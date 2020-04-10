Son 20 Yılın En İyi Yabancı Komedi Filmleri

Komedi, sinemanın en göreceli türlerinden birisidir. Her şeyin aynı anda herkese komik gelmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle çoğu komedi filminde basit ve bayağı espriler yapılır, karakterler olmadık durumlara girerse o espriler komik olur. Hele hele yabancı bir dilde komedi izliyorsak, kültür farkı da tüm eğlenceyi bozabilir. Ancak tüm bunlardan sıyrılan yapımlar da var. Sizin için son 20 yılın en iyi komedi filmlerini listeledik.

Yabancı komedi filmlerine dair bir arayışınız varsa ya da yeni filmleri keşfetmeliyim diyorsanız bu liste tam size göre. Birbirinden keyifli ve yüksek puanlı en iyi yabancı komedi filmlerini sizin için listeleyerek hem keyifli vakitler geçirin, hem de ortamlarda bahsedecek yabancı komedi filmi kültürü edinmiş olun.

Bu filmler pek çok kişinin duyduğu ancak bir türlü açıp izlemediği tarzda filmler olduğu için kesinlikle bir göz atmanızı öneriyoruz. Çünkü tercihler özellikle yabancı sinema seçimlerinde çok önemli olmaktadır. O zaman hazırsanız başlayalım! Önce özet liste sonra da filmlere geçiyoruz.

Son 20 yılın en iyi yabancı komedi filmleri (IMDb puanına göre, en yüksekten en düşüğe)

Hannah Gadsby: Nanette - 8.4 Puan

3 Idiots - 3 Salak - 8.4 Puan

Snatch - Kapışma - 8.3 Puan

P.K Pekaay - 8.2 Puan

Deadpool - 8.0 Puan

The Grand Budapest Hotel - Büyük Budapeşte Oteli - 8.0 Puan

Shaun Of The Dead - Zombilerin Şafağı - 8.0 Puan

In Bruges - Brüj’da - 7.9 Puan

Hot Fuzz - Sıkı Aynasızlar - 7.8 Puan

The Hangover - Felekten Bir Gece Serisi - 7.8 Puan

500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü - 7.7 Puan

Superbad - Çok Fena - 7.6 Puan

Scott Pilgrim vs. The World - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı - 7.5 Puan

Kiss Kiss, Bang Bang - 7.5 Puan

Tucker and Dale vs. Evil - Tucker ve Dale İblise Karşı - 7.5 Puan

Death at a Funeral - Cenazede Ölüm - 7.4 Puan

21 Jump Street - Liseli Polisler - 7.2 Puan

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 7.2 Puan

Team America: World Police - 7.2 Puan

Easy A - Adı Çıkmış 7.1 Puan

Forgetting Sarah Marshall - Aşkzede 7.1 Puan

School of Rock - 7.1 Puan

Shazam! 6 Güç - 7.1 Puan

The 40-Year-Old Virgin - 40 Yıllık Bekar - 7.1 Puan

Bubba Ho-Tep - 7.0 Puan

Mean Girls - Kötü Kızlar - 7.0 Puan

Step Brothers - Üvey Kardeşler - 6.9 Puan

Walk Hard: The Dewey Cox Story - 6.8 Puan

Bruce Almighty - Aman Tanrım - 6.7 Puan

Good Boys - Uslu Çocuklar - 6.7 Puan

Last Vegas - 6.6 Puan

Bitirim ikili 2 - 6.6 Puan

Idiocracy - 6.6 Puan

Wet Hot American Summer - Yaz Kampında Curcuna - 6.6 Puan

The Wedding Ringer - Çılgın Düğün - 6.6 Puan

Project X - 6.6 Puan

Going in Style - Son Macera - 6.6 Puan

The Informant! - İspiyoncu - 6.5 Puan

Jackass: Büyükbaba - 6.5 Puan

MacGruber - 6.5 Puan

MacGruber

Yayın: 2010

Tür: Komedi, belgesel

IMDb: 6,5 Puan

Oyuncular: Will Forte, Kristen Wiig, Val Kilmer

MacGruber 2010 Fragman

Eski bir özel asker olan MacGruber, 10 yıl önce nişanlısının öldürülmesinin ardından, bir kenara çekilmiştir. Ancak eski düşmanı Von Cunth'un amacının çalınan nükleer başlıklarla Washington'daki Beyaz Saray'ı havaya uçurmak olduğunu öğrenince, görevin onu çağırdığını anlar. Sonrasında gelişen olaylar birbirini kovalar ve aksiyonuni komik hallerine şahit oluruz. McGruber, standart bir Amerikan komedisi olarak listenin en düşük puanlı filmi.

Jackass: Büyükbaba

Yayın: 2013

Tür: Komedi

IMDb: 6,5 Puan

Oyuncular: Johnny Knoxville, Jackson Nicoll, Gregorio

Jackass: Büyükbaba Fragman

Jackass Presents: Bad Granpa’da 86’lık Irving Zisman, en alışmadık yol arkadaşıyla - 8 yaşındaki Grandson Billy ile Amerika’da bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta yaşanan olayları en tatlı şekilde anlatan film, kendine has bir tarza da sahip. Çünkü bazı çekimler gizli kamera moduyla ilerliyor ve bu da filme ayrı bir dinamizm katıyor. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.

The Informant! - İspiyoncu

Yayın: 2009

Tür: Komedi

IMDb: 6,5 Puan

Oyuncular: Matt Damon, Tony Hale, Patton Oswalt

The Informant! (2009) İspiyoncu Fragman

Mark Whitacre FBI'dan kendilerine muhbirlik yapması için teklif alır ve kabul eder. Görevi ise çalıştığı Archer Daniels Midland isimli şirkette kimi araştırmalar yapmaktır. Gizli kamera ve mikrofonlar kullanarak yöneticiler arasında yapılan her toplantıyı kaydeder. Sonrasında bu toplantıda yaşanan şeyler için bazı olaylar gerçekleşir. Gerçek bir hikayeye uyarlanan bu film politik/polisiye komedi sevenler için ideal.

Going in Style - Son Macera

Yayın: 2017

Tür: Komedi, suç

IMDb: 6,6 Puan

Oyuncular: Michael Caine, Alan Arkin, Ann-Margret

Going in Style - Son Macera Fragman

80'li yaşlarına gelmiş 3 emekli arkadaş, Willie, Joe ve Albert emekli maaşları ve sosyal yardımlarla zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine emeklilik ödemelerinin kesilmesiyle iyice zor durumda kalırlar. Kendi çözümlerini bulmaya çalışan bu üçlü, yeni bir yol denemek ister. Keyifli seyirler diliyoruz.

Project X

Yayın: 2012

Tür: Komedi

IMDb: 6,6 Puan

Oyuncular: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown

Project X Fragman

3 çılgın lise öğrencisi, kaybeden hallerinden kurtulmak ve 'biraz' eğlenmek için büyük bir doğum günü partisi düzenlerler. Fakat gece ilerledikçe yüzlerce kişi partiye akın edecek ve işler çığırından çıkacaktır. Bu duruma nasıl bir çare bulunacaktır? İşte filmin en eğlenceli yanı da burada karşımıza çıkıyor! Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.

The Wedding Ringer - Çılgın Düğün

Yayın: 2015

Tür: Komedi

IMDb: 6.6 Puan

Oyuncular: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco

The Wedding Ringer - Çılgın Düğün Fragman

Doug Harris düğün arifesinde bir damattır. Sevimli bir insan olmasına rağmen sosyal anlamda çok çekingen bir adamdır ve düğünün de kendisine eşlik edecek bir sağdıcı yoktur. Hemen bu konuda organizasyonlar yapan bir şirkete gider. Fakat kendisine 'sahte sağdıçlık' yapacak Jimmy ile her şey umduğu gibi toz pembe gitmeyeceketir. Hal böyle olunca da işler biraz komik bir duruma düşmektedir. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Wet Hot American Summer (Yaz Kampında Curcuna)

Yayın: 2001

Tür: Komedi

IMDb: 6.6 Puan

Oyuncular: Janeane Garofalo, David Hyde Pierce, Michael Showalter

Wet Hot American Summer Fragman

1981 yılında geçen bu filmde ise dönemin sembolik etkinliklerinden Firewood kampı, yaza veda etmek üzeredir. Her şey sona yaklaşırken işler biraz daha heyecanlanlı olmaya başlar. Kampın son günü, ekip merak uyandıran bir maceraya dahil olur.

