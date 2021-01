Sinema dünyasının en uzun soluklu isimlerinden biri hâline gelen Brad Pitt, yakışıklılığı, tarzı ve rol yapma kabiliyeti ile her role yakışan nadir oyuncuların başında geliyor. Bu içeriğimizde, uzun yıllardır beyazperdenin tartışmasız aranan ismi olan Brad Pitt’in IMDb puanlarına göre en iyi filmlerine yakından bakıyoruz.

Hollywood dünyasında ünlü oyuncular, film yıldızları ve “beyazperde tanrıları” olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şüphesiz beyazperdenin hiç eskimeyen yüzü Brad Pitt, bu ikinci kategoriye giriyor. Yıllar boyunca sinema dünyasına damga vurmuş filmlerde aldığı roller ve her zaman daha farklıyı deneme hırsı, Brad Pitt’i bugünkü konumuna getiren etkenlerin başında geliyor.

Yalan yok, sinema yolculuğuna yakışıklı ve karizmatik olduğu için başlayan Brad Pitt, kısa sürede oyunculuk kabiliyetini fazlasıyla göstermeyi başardı. Ancak onu Hollywood’un vazgeçilmez yüzü hâline getiren sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda yapımcılık üstlendiği şahane filmlerdi (Bu listede de bir tanesi var). Hazırsanız IMDb puanlarına göre Brad Pitt’in en iyi filmlerini sıraladığımız en iyi Brad Pitt filmleri listemize hep beraber yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Brad Pitt filmleri:

Fight Club (Dövüş Kulübü)

Se7en (Yedi)

Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi)

Snatch (Kapışma)

12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret)

12 Monkeys (12 Maymun)

The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi)

Ocean's 11

Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar… Hollywood’da)

Fury

İkinci Dünya Savaşı'ndan eşsiz bir hikaye: Fury

Yayın: 2014

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pena

IMDb puanı: 7,6

İkinci Dünya Savaşı, Hollywood sinemasının en sevilen konularından biri. Savaşın son dönemlerinde geçen bu film ile Brad Pitt’i ikinci kez Nazi Almanyası’nın ortasında izlemiş oluyoruz. Film kabaca savaşın sonlarına doğru 5 kişilik Amerikan askeri ekibinin 300 kişilik Nazi birliğiyle savaşmasını ve hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Beş Amerikan askerinin bu zorlu 24 saatteki tek yardımcıları ise zırhlı tankları oluyor.

60'lardan gerçek bir hikaye: Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar… Hollywood’da)

Yayın: 2019

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Margaret Qualley

IMDb puanı: 7,6

Once Upon a Time… in Hollywood, birçok izleyiciyi ve eleştirmeni adeta ikiye bölmüş bir film. Quentin Tarantino’nun 1960 Hollywood dünyasının karanlık yönlerine yaklaşımı hem çok seviliyor hem de çok eleştiriliyor. Filmde ise Brad Pitt’i yaşlanmış ve ışığını kaybetmek üzere olan bir dublör olarak izliyoruz. Yan rolde olmasına ve filmde de yan rol olan bir karakteri canlandırmasına rağmen Brad Pitt, yine tüm sahne ışıklarını üzerine çekmeyi ve öne çıkmayı başarıyor.

Soygun filmlerinin efendisi: Ocean's 11

Yayın: 2001

Tür: Suç, Gerilim

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon

IMDb puanı: 7,7

Hollywood sinemasının en ünlü ansambl oyuncu kadrolu filmlerinden olan Ocean’s 11, “heist” yani soygun türünün en iyi örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Danny Ocean (George Clooney) ve ekibinin Las Vegas’ın en büyük kumarhanesini soyma girişimini izliyoruz. Özellikle GTA tutkunlarının da seveceği çok şey bulabileceği bu filmin iki adet de devam filmi bulunuyor.

Tuhaf olduğu kadar etkileyici: The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi)

Yayın: 2008

Tür: Dram, Fantastik, Romantik

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Julia Ormond

IMDb puanı: 7,8

Great Gatsby’nin de yazarı olan F. Scott Fitzgerald’ın kısa öyküsünden uyarlanan bu garip film, “tersten doğan” bir adam olan Benjamin Button’ın hikâyesini anlatıyor. Yaşlı olarak hayatına başlayıp bebekliğine kadar yaşayan Benjamin Button’ın bu garip hayatı, kendi hayatımızdaki birçok şeyi sorgulamamıza neden oluyor.

