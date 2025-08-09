Otomobil tutkunları toplansın. Araba aşkınızı kabartacak, izlerken çok keyif alacağınız en iyi araba temalı filmleri sizler için derledik.

Filmler, bizi yaşadığımız dünyadan alıp kurgusal dünyalara götürerek harika deneyimler yaşatabiliyor. Tabii ki sevdiğiniz türde film izlemek her zaman sizin için çok değerli. Bu durum otomobil meraklıları için de geçerli. Öyle ki sinema tarihi boyunca yüzlerce araba temalı film vizyona girdi. Peki en iyi araba temalı filmler neler?

Bu içeriğimizde araba temalı en iyi filmlere göz atacağız. Sadece yarış temalı olarak düşünemeyin, arabaların önemli rol oynadığı her türden filmi ekledik. Listede eleştirmenler ve izleyicilerin hepsi tarafından beğenilen filmler yer alıyor.

En iyi araba temalı filmler

Rush

Ford v Ferrari

Drive

Grand Prix

F1 (2025)

Senna

Logan Lucky

Baby Driver

Fast and Furious serisi

Mad Max: Fury Road

Rush

Çıkış tarihi: 20 Eylül 2013

20 Eylül 2013 Yönetmen: Ron Howard

Ron Howard Oyuncular: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde

Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde IMDb: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes: 89

Eğer Formula 1 yarışlarını seviyorsanız kesinlikle Rush’a göz atmalısınız. Ron Howard imzalı bu film, gerçek karakterlere dayanıyor. Yapımda efsane F1 pilotları James Hunt ve Niki Lauda’nın arasındaki mücadeleyi, bu ikilinin hayatlarını ve yaşananları izliyoruz.

Ford v Ferrari

Çıkış tarihi: 15 Kasım 2019

15 Kasım 2019 Yönetmen: James Mangold

James Mangold Oyuncular: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Tracy Letts

Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Tracy Letts IMDb: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes: 92

Son yıllarda vizyona girmiş en iyi araba temalı filmlerden biri şüphesiz Ford v Ferrari’dir. Christian Bale ve Matt Damon başrollü gerçek hikâyelerden esinlenen yapımda, Amerikan otomobil tasarımcısı Carrol Shelby (Damon) ve yarış pilotu Ken Miles (Bale) karakterlerini izliyoruz. Bu ikili, Ford için Le Mans 24 saat yarışında yarışıp Ferrari’yi alt edebilecek devrim niteliğinde bir araba yapmaya çalışması ve yaşananlar konu ediniliyor.

Drive

Çıkış tarihi:

Yönetmen:

Oyuncular

IMDb:

Rotten Tomatoes:

Ryan Gosling’in en ikonik rollerinden birine hayat veren Drive filminde, Holywood’da aksiyon filmlerinde dublörlük ve aynı zamanda kaçış şoförlüğü yapan karakterin yaşadıklarını izliyoruz. Müzikleri, araba, neo-noir havasıyla kesinlikle hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film.

Grand Prix

Çıkış tarihi: 21 Aralık 1966

21 Aralık 1966 Yönetmen: John Frankenheimer

John Frankenheimer Oyuncular: James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand

James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand IMDb: 7.2

7.2 Rotten Tomatoes: 92

Eski olsa da çok sevilen bir yarış filmi olan Grand Prix, Pete Aron isimli kurgusal bir yarışçının yaşadıklarını konu ediniyor. 1966 yapımı olmasına rağmen otomobil tutkunlarının filmi çok seveceğini söyleyebiliriz.

F1 Filmi

Çıkış tarihi: 27 Haziran 2025

27 Haziran 2025 Yönetmen: Joseph Kosinski

Joseph Kosinski Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem IMDb: 7.9

7.9 Rotten Tomatoes: 83

Daha yeni çıkan Apple imzalı F1 Filmi, şimdiden en iyi araba temalı filmlerden biri olarak gösterilmeye başladı. Yapımda genç bir pilotla ekip olmak için emeklilikten dönen bir F1 pilotunu izliyoruz. Brad Pitt’in başrolde yer aldığı filmdeki sıra dışı çekim teknikleri filmin çok daha gerçekçi hissettirmesini sağlayarak gerçekten Formula 1’i deneyimlemenize olanak tanıyor.

Senna

Çıkış tarihi: 6 Mayıs 2011

6 Mayıs 2011 Yönetmen: Asif Kapadia

Asif Kapadia IMDb: 8.5

8.5 Rotten Tomatoes: 93

Belgesel türündeki bir film olan Senna, 34 yaşında hayatını kaybeden ve o zamana kadar 3 şampiyonluk kazanan efsane F1 pilotu Ayrton Senna’nın hayatını konu ediniyor. Bu konudaki en iyi belgesellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İzlerken bir dakika bile sıkılmayacaksınız.

Logan Lucky

Çıkış tarihi: 18 Ağustos 2017

18 Ağustos 2017 Yönetmen: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig IMDb: 7.0

7.0 Rotten Tomatoes: 92

Aslında tam bir araba filminden ziyade suç filmi olan Logan Lucky’de, 2 kardeşin NASCAR yarışı sırasında bir vurgun yapmaya çalışmasını izliyoruz. İzlerken eğlenip aksiyona doyacağınız bu filmde bol bol sizin de isteyeceğiniz arabalar göreceksiniz.

Baby Driver

Çıkış tarihi: 28 Haziran 2017

28 Haziran 2017 Yönetmen: Edgar Wright

Edgar Wright Oyuncular: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Kevin Spacey

Ansel Elgort, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Kevin Spacey IMDb: 7.5

7.5 Rotten Tomatoes: 92

İkonik yönetmen Edgar Wright’ın imzasını taşıyan bu aksiyon dolu filmde suçlular için kaçış sağlayan bir sürücü olan Baby isimli karakter konu ediniliyor. İzlerken siz de müzik eşliğinde araba sürmek isteyeceksiniz.

Fast and Furious serisi

Çıkış tarihi: 2 Kasım 2001 (ilk film)

2 Kasım 2001 (ilk film) Yönetmen: Rob Cohen (ilk film)

Rob Cohen (ilk film) Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez

Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez IMDb: 6.8 (ilk film)

6.8 (ilk film) Rotten Tomatoes: %55

Tabii ki araba temalı film diyorsak Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisini koymamak yanlış olur. Ne kadar iyi oldukları tartışmalı olsa da bu arabaya merakınız varsa seri size keyif verebilir. Son Fast and Furious filminin 2027’de geleceğini de ekleyelim.

Mad Max: Fury Road

Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2015

15 Mayıs 2015 Yönetmen: George Miller

George Miller Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Hugh Keays-Byrne

Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Hugh Keays-Byrne IMDb: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes: 97

Bizi distopik bir geleceğe götüren, son zamanların çıkan en iyi aksiyon filmlerinden olan Mad Max: Fury Road’da arabalar bir yaşam tarzı hâline geliyor. Geleneksel araba temalı film düşüncenize uymasa da bu yapımı kesinlikle izlemelisiniz. Filmde post apokaliptik bir dünyaya gidiyoruz ve Max isimli karakterin yaşadıklarını izliyoruz.

Araba aşkınızı kabartacak en iyi araba temalı filmlere göz attık. Tabii ki bu listenin dışında daha birçok farklı araba temalı filmler var. Peki sizin favoriniz hangisi? Listeye eklemek istediğiniz filmler var mı? Yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.