Idiocracy

Yayın: 2006

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 6.6 Puan

Oyuncular: Luke Wilson , Maya Rudolph , Dax Shepard

Idiocracy (2006) Fragman

Ortalama Amerikan tanımına uyan eski özel ajan Joe Bauers, Pentagon tarafından çok gizli bir program için kobay olarak seçilir. Ancak deneyde unutulur ve çok geç uyandırılır. Uyanınca ise birtakım olaylar yaşar. İnsanın doğasındaki çarpıklıllara birbirinden komik şeylerle tanık olur.

Bitirim ikili 2

Yayın: 2001

Tür: Komedi

IMDb: 6,6 Puan

Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone

Bitirim ikili 2 Fragman

Tatil için heyecanlanan Carter, Amerikan Elçiliği'nde bir bombanın patlaması ve yüklü bir para kaçakçılığını araştıran iki görevlinin ölümüne sebep olması sonucu kendini davanın içerisinde bulur. Jackie Chan ve Chris Tucker başrolü ile oldukça keyifli bir film olduğunu söyleyebileceğimiz bu film size muhteşem anlar yaşatacak. İyi seyirler dileriz.

Last Vegas

Yayın: 2013

Tür: Komedi, Drama

IMDb: 6.6 Puan

Oyuncular: Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman

Last Vegas Fragman

4 yaşlı adamın Las Vegas maceraları ile ilgili bir komedi filmi. 4 ruhu genç adamın maceralarının nasıl şekilleneceğini üzerine kurulmuş bu Vegas hikayesi, çok farklı anlamlarda karşımıza çıkıyor. Pek çok kişinin mutlu bir şekilde seyredeceği bu film için şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.

Good Boys - Uslu Çocuklar

Yayın: 2019

Tür: Komedi, Macera

IMDb: 6.7 Puan

Oyuncular: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon

Good Boys - Uslu Çocuklar Fragman

Uslu Çocuklar filmi 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Hem macera dolu hem de kendine has komedi unsurları barındıran bu film, hem gençlik hem de çocuklar için gayet akıcı bir komedi filmi. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.

Bruce Almighty - Aman Tanrım

Yayın: 2003

Tür: Komedi

IMDb: 6.7 Puan

Oyuncular: Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman

Bruce Almighty - Aman Tanrım Fragman

Bruce Nolan, New York'lu bir televizyon muhabiridir. Bruce her şeyden şikayet etmekte ve tanrıya yakarmaktadır. Tanrı bir gün bu yakarışlara cevap verir ve Bruce'nin karşısına bir insan olarak çıkar ve kendi gücünü ona verir kısa bir süreliğine. Komedi de işte başlar Bruce artık bir tanrıdır. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.

Walk Hard: The Dewey Cox Story

Yayın: 2007

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 6.8 Puan

Oyuncular: John C. Reilly, Jenna Fischer, David Krumholtz

Walk Hard: The Dewey Cox Story Fragman

Rock’n’Roll, 50’lerin naifliğini, 60’ların asiliğini geride bırakmış ve 70’lerin disko rüzgarına direnen nadir kalelere sahip dönemlerini yaşamaktadır. İşte Dewey Cox’da nadide rock-starlardan biridir. Ancak çoğu müzik yıldızı gibi onun da sonu pek hayırlı olmayacaktır.

