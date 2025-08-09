Filmler, bizi yaşadığımız dünyadan alıp kurgusal dünyalara götürerek harika deneyimler yaşatabiliyor. Tabii ki sevdiğiniz türde film izlemek her zaman sizin için çok değerli. Bu durum otomobil meraklıları için de geçerli. Öyle ki sinema tarihi boyunca yüzlerce araba temalı film vizyona girdi. Peki en iyi araba temalı filmler neler?
Bu içeriğimizde araba temalı en iyi filmlere göz atacağız. Sadece yarış temalı olarak düşünemeyin, arabaların önemli rol oynadığı her türden filmi ekledik. Listede eleştirmenler ve izleyicilerin hepsi tarafından beğenilen filmler yer alıyor.
En iyi araba temalı filmler
- Rush
- Ford v Ferrari
- Drive
- Grand Prix
- F1 (2025)
- Senna
- Logan Lucky
- Baby Driver
- Fast and Furious serisi
- Mad Max: Fury Road
Rush
- Çıkış tarihi: 20 Eylül 2013
- Yönetmen: Ron Howard
- Oyuncular: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde
- IMDb: 8.1
- Rotten Tomatoes: 89
Eğer Formula 1 yarışlarını seviyorsanız kesinlikle Rush’a göz atmalısınız. Ron Howard imzalı bu film, gerçek karakterlere dayanıyor. Yapımda efsane F1 pilotları James Hunt ve Niki Lauda’nın arasındaki mücadeleyi, bu ikilinin hayatlarını ve yaşananları izliyoruz.
Ford v Ferrari
- Çıkış tarihi: 15 Kasım 2019
- Yönetmen: James Mangold
- Oyuncular: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Tracy Letts
- IMDb: 8.1
- Rotten Tomatoes: 92
Son yıllarda vizyona girmiş en iyi araba temalı filmlerden biri şüphesiz Ford v Ferrari’dir. Christian Bale ve Matt Damon başrollü gerçek hikâyelerden esinlenen yapımda, Amerikan otomobil tasarımcısı Carrol Shelby (Damon) ve yarış pilotu Ken Miles (Bale) karakterlerini izliyoruz. Bu ikili, Ford için Le Mans 24 saat yarışında yarışıp Ferrari’yi alt edebilecek devrim niteliğinde bir araba yapmaya çalışması ve yaşananlar konu ediniliyor.
Drive
- Çıkış tarihi:
- Yönetmen:
- Oyuncular
- IMDb:
- Rotten Tomatoes:
Ryan Gosling’in en ikonik rollerinden birine hayat veren Drive filminde, Holywood’da aksiyon filmlerinde dublörlük ve aynı zamanda kaçış şoförlüğü yapan karakterin yaşadıklarını izliyoruz. Müzikleri, araba, neo-noir havasıyla kesinlikle hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film.
Grand Prix
- Çıkış tarihi: 21 Aralık 1966
- Yönetmen: John Frankenheimer
- Oyuncular: James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand
- IMDb: 7.2
- Rotten Tomatoes: 92
Eski olsa da çok sevilen bir yarış filmi olan Grand Prix, Pete Aron isimli kurgusal bir yarışçının yaşadıklarını konu ediniyor. 1966 yapımı olmasına rağmen otomobil tutkunlarının filmi çok seveceğini söyleyebiliriz.
F1 Filmi
- Çıkış tarihi: 27 Haziran 2025
- Yönetmen: Joseph Kosinski
- Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem
- IMDb: 7.9
- Rotten Tomatoes: 83
Daha yeni çıkan Apple imzalı F1 Filmi, şimdiden en iyi araba temalı filmlerden biri olarak gösterilmeye başladı. Yapımda genç bir pilotla ekip olmak için emeklilikten dönen bir F1 pilotunu izliyoruz. Brad Pitt’in başrolde yer aldığı filmdeki sıra dışı çekim teknikleri filmin çok daha gerçekçi hissettirmesini sağlayarak gerçekten Formula 1’i deneyimlemenize olanak tanıyor.
Senna
- Çıkış tarihi: 6 Mayıs 2011
- Yönetmen: Asif Kapadia
- IMDb: 8.5
- Rotten Tomatoes: 93
Belgesel türündeki bir film olan Senna, 34 yaşında hayatını kaybeden ve o zamana kadar 3 şampiyonluk kazanan efsane F1 pilotu Ayrton Senna’nın hayatını konu ediniyor. Bu konudaki en iyi belgesellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İzlerken bir dakika bile sıkılmayacaksınız.
Logan Lucky
- Çıkış tarihi: 18 Ağustos 2017
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig
- IMDb: 7.0
- Rotten Tomatoes: 92
Aslında tam bir araba filminden ziyade suç filmi olan Logan Lucky’de, 2 kardeşin NASCAR yarışı sırasında bir vurgun yapmaya çalışmasını izliyoruz. İzlerken eğlenip aksiyona doyacağınız bu filmde bol bol sizin de isteyeceğiniz arabalar göreceksiniz.
Baby Driver
- Çıkış tarihi: 28 Haziran 2017
- Yönetmen: Edgar Wright
- Oyuncular: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Kevin Spacey
- IMDb: 7.5
- Rotten Tomatoes: 92
İkonik yönetmen Edgar Wright’ın imzasını taşıyan bu aksiyon dolu filmde suçlular için kaçış sağlayan bir sürücü olan Baby isimli karakter konu ediniliyor. İzlerken siz de müzik eşliğinde araba sürmek isteyeceksiniz.
Fast and Furious serisi
- Çıkış tarihi: 2 Kasım 2001 (ilk film)
- Yönetmen: Rob Cohen (ilk film)
- Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez
- IMDb: 6.8 (ilk film)
- Rotten Tomatoes: %55
Tabii ki araba temalı film diyorsak Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisini koymamak yanlış olur. Ne kadar iyi oldukları tartışmalı olsa da bu arabaya merakınız varsa seri size keyif verebilir. Son Fast and Furious filminin 2027’de geleceğini de ekleyelim.
Mad Max: Fury Road
- Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2015
- Yönetmen: George Miller
- Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Hugh Keays-Byrne
- IMDb: 8.1
- Rotten Tomatoes: 97
Bizi distopik bir geleceğe götüren, son zamanların çıkan en iyi aksiyon filmlerinden olan Mad Max: Fury Road’da arabalar bir yaşam tarzı hâline geliyor. Geleneksel araba temalı film düşüncenize uymasa da bu yapımı kesinlikle izlemelisiniz. Filmde post apokaliptik bir dünyaya gidiyoruz ve Max isimli karakterin yaşadıklarını izliyoruz.
Araba aşkınızı kabartacak en iyi araba temalı filmlere göz attık. Tabii ki bu listenin dışında daha birçok farklı araba temalı filmler var. Peki sizin favoriniz hangisi? Listeye eklemek istediğiniz filmler var mı? Yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.