensör çekirdekler ile çalıştırılıyor.

NVIDIA GeForce RTX 40 serisi, oyuncular için Cyberpunk 2077 gibi en güncel AAA oyunlarda sorunsuz ve üstün performans sunarken üreticiler için de Omniverse ve Blender gibi NVIDIA Studio destekli uygulamalarda da yüksek hızları deneyimleyebilecek.

DLSS 3 teknolojisine dikkat çekmekte fayda var:

DLSS 3, yapay zekâ destekli grafiklerde performansı kimi zaman 4 kata kadar artırabiliyor. Yalnızca RTX 40 serisinde bulunan teknolojiyle Excalibur dizüstü bilgisayarları, DLSS 3 teknolojisi sayesinde saniye başına daha fazla kare oluşturmak için yapay zekâyı kullanarak performansı artırıyor.

DLSS 3, Kare Oluşturma algoritması sayesinde fazladan yüksek kaliteli kareler oluşturmak için GeForce RTX 40 Serisi GPU’lardaki yeni Optik Akış Hızlandırıcı ile ardışık oyun karelerini ve oyun içi hareket verilerini analiz ediyor. Oluşturulan kareler, NVIDIA Reflex teknolojisi sayesinde sistem gecikmesini etkilemeden görüntü akışı içerisindeki yerlerini alıyor.

DLSS 3 ve yapay kare oluşturma teknolojisi aralarında Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 ve Marvel’s Spider-Man Miles Morales’in de bulunduğu 50’den fazla oyunda yer alıyor.

Bu bilgisayarlar kime hitap ediyor?

Casper Excalibur ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartları oyuncu odaklı olarak öne çıkarılsa da sunulan performans, sadece oyunlara yaramıyor. Güçlü ekran kartları ve donanımlar, oyuncuların yanı sıra mimar, tasarımcı, mühendis, yazılımcı ve öğrenciler gibi yüksek performans isteyen tüm gruplara hitap ediyor.

NVIDIA GeForce RTX 40 serisine sahip Casper Excalibur modelleri:

Casper Excalibur G911:

RTX 40 serisi ve 13. Nesil işlemcilerle yenilenen, kullanıcıların dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911, profesyonellerin ve oyun tutkunlarının ihtiyaçları olan performansı, güçlü donanımlarıyla karşılıyor.

Akıllı turbo termal soğutma teknolojisi sayesinde işlemci ve ekran kartı ayrı ayrı soğutulurken, Excalibur G911 ile maksimum performans elde etmek mümkün oluyor. Ayrıca Excalibur Kontrol Merkezi sayesinde tüm oyunseverler, oyunun yoğunluğu ve hızına göre bilgisayarların performansını kendileri ayarlayabiliyor.

Casper Excalibur G870:

NVIDIA RTX 40 serisine sahip diğer Excalibur modeli G870 ise, tasarımı ve fiyat – performans avantajı arayan oyun tutkunları ve profesyoneller için özel olarak tasarlandı. Akıllı soğutma sistemi, modern ve 250 NIT parlaklık değerindeki 15.6" FHD IPS LED ekranı, 144HZ ekran yenileme hızı, 24 mm incelikteki şık metal kasası ile performansı maksimum seviyeye çıkarıyor. Excalibur G870, tüm bu özellikleri 2,5 kg hafifliğinde sunuyor.

Bütçeye ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen, ücretsiz ömür boyu performans garantisi sunan Casper Excalibur dizüstü bilgisayar modellerine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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