Step Brothers - Üvey Kardeşler

Yayın: 2008

Tür: Komedi

IMDb: 6,9 Puan

Oyuncular: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen

Step Brothers (2008) Üvey Kardeşler Fragman

39 yaşında bir adam olmasına rağmen halen daha bir işi ve hayatı olmayan Brennan Huff, annesi Nancy ile birlikte yaşayan, deyim yerindeyse tam bir ana kuzusudur. Dale Doback ise aynı şekilde babasıyla birlikte yaşayan 40 yaşında bir adamdır. Filmde ise birlikte yaşama sürecinde başına neler geleceğini izliyoruz.

Mean Girls - Kötü Kızlar

Yayın: 2004

Tür: Komedi

IMDb: 7.0 Puan

Oyuncular: Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Rachel McAdams

Mean Girls (Kötü Kızlar) Fragman

Kötü Kızlar, Amerikan komedi gençlik filmi. 16 yaşına gelip liseye başladığında orman kanunlarının yepyeni bir boyut kazandığını fark eder. Okulun en popüler kızının eski sevgilisine aşık olunca işler Cady için epey karışacaktır.

Bubba Ho-Tep

Yayın: 2002

Tür: Komedi

IMDb: 7.0 Puan

Oyuncular: Bruce Campbell , Ossie Davis , Bob Ivy

Bubba Ho-Tep (2002) Fragman

Filmde Bruce Campbell, artık bir huzurevinde yaşayan Elvis Presley olarak rol almaktadır ve yaşadıkları huzurevinde antik bir Mısır mumyası vardır. Huzurevinde yaşayanlar için işler biraz daha karmaşık hal alır.

The 40-Year-Old Virgin - 40 Yıllık Bekar

Yayın: 2005

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 7.1 Puan

Oyuncular: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd

The 40-Year-Old Virgin (2005) (40 Yıllık Bekar) Fragman

Film, Steve Carell'i, elektronik mağazasında stok süpervizörü ve arkadaşları bekaretini kaybetmesine yardım etmeye karar veren oyuncak hobisi olan 40 yaşındaki bakire Andy Stitzer'i canlandırıyor. Oldukça gergin ve heyecanlı şekilde ilerleyen filmde pek çok hikaye çıkıyor karşımıza.

Shazam! 6 Güç

Yayın: 2019

Tür: Komedi, aksiyon

IMDb: 7.1 Puan

Oyuncular: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel

Shazam! 6 Güç Fragman

1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Şimdiden keyifli seyirler dileriz!

School of Rock

Yayın: 2003

Tür: Komedi

IMDb: 7.1 Puan

Oyuncular: Jack Black, Mike White, Joan Cusack

School of Rock (2003) Fragman

Bir rock müzikali olarak ön plana çıkarılan bu film, gayet keyifli ilerliyor. Gitarist olma hayalleri kurarak 30'unu bulmuş bir adamın hayatın gerçekleri ile yüzleşmesi ve eskaza sözleşmeli öğretmen olarak görev aldığı okulda içindeki Rocker ruhu dışarı çıkarmasını konu alıyor.

Forgetting Sarah Marshall - Aşkzede

Yayın: 2008

Tür: Komedi

IMDb: 7,1 Puan

Oyuncular: Kristen Bell, Jason Segel, Paul Rudd

Forgetting Sarah Marshall (2008) Aşkzede Fragman

Mütevazı bir müzisyen olan Peter, Televizyon yıldızı sevgilisi Sarah’tan ayrılmış olmanın bunaltısından kurtulmak için Hawaii’de bir kaçamak yapmaya karar verir. Sonrasında işler gelişir ve yeni olaylara merhaba deriz. Bakalım bu tatil nasıl geçecek.

Easy A - Adı Çıkmış

Yayın: 2010

Tür: Komedi

IMDb: 7,1 Puan

Oyuncular: Emma Stone, Amanda Bynes, Penn Badgley

Easy A - Adı Çıkmış Fragman

Lisede kendi halinde bir öğrenci olan Olive hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu yayılır. Hakkında bazı söylentiler çıkmıştır. Bütün hayatının mahvolduğunu düşünen Olive, bu dedikodular sayesinde bir anda okulun en gözde ve popüler kızına dönüştüğünü görür. Sonrasında ise olaylar gelişmeye başlar. İyi seyirler diliyoruz.

