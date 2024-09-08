Audi RS7 Performance ile Hyundai Ioniq 5 N'in düzlükteki mücadelesi nefes kesti.

Elektrikli performans otomobili denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Hyundai Ioniq 5 N, 0'dan 100'e 3.40 saniyede çıkan ve saatte 260 kilometre hıza çıkabilen bir model. Üstelik aracın performansı N Grin Boost özelliği ile daha da üst seviyeye çıkabiliyor.

Audi RS7 Performance ise 0'dan 100'e çıkmak için sadece 3.30 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Bu modelin sahip olduğu en yüksek hız ise saatte 250 kilometreye ulaşıyor. Peki benzer kalkış performansına ve ivmelenme becerisine sahip bu iki aracın karşı karşıya geldiği bir drag yarışında kazanan kim olur?

Ioniq 5 N ile RS7 Performance karşı karşıya!

carwow'un videosunda da tam olarak bu soruya cevap aranıyor. Her ikisi de benzer özelliklere sahip araçların özelliklerini öğrenerek başladığımız videoda yarışçılarımız önce araçlarla biraz oynuyor ve motor sesi dinletiyorlar. Sonrasında ise yarışlar başlıyor.

Ekip video boyunca üç yarış yapıyor. Bu yarışlar 1200 metrelik bir drag pistinde gerçekleştiriliyor. İlk yarışta kazanan taraf, gürültülü ve görkemli Audi RS7 Performance oluyor. İkinci ve üçüncü yarışların sonunda gülen ise oldukça küçük farklarla da olsa Hyundai'nin elektrikli performans canavarı oluyor.

Öte yandan Audi'nin açık farkla galip geldiği bir alan da var: Fren testi. Her iki aracın da saatte yaklaşık 160 kilometre hızda seyrederken fren yaparak gerçekleştirdikleri fren testlerinde Audi RS7, Ioniq 5 N'den birkaç araba boyu daha kısa mesafede frenleyebilmesini sağlıyor.