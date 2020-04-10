Son 20 Yılın En İyi Yabancı Komedi Filmleri

Yabancı komedi filmlerine dair bir arayışınız varsa ya da yeni filmleri keşfetmeliyim diyorsanız bu liste tam size göre. Birbirinden keyifli ve yüksek puanlı en iyi yabancı komedi filmlerini sizin için listeleyerek hem keyifli vakitler geçirin, hem de ortamlarda bahsedecek yabancı komedi filmi kültürü edinmiş olun.
Bu filmler pek çok kişinin duyduğu ancak bir türlü açıp izlemediği tarzda filmler olduğu için kesinlikle bir göz atmanızı öneriyoruz. Çünkü tercihler özellikle yabancı sinema seçimlerinde çok önemli olmaktadır. O zaman hazırsanız başlayalım! Önce özet liste sonra da filmlere geçiyoruz.
Son 20 yılın en iyi yabancı komedi filmleri (IMDb puanına göre, en yüksekten en düşüğe)
- Hannah Gadsby: Nanette - 8.4 Puan
- 3 Idiots - 3 Salak - 8.4 Puan
- Snatch - Kapışma - 8.3 Puan
- P.K Pekaay - 8.2 Puan
- Deadpool - 8.0 Puan
- The Grand Budapest Hotel - Büyük Budapeşte Oteli - 8.0 Puan
- Shaun Of