Team America: World Police

Yayın: 2004

Tür: Komedi

IMDb: 7.2 Puan

Oyuncular: Trey Parker, Matt Stone, Elle Russ

Team America: World Police (2004) Fragman

Amerikan Gücü: Dünya Polisi, 2004 yapımı aksiyon komedi filmi. Trey Parker, Matt Stone, ve Pam Brady tarafından yazılmış ve Parker tarafından yönetilmiştir. Film büyük bütçeli ve hiciv içeren bir aksiyon filmidir. En iyi film dalında Birleşik Krallık Empire Awards ödülünü almıştır.

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Yayın: 2004

Tür: Komedi

IMDb: 7.2 Puan

Oyuncular: Will Ferrell, Christina Applegate, Steve Carell

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) Fragman

Ron Burgundy, 70’lerin San Diego’sunda popüler bir televizyon spikeridir. Tüm ülkeyi etkisi altına alan feminizm dalgası çalıştığı kanalı da etkisi altına alınca, yanına bir de hırslı ve güzel kadın spiker Veronica Corningstone getirilir. Durum böyle olunca işler biraz karışır ve ortaya yeni oyunlar çıkar.

21 Jump Street - Liseli Polisler

Yayın: 2012

Tür: Komedi, polisiye

IMDb: 7,2 Puan

Oyuncular: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube

21 Jump Street - Liseli Polisler Fragman

Lisede yürüttükleri başarılı operasyonun ardından bir kez daha bir araya gelen polis memurları Schmidt ve Jenko aynı gizli görev tanımıyla bu kez üniversite yollarını tutar. Yerel bir üniversiteye kayıt olan ikilinin aralarındaki ilişki de son görevlerinden bu yana ilerlemiştir. Ardından birtakım görevler gelmeye başlar ama bu ikili bu görevleri yapabilecek midir? Eğlenceli ve şaşırtmaca dolu bu film için şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Death at a Funeral - Cenazede Ölüm

Yayın: 2007

Tür: Komedi

IMDb: 7,4 Puan

Oyuncular: Matthew Macfadyen, Peter Dinklage, Ewen Bremner

Death at a Funeral - Cenazede Ölüm Fragman

İngiliz rahibin ölümüyle birlikte, oğulları Daniel ve Robert ailelerin dağılmaya başladığına tanıklık eder. Ancak ölen kişinin yası henüz bitmemişken, ortaya çıkan bir yabancının babaları hakkında söyledikleri iki genci şok edecektir: Yabancının dediğine göre, babaları gaydir. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Tucker and Dale vs. Evil - Tucker ve Dale İblise Karşı

Yayın: 2010

Tür: Komedi, korku

IMDb: 7,5 Puan

Oyuncular: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden

Tucker and Dale vs. Evil (2010) - Tucker ve Dale İblise Karşı Fragman

Hem tüyler ürperten korku unsurlarını, hem de kahkaha fırtınalarını içeren komedi filmlerini bir arada harmanlamak büyük külfet isteyen bir iştir. Bu türdeki filmlerden biri olan, 2010 yapımı "Tucker & Dale vs. Evil" da bir korku-komedi olarak türünün hayranlarına seslenmeye çalışıyor.

Kiss Kiss, Bang Bang

Yayın: 2005

Tür: Komedi, Aksiyon

IMDb: 7.5 Puan

Oyuncular: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan

Kiss Kiss, Bang Bang (2005) Fragman

Harry'nin asıl işi hırsızlıktır. Ancak hesapta olmayan olaylar aracılığı ile bir anda kendisini oyunculukla ilgili bir elemelerde bulur. Rol dedektifliktir. Bunu en iyi şekilde yapmak için çalışmalara başlanır. Ama bazı sürprizler olur.

