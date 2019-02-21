En İlgi Çekici Teknoloji Trendleri Boğaziçi TechSummit’19’da

Teknolojinin Kalbi 1-2-3 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde atıyor. Teknolojiyle yeniden tanışmaya hazır mısın?

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından bu yıl 10.kez ING Bank ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Zirvesi yani Boğaziçi TechSummit’19, güncel ve trend teknoloji konularının üç gün boyunca derinlemesine işlendiği, teknolojiye meraklı ve bilişim konusunda hedefleri olan öğrencileri bir araya getiren Boğaziçi Üniversitesindeki tek ve ulusal ölçekte öğrenci kulüpleri bazında düzenlenen en kapsamlı teknoloji zirvesidir. Boğaziçi TechSummit’te bu sene panel ve konuşmalar, şirket gezileri, workshoplar ve fuaye alanındaki son teknoloji ürünler yer alıyor.

1-2-3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Boğaziçi TechSummit, ilk gün Güney Kampüs Albert Long Hall’de ikinci ve üçüncü günler ise Uçaksavar Kampüsü’ndeki Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bilişim sektöründen çok sayıda şirketin farklı alanlarda dahil olmuş olduğu ve yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan Boğaziçi TechSummit’in ana sponsorluğunu ING Bank, altın sponsorluklarını Getir, Teknasyon, Sestek, Insider ve Solvoyo üstleniyor.

Panel ve konuşmalar Boğaziçi TechSummit ekibi tarafından büyük bir özveriyle ve teknolojinin her alanına dokunmaya çalışılarak hazırlandı. Yapay Zeka ve Trendler, Dijital Pazarlama, Etik Hacker Olma, Havacılık ve Uzayda Gelecek, Türkiye’deki Yüksek Teknoloji Startupları, İş Birlikçi Robotlar, Drone Teknolojileri başta olmak üzere birçok konu zirve boyunca alanında uzman kişilerce derinlemesine işlenecek.

Boğaziçi TechSummit’in en çok sevilen ve ilgi gören parçalarından birisi de şirket gezileri. Etkinliğin ilk günü bilişim sektöründeki öncü şirketlere geziler düzenleniyor. Yapılan gezilerde tüm katılımcılar şirketlerin çalışma ortamlarını gözlemleme ve şirketleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu sene gezi düzenlenecek şirketlerden bazıları Microsoft, Vodafone, YemekSepeti, Getir, IBM, Insider, Sestek, Iyzico, ING Bank gibi sektörün önde gelen şirketleri.

Güncel ve sektöre yönelik konuların derinlemesine işlendiği workshoplar ile katılımcılar teknoloji dünyasına teknik anlamda ilk adımlarını atma fırsatı yakalıyorlar. Bu sene workshoplar destekçi şirketler ING Bank, VR Masters, Türk Telekom, Sestek, Insider, Pandora Reality, Intenseye, Vodafone tarafından katılımcıların ilgi alanına göre katılabilecekleri farklı ve güncel konularda düzenlenecek.

Boğaziçi TechSummit’i diğer etkinliklerden ayıran en önemli özelliklerden biri de son teknolojik ürünlerin yer aldığı fuaye alanı. Zirvede bu yıl fuaye alanında ürünlerini sergileyip teknoloji sponsoru olan şirketler Microsoft, HangaarLab, Pandora Reality, Promobot Türkiye, Robtek, Tech Drone League, Poligon Mühendislik... Fuaye alanında katılımcıları teknolojik ürünleri istedikleri gibi deneyimleme şansına sahip olacaklar. Boğaziçi TechSummit’te bu sene insansı robot Promobot, endüstriyel robotlar, 3D yazıcı ve prototipleme teknolojileri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri, XBox, drone gibi ürünler fuaye alanında yer alacak.

Ayrıca etkinlik sonunda yapılan çekilişler veya yarışmalar sonucunda çeşitli teknolojik ürünler ödül olarak dağıtılacak. Katılımcılar yeterince panel ve seminere katıldığı takdirde sertifika alma hakkı elde edecekler.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ya da kayıt olmak için bountechsummit.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.