Hiper otomobil pazarının üç önemli aktörü Koenigsegg, Hennessey ve Rimac'ın CEO'ları piste çıktı ancak rakip CEO'ların arabalarıyla.

Neredeyse bütün otomobil tutkunlarının hayali bir gün bir hiper otomobil sahibi olmaktır. Peki ya bu hiper otomobilleri üreten firmaların CEO'ları olsaydık ne olurdu? Görünüşe göre ara ara rakip firmaların CEO'ları ile birlikte piste çıkıp birbirimizin araçlarıyla tur atabilirmişiz.

Bu ilginç etkinlikte Hennessy Venom F5 Revolution, Rimac Nevera ve Koeninsegg Jesko Attack modelleri piste çıktı. Bu otomobillerin arasında en düşük motor gücüne sahip olan araç bile 1600 beygir güç üreten bir motora sahip. Diğer iki araç ise 200 beygir daha yüksek motor gücüne sahip.

İşte CEO'ların piste çıktığı anlar

İlk olarak Koenigsegg'in direksiyonunda John Hennessey'i görüyoruz. Kendi soyadını taşıyan firmanın CEO'luğunu yapan Hennessey, böyle bir aracın biraz sıradışı olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca aracın çekiş kontrol sistemini "biraz tehditkar" olarak nitelendirdi.

Rimac CEO'su Mate Rimac, Venom F5 ile pistteki yerini aldı. "Go-kart'a takılmış canavar bir motor," değerlendirmesinde bulunan Rimac, daha sonra yerini Christian von Koenigsegg'e bıraktı. Rimac, aracı oldukça beğendiğini belli etmekten de çekinmedi.

Vldeonun son kısmında ise Rimac, Koenigsegg'i de yanına alıp Nevera ile bir tur atarken ikili hiper otomobiller ve fizik hakkında konuştu. Bu videonun ardından gelecek ikinci bölümde CEO'ların fikirlerini daha detaylı öğrenebileceğiz.