Bilim kurgu türünün temel eserlerinden 12 Monkeys (12 Maymun):

Yayın: 1995

Tür: Gizem, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Brad Pitt, Bruce Willis, Madeleine Stowe, Jon Seda

IMDb puanı: 8,0

Bizleri ölümcül bir virüsün dünya nüfusunun yalnızca %1’ini hayatta bıraktığı karanlık bir geleceği götüren 12 Monkeys, klasik bilim kurgu türünün en bilinen ve takdir edilen filmlerinden biri. 2035 yılında dünyada sadece bir avuç insan kalmıştır ve bilim insanları geçmişe dönebilecekleri bir zaman makinesi icat ederler. Bu zaman makinesiyle virüsün yayıldığı 1996 yılı yerine yanlışlıkla 1990 yılına gönderilen mahkum James Cole, virüs hakkında araştırma ve uyarı yapmaya çalışırken akıl hastanesine kapatılır ve olaylar buradan sonra içinden çıkılamaz bir hâl alır.

Brad Pitt'in aynı zamanda yapımcılarından olduğu Oscar'lı 12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret):

Yayın: 2013

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender, Brad Pitt

IMDb puanı: 8,1

ABD ve genel olarak insanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan köleliği konu alan bu filmde, 1807 yılında gerçekten yaşamış olan Afro Amerikan vatandaş Solomon Northup’ın üzücü hikâyesi anlatılıyor. 1807 yılında New York’ta özgür bir birey olarak doğan ve müzisyenlik yapan Solomon Northup, bir müzisyenlik işi için kandırılarak köleliğin hâlâ yasal olduğu Washington’a getiriliyor ve burada kaçırılarak köle pazarında satılıyor. Daha sonra Solomon, ailesi tarafından kurtarılana kadar 12 yıl boyunca Louisiana çiftliklerinde köle olarak çalıştırılıyor.

Hoş vakit geçirebileceğiniz mükemmel bir suç filmi: Snatch (Kapışma)

Yayın: 2000

Tür: Komedi, Suç

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Benicio Del Toro, Vinnie Jones

IMDb puanı: 8,3

Filmlerini Tarantino’dan epey bir esinlenerek çeken Guy Ritchie’nin en tanınan filmlerinden olan Snatch, Brad Pitt’in unutulmaz rolü İrlandalı yasadışı bir boksör olan Mickey O’Neil’ı ekranlarımıza taşıyor. Filmin en unutulmaz anları ise doğal olarak Brad Pitt’in Mickey rolünde yaptığı garip ve komik İrlanda aksanı oluyor.

Nazi avcısı bir grup casusun şahane macerası: Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi)

Yayın: 2009

Tür: Macera, Dram, Savaş

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth, Melanie Laurent

IMDb puanı: 8,3

Brad Pitt ile birlikte yeniden İkinci Dünya Savaşı’na ve Nazi dünyasına daldığımız bu filmde, yine Brad Pitt ve arkadaşlarını Nazilerden kurtulmaya çalışırken izliyoruz. Nazi yönetimindeki Fransa’da geçen Inglourious Basterds’da Yahudi-Amerikan bir grup asker, bir grup yüksek rütbeli Nazi subaylarına suikast düzenlemeye çalışıyor. Tabii filmin yönetmeni Quentin Tarantino olunca doğal olarak işler hiç de yolunda gitmiyor.

Sonuna kadar kafayı yedirecek gizem dolu bir seri katil öyküsü: Se7en (Yedi)

Yayın: 1995

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow

IMDb puanı: 8,6

Hollywood’da eskimeyen şeyler sadece Brad Pitt’in yeteneği ve karizması değil. 90’lı yılların en ünlü ve sevilen filmlerinden olan Se7en da bugün bile popülaritesini kaybetmeyen filmlerden biri. Brad Pitt’i Dedective Mills rolünde izlediğimiz bu filmde, baş karakterimiz ile birlikte yedi ölümcül günaha yönelik cinayetler işleyen zeki bir seri katilin peşine düşüyoruz.

...ve tabii ki efsaneler efsanesi: Fight Club (Dövüş Kulübü)

Yayın: 1999

Tür: Dram, Gizem

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Edward Norton, Meat Loaf

IMDb puanı: 8,8

Chuck Palahniuk’in aynı isimli kitabından uyarlanan Fight Club, popüler kültürün en bilinen filmlerinden biri ve hatta popüler kültür sinemasının direkt yüzü hâline gelmiştir. Bizleri sabun ve şiddet dolu bir dünyaya götüren bu filmde Brad Pitt, bir popüler kültür ikonu hâle gelen rolü Tyler Durden ile bir nesli her yönden etkilemiş ve hâlâ etkilemeye devam etmektedir.

Brad Pitt’in IMDb puanlarına göre en iyi filmlerini sıraladığımız en iyi Brad Pitt filmleri listemizin sonuna geldik. İnanması zor bir şekilde şu an 57 yaşında olan Brad Pitt, daha uzun süre beyazperdeden emekli olacak gibi durmuyor. Sizler listeden en çok hangi filmi beğeniyorsunuz? Liste dışındaki en sevdiğiniz Brad Pitt filmlerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.