Bu içeriğimizde Tesla'dan Aston Martin'e en ilginç araba anahtarlarını derliyoruz. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

Bazı arabaların en az tasarımları kadar anahtarları da ilginç olabiliyor. Eskiden sadece kapıları açıp arabayı çalıştırmaya yarayan anahtarlar, şimdi farklı özelliklerle ve farklı biçimlerle karşımıza çıkıyor.

Biz de bu tarz özellikleriyle ya da tasarımıyla ilginç araba anahtarlarını derledik. Hazırsanız listemizin birinci sırasıyla başlayalım.

Porsche’nin araba şeklindeki anahtarları.

Özellikle 911 ve Panamera, tamamen arabaların minik bir modeli şeklinde tasarlanmıştı.

Tesla’nın minimalist karakterini yine yansıttığı Model S anahtarı.

Anahtar, Model S’nin silületinin birebiri şeklinde tasarlanmış. Üzerindeki tuşların dokunmatik olup görünmemesi sebebiyle de epey estetik duruyor.

Pagani Huayra malzeme kalitesiyle öne çıkmış.

Pagani Huayra da anahtarını arabanın birebir silüeti olarak tasarlamayı tercih etmiş. Ancak anahtarın alüminyum ve karbon fiber malzemelerden üretildiğini de hatırlatalım. Aynı zamanda USB bellek görevi de görüyor.

Listenin en teknolojik anahtarı, BMW 7 Serisi.

Minik bir akıllı telefon gibi görünen bu anahtar, 2.2 inçlik LCD dokunmatik ekrana sahip. Bu anahtar üzerinden aracın yakıt seviyesi, lastik durumu gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Ayrıca klima ve müzik sistemlerini de kontrol edebiliyorsunuz.

Anahtarın araba donanımına göre bazı versiyonlarında uzaktan park etme seçeneği de bulunuyor.

En sonda listenin en ilginç anahtarı yer alıyor: Aston Martin Jaeger LeCoultre

2010’da iş birliği yapan Aston Martin ve Jaeger-LeCoultre, DB9 modeli için kol saati şeklinde bir anahtar üretti. Saatin kadranında şık bir DB9 yazısı yer alırken, sağ ve solunda da açma-kapama tuşları bulunuyor.

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: