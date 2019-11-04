En İyi Alışveriş Siteleri - 2019

Alışveriş siteleri artık hepimiz için vazgeçilmez oldular. Tek tıkla kapımıza kadar gelmesi, kargo ve fiyat avantajlarıyla geleneksel alışveriş yöntemlerinin önüne bile geçti artık dijital alışveriş. Bu yazımızda kafanızda soru işaretleri kalmasın diye en iyi alışveriş siteleri hakkında bir liste hazırladık.

Yoğun mesai saatlerimiz ve kısıtlı tatil zamanlarımız var. Bu kısa tatil zamanlarında da bir alışveriş merkezine kapanıp dükkan dükkan gezip ayağımıza uygun bir ayakkabı aramayı neden isteyelim? İşte tam bu noktada alışveriş siteleri imdada yetişiyor. Hem de aradığımız her şeyi dünyanın dört bir yanından ayağımıza kadar getiriyorlar.

Geleneksel alışveriş yöntemlerinden farklı olarak alışveriş siteleri, kullanıcılarına pek çok cazip kampanya ve indirim de sunuyor. Hal böyle olunca alışveriş siteleri üzerinden alışveriş yapmak günden güne daha popüler hale gelmeye başladı. Fakat hangi sitelerden, ne almak gerekiyor?

Alışveriş siteleri genellikle giyim, teknoloji, ikinci el yada yurtdışı ürünler gibi kategorilerde uzmanlaşırlar ve siteye girdiğinizde size aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söylerler Bu kategorilerdeki alışveriş siteleri üzerine bir inceleme yaptık ve en iyilerini sizin için derledik.

Giyim alışveriş siteleri:

Morhipo, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hizmet veren, aradığınız pek çok giyim markasını bulabileceğiniz bir alışveriş sitesi. Birçok banka kartına ve markaya özel yaptığı indirimlerle öne çıkıyor. Bununla beraber hızlı kargo seçeneği ve cazip indirim fırsatlarıyla hem vaktinizi hem de bütçenizi en iyi şekilde değerlendirmenize imkan sunuyor.

Trendyol, giyim üzerine olduğu kadar saat, kozmetik, ayakkabı gibi pek çok aksesuar konusunda da internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hizmet veriyor. Markalara özel avantajlı kampanyalar sunan alışveriş sitesi, ürünlerinde uyguladığı hızlı kargo seçeneğiyle de dikkat çekiyor. Kadın, erkek ve çocuk ürünleri için aradığınız markaları kolayca bulabilirsiniz. Farklı banka kartları için uyguladığı taksit seçenekleriyle, alışverişinizin yükünü bir anda omuzlamak zorunda değilsiniz.

:

Kadın, erkek, çocuk, tesettür giyim konusunda internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hizmet veriyor Tozlu. Anasayfasında size özel indirimli ve o gün için seçtikleri kıyafetler üzerinden bir seçki sunarak, kafa karışıklığını da gidermenize yardımcı oluyorlar. Her bütçeye uygun fiyatlarda giyim ürünleri bulabileceğiniz bu alışveriş sitesinde de, farklı banka kartları için avantajlı kampanyalar bulunuyor.

Çoklu ürün kategorisine sahip alışveriş siteleri:

Amazon efsanesi artık Türkiye’de. Aradığınız her türlü kategorideki ürünü, uygun fiyatlara sunuyor Amazon Türkiye. Bu alışveriş sitesinde kitaptan, elektroniğe kadar pek çok ürünü cazip indirimlerle bulabilirsiniz. Banka kartlarına özel indirim ve taksit seçeneklerinin yanı sıra aylık yada haftalık olarak özel ürünlerde indirim fırsatları bulunuyor.

Hepsiburada uzun yıllardır piyasada pek çok ürün seçeneğiyle hizmet veriyor. Kişisel bakım ürünlerinden, spor ve elektroniğe kadar birçok kategoride hizmet veren site, özel tarihlerde yada günlük ve haftalık olarak pek çok üründe özel indirimler yapıyor. Saat 14.00’a kadar verilen siparişleri aynı gün içinde teslim etme garantisi veren Hepsiburada, mobil uygulaması üzerinden de hizmet veriyor ve WhatsApp Destek hattıyla kolay iletişim imkanı sunuyor.

Bu alışveriş sitesinin en öne çıkan özelliği elbette her yılın 11. ayı, 11. gününde yaptığı özel indirim günü. O gün pek çok üründe normalden çok daha avantajlı ve cazip indirimler sunuyor n11. Günlük ürünlerden elektroniğe, giyime ve ayakkabıya kadar pek çok ürün çeşidi bulabileceğiniz bu alışveriş sitesinde günlük fırsatları yada banka kartlarına özel yapılan indirim ve kampanyaları takip ederek, avantajlı alışverişler yapabilirsiniz.

