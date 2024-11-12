Elektrikli otomobil pazarının en güçlü modellerinden bazıları bir drag yarışında karşı karşıya geldi.

Otomobillerin ivmelenme performanslarının büyük önem taşıdığı drag yarışları için özel üretilen ve beygir gücü arttırılan pek çok araç olsa da bu yarışlarda sık sık trafiğe uygun araçlar test ediliyor. Elektrikli otomobiller bu alanda her zaman için etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Peki en güçlü elektrikli otomobiller böyle bir yarışta karşı karşıya gelseler hangisi kazanır?

Bunu test etmek için Dragtimes, Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire ve Rimac Nevera'yı karşı karşıya getirdi. Buradaki modellerden en zayıfı olan Tesla Model S Plaid 1033 beygir, Lucid Air Sapphire 1252 beygir ve Rimac Nevera da 1914 beygir güç üretiyor. Peki drag yarışında kazanan kim oldu? Gelin birlikte bakalım.

İşte yarış anları

İlk yarışta sedan ikili, durağan hâlden başlayıp yarım mil (800 metre) uzunluğundaki pistte mücadele etti. Bu mücadeleyi Lucid Air Sapphire, Tesla Model 3 Plaid'in bir araba boyu önünde birinci tamamladı. Rimac ise aracın hızını kalkışa yansıtmakta zorlansa da çok daha yüksek hızlara ulaşabildi. Nevera 0'dan 100'e 2,6 saniyede çıkarken diğer araçlar ise 2 saniyenin altına inmeyi başardı.

İkinci yarışta ise araçlar, saatte 65 kilometre hızla hareketli bir başlangıca imza attı. Bu yarışta ise Rimac Nevera farkını açık bir şekilde gösterdi. Tesla ve Lucid ise ikincilik için oldukça sıkı bir yarış çıkardı.