Scott Pilgrim vs. The World - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı

Yayın: 2010

Tür: Komedi, aksiyon

IMDb: 7,5 Puan

Oyuncular: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin

Scott Pilgrim vs. The World (2010) - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı Fragman

Güzel, akıllı ve hoş bir kız arkadaş edinmek kolay değildir. Hele ki güzel, akıllı, hoş ancak eski yedi sevgilisini dövmek suretiyle kazanabileceğiniz bir sevgili ise düşman başınadır! Ama gönül bu, her zaman kolaya konmaz. Haliyle işler biraz kızışınca olaylar da peş peşe yaşanmaya başlar.

Superbad - Çok Fena

Yayın: 2007

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 7,6 Puan

Oyuncular: Michael Cera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse

Superbad (2007) Çok Fena Fragman

Liseden mezun olmak üzere olan, sosyal becerileri az gelişmiş iki gencin birbirine bağımlı bir arkadaşlıkları vardır. Film, beğendikleri kızlara yanaşmak için yaptıkları yanlışlarla dolu çabalarının hikâyesi.

500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü

Yayın: 2009

Tür: Komedi, dram, romantik

IMDb: 7.7 Puan

Oyuncular: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend

500 Days Of Summer (Aşkın 500 Günü) Fragman

2009 yılının aşk komedi filmlerinden bir tanesi olan ve uzun yıllardır hafızlardan silinmeyen 500 Days Of Summer, aşık olan bir erkekle aşık olmayan bir kadının hikayesini beyaz perdeye yansıtmaktadır. Keyifli bir komedi olan bu film, kendi içinde de değişken bir yapıdadır. Romantik komedi filmleri arasında da önemli bir yerdedir diyebiliriz.

The Hangover - Felekten Bir Gece Serisi

Yayın: 2009

Tür: Komedi, macera

IMDb: 7.8 Puan

Oyuncular: Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha

The Hangover (Felekten Bir Gece) Fragman

Yabancı komedi filmlerinde önemli bir yere sahip olan bu fiml, kendine has bir tarzı barındırıyor. Evlilik öncesi bekarlığa veda partisi için Las Vegas'a seyahat eden bir gurup arkadaşın başına gelmeyen kalmıyor. Hikaye de biraz bu tarz bir film olduğu için tam yaz komedileri kıvamında. Kesinlikle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz türde bir film diyebiliriz.

Hot Fuzz - Sıkı Aynasızlar

Yayın: 2007

Tür: Komedi, Polisiye

IMDb: 7,8 Puan

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman

Hot Fuzz (2007) Sıkı Aynasızlar Fragman

Nicholas Angel mesleğinde kendince başarılı olan, gayretkeş bir polis memurudur. Londra'da herkesten çok tutuklama oranına sahiptir. Bir gün çavuş olarak terfi ettiğini öğrenir ama aynı zamanda bir taşra kasabasına tayin edilmiştir. Tabii ki olaya bozulur ama vazife aşkı nedeni ile katlanır. Sonrasında işler oldukça değişir ve büyümeye başlar. Peki sonra neler olur?

In Bruges - Brüj’da

Yayın: 2008

Tür: Komedi, Polisiye

IMDb: 7,9 Puan

Oyuncular: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen

In Bruges (2008) Brüj’da Fragman

İki kiralık katil olan Ray ve Ken zor bir işin ardından patronları Harry Waters tarafından Belçika’nın romantik şehri Brugge’a tatile yollanırlar. Sonrasında ise yolları bir şekilde kesişir. Ardından yaşanan olaylar gerçekten de komik unsurları beraberinde getirecektir.

Shaun Of The Dead - Zombilerin Şafağı

Yayın: 2004

Tür: Komedi, korku

IMDb: 8.0 Puan

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield

Shaun Of The Dead (Zombilerin Şafağı) Fragman

Bu film zombi ve korku filmlerine sert eleştiriler yapan önemli bir film. Haliyle de pek çok kişinin dert yandığı bazı olayları derinlemesine işliyor ve herkes için de bu konuya dair önemli bir açıklama yapıyor. Bu yüzden de merakla bekleyeceğiniz ve devamının gelmesini isteyeceğiniz türden bir film diyebiliriz.