İkinci el alışveriş siteleri:

Türkiye’de aradığınız pek çok kategoride ikinci el ürünler bulabileceğiniz bir internet sitesi ve mobil uygulama LetGo. Mobilya, elektronik, giyim gibi pek çok kategoride ürünler, sahipleri tarafından siteye yükleniyor. Direkt olarak ürünün sahibiyle görüşerek, ürünü satın alabilirsiniz. Eğer lokasyon olarak birbirinize yakınsanız, herhangi bir kargo şirketine gerek duymadan alıcıyla yüz yüze görüşüp ürünü elden teslim alabilir ve ödemeyi direkt olarak satıcıya yapabilirsiniz.

Sahibinden, uzun süredir ikinci el ürün konusunda hizmet veren bir alışveriş sitesi. Diğer alışveriş siteleri ile arasındaki en büyük fark, bu sitede araba, ev gibi büyük alışverişler için de seçenekleriniz olması. Kiralık yada satılık evler, satılık arabalardan tutun, günlük bebek bezi alışverişinize kadar pek çok ihtiyacınızı bu site üzerinden tedarik edebilirsiniz.

Gittigidiyor, E-bay güvencesiyle uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu alışveriş sitesinde sıfır yani kullanılmamış ürünleri, direkt mağazasından alabileceğiniz gibi, ikinci el olarak satışa sunulmuş pek ürünü de bulabilirsiniz. Türkiye’nin her yerinden katılımın olduğu bu sitede ikinci el ürününü satışa sunmuş satıcıyla iletişime geçebilir ve ürünü kargo şirketi aracılığıyla alabilirsiniz. Elden satış imkanı yok fakat Gittigidiyor, aldığınız üründen memnun olduğunu onaylayana kadar satıcıya ücreti aktarmıyor.

En iyi teknoloji alışveriş siteleri:

Teknoloji konusunda aradığınız her şeyi bu alışveriş sitesinde cazip fiyatlara bulabilirsiniz. Geleneksel alışveriş yöntemiyle, mağaza mağaza gezip de bulamayacağınız pek çok ürün, özel indirim ve avantajlarla sunuluyor. Teknostore, her alışveriş sitesinde bulamayacağınız markaların ürünlerini de sitesinde bulundurmasıyla dikkat çekiyor. Ana sayfada bulunan haftalık indirim bölümünü takip ederek, avantajlı bir alışveriş fırsatı yakalayabilirsiniz.

2002 yılından beri güvenle hizmet veren İstanbul Bilişim, teknoloji dışında da pek çok kategoride hizmet veriyor fakat uzmanlık alanının teknoloji olduğu söylenebilir. Her farklı ürün grubuna özel olarak uyguladığı indirimler ve teknoloji konusundaki güvenilirliğiyle bu alışveriş sitesi, avantajlı alışverişin adreslerinden biri. Güvenli alışveriş garantisi ve anlık iletişim imkanıyla öne çıkıyor.

İnternet sitesi dışında Türkiye’nin pek çok noktasındaki mağazalarıyla da hizmet veriyor Vatan Bilgisayar. İnternet sitesine özel yaptığı indirimler ve kargo avantajıyla dikkat çeken site, mağazalarında ürünleri test etme imkanı da sunarak diğer teknoloji alışveriş siteleri ile arasındaki farkı ortaya koyuyor.

MediaMarkt internet sitesi dışında da hizmet veren isimlerden bir tanesi. Mağazalarından farklı olarak internet sitesi için cazip indirimler sunuyor. Günlük hatta bazen saatlik olarak uyguladığı indirimler ve yaptığı kampanyalarla öne çıkıyor. Beğendiğiniz ürün, bulunduğunuz şehirdeki mağazalarda yoksa, diğer mağazaların stokları aranıyor ve aradığınız ürün neredeyse bulunup, size getiriliyor.

Yurt dışı alışveriş siteleri:

Amazon elbette bu siteler arasında en bilinenlerden biri. Amerika başta olmak üzere pek çok farklı ülke üzerinden hizmet veren alışveriş sitesi, Türkiye’de bulamayacağınız pek çok ürüne ulaşma imkanı sunuyor. Türkiye’de de hizmet veren Amazon’un, uluslararası olarak hizmet veren diğer sitelerini de ziyaret ederek, dünyanın başka noktalarındaki ürünlere ulaşabilirsiniz.

Dünyanın farklı bölgelerinden, pek de alışık olmadığımız farklı ürünleri alma imkanı sunuyor Aliexpress. Pek çok ürün kategorisini bulabileceğiniz bu alışveriş sitesinde fiyatlar dolar üzerinden olsa da oldukça uygun. Uzun zaman sonra elinize ulaşma sıkıntısı dışında, kargonun ücretsiz olması gayet iyi. Yeni üyelik ve alışverişlere özel indirim kuponları sunuyor bu site.

Aliexpress benzeri bir yapıyla hizmet eden bu alışveriş sitesinde, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Günlük, özel indirim fırsatları ve bölgeye özel kampanyaları yanı sıra, bu alışveriş sitesinde bazı ürünleri yalnızca kargo bedeli ödeyerek alabiliyorsunuz. Burada da elbette en büyük sorun, kargonun elinize uzun zaman sonra ulaşması.

Bu alışveriş sitelerinden dilediğinizi kullanarak hızlı ve güvenli bir internet alışverişi yapabilirsiniz. Kampanya ve indirimler için bu alışveriş sitelerini takip etmeyi unutmayın.