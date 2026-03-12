Şimdiye Kadarki En Güçlü ve En Gelişmiş Xiaomi Robot Süpürge Tanıtıldı

Xiaomi, şimdiye kadarki en güçlü ve en gelişmiş robot süpürgesi olarak nitelendirdiği Mijia Robot Vacuum 6 Max'i tanıttı.

Sunduğu her türden ürünüyle kullanıcıların gönlünde yer etmeyi başarmış Xiaomi’nin en sevilen ürün kategorilerinden biri de şüphesiz ev aletleri. Robot süpürgeler de bu konuda öne çıkmayı başarıyor. Şimdi ise şirket, çok sevilen robot süpürge modellerine bir yenisini daha ekledi.

Xiaomi’nin tanıttığı Mijia Robot Vacuum 6 Max, şirketin şimdiye kadarki en güçlü ve en gelişmiş robot süpürgesi olarak geliyor. Sunduğu özellikleri okuduğunuzda direkt evinizde olsun isteyeceğini bir ürün olduğunu anlayacaksınız.

Xiaomi’nin yeni robot süpürgesi neler sunuyor?

Mi Robot Vacuum ve Mop 6 Max olarak da adlandırılan modeli, Mijia akıllı ev ekosistemindeki en güçlü ünite olarak nitelendiriliyor. İnanılmaz yüksek emiş gücü, gelişmiş yapay zekâ destekli navigasyonu, robotik donanımı, gelişmiş temizlik ve dahasıyla öne çıkmayı başarıyor. Cihazda üçlü kamera sistemiyle desteklenen yapay zeka tabanlı panoramik engelden kaçınma özelliği var. Uzaktan kumanda için Mi Home uygulamasıyla entegre oluyor ve Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemi içinde eller serbest kullanım için Xiao Ai sesli asistanını destekliyor.

Cihazda bir robot süpürgede görebileceğiniz en yüksek emiş güçlerinden biri olan 35.000 Pa’lık emiş gücü bulunuyor. Gerçek zamanlı su yıkama sistemiyle aynı anda paspaslama, kazıma ve zemin temizleme işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. 16 delikli su çıkış sistemi, çalışma sırasında paspası sürekli temizleyerek tutarlı performans sağlıyor. Ayrıca bir saç dolaşma önleyici sisteme de sahip.

Süpürgede yer alan dahili bir kamera, kullanıcıların evdeki evcil hayvanlarını izlemelerine ve hatta Xiao Ai asistanı aracılığıyla uzaktan görüntülü görüşmeler yapmalarına olanak tanıyabiliyor. Ayrıca Yapay zekâ destekli görüntüleme sistemi, 3 mm'lik kulaklık kabloları gibi çok küçük engeller de dahil olmak üzere 280 çeşit nesneyi ve 47 çeşit kiri tanıyabiliyor ve çarpışmaları önlemek ve verimliliği artırmak için temizleme stratejilerini otomatik olarak ayarlıyor.

Çok daha detaylı ve sorunsuz bir temizlik sağlayan 3’lü robotik kola da sahip olan Xiaomi Mijia Robot Vacuum 6 Max modeli, Çin’de iki versiyon olarak piyasaya sürüldü. Bunlar 680 ve 750 dolar fiyatlara sahip.