The Grand Budapest Hotel - Büyük Budapeşte Oteli

Yayın: 2014

Tür: Komedi

IMDb: 8.0 Puan

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli) Fragman

İkinci Dünya Savaşı’nın pek çok noktasını ele alan bu film, kendine has bir tarza sahip ve pek çok sosyal mesajı da içerisinde barındırıyor. Adeta ince ince bu dönemleri işleyen bir film olan The Grand Budapest Hotel, çalışan iki görevlinin arkadaşlığını yansıtıyor. Bu ikilinin maceraları hem komik, hem de biraz da sarsıcı olabiliyor. Şimdiden keyifli seyirler dileriz.

Deadpool

Yayın: 2016

Tür: Komedi

IMDb: 8.0 Puan

Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller

Deadpool Fragman

Ülkemizde en çok Türkçe dublaj ile izlenen Marvel filmlerinden olan Dedpool, kendine has bir tarzı ile oldukça ilgi çeken bir film. Marvel Filmlerinin en sevilen ve en yeni süper kahramanları arasında bulunan Deadpool, kanser teşhisi konulan Wilson’un başından geçenleri izleyiciye aktarmaktadır. Hem keyifli hem de biraz sıra dışı bir süper karhamanın hikayelerini izlemek için sabırsızlanabilirsiniz. Çünkü oldukça heyecanlı ve komik bir senaryosu var. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

P.K Pekaay

Yayın: 2014

Tür: Komedi

IMDb: 8.2 Puan

Oyuncular: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt

P.K Pekaay Fragman

Toplumsal sorunların komik ve eğlenceli bir şekilde ele alındığı bu film din sorgulamalarından tutun da pek çok arayışı bir arada karşımıza çıkarıyor. Konunun ve hikayenin ele alınışı o kadar güzel ki, pek çok kişi tarafından sevilen bu film senaryo bakımından da çok etkili ve yenilikçi bir yapıda ön planda yer alıyor. Aşamaların ve farklı fırsatların hepsini tek bir tıklama ile görebilirsiniz. Çünkü film aşama aşama ilerliyor. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.

Snatch - Kapışma

Yayın: 2000

Tür: Komedi, aksiyon

IMDb: 8.3 Puan

Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Benicio Del Toro

Snatch (Kapışma) Fragman

2000’li yılların başında vizyona giren, hem komedi hem de aksiyon türünde güzel bir yapım alan Snatch, yer altı suç örgütünü ilgilendiren iki farklı konuyu ele almaktadır. Konular biribri ile o kadar bağlıdır ki, olayın içerisinde iki farklı hikayenin ne güzel bir senaryo ile örüldüğünü görürsünüz. Arap saçına dönme teriminin en iyi hali galiba bu filmin içeriğidir. Bir bakmanızda fayda var.

3 Idiots - 3 Salak

Yayın: 2009

Tür: Komedi

IMDb: 8.4 Puan

Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

3 Idıots (3 Salak) Fragman

Pek çok kişinin bildiği ve hatta zaten izlemiş olduğunu düşündüğümüz bir film. Aamir Khan'ın muhteşem oyunculuğu ve içerikteki müthiş ekip uyumu ile bezelebi bu film herkes için keyifli ve özverili bir ortam yaratıyor. Eğitim eleştirisinin bu denli yoğun ve dolu olması, güçlü bir senaryo ile mümkün oluyor. Kesinlikle keyif alacağınız, hatta yer yer kızacağınız bir film sizi bekliyor.

Hannah Gadsby: Nanette

Yayın: 2018

Tür: Komedi

IMDb: 8.4 Puan

Oyuncular: Hannah Gadsby

Hannah Gadsby: Nanette Fragman

Bir Netflix projesi olarak karşımıza çıkan bu eser, bir stand up gösterisinin film olarak harmanlanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı ve çocukluğa dair farklı konular üzerinden giden bu film hem günümüz toplumuna yönelik eleştirileri bünyesinde barındırıyor hem de espri kalitesiyle sağlam bir seyir zevki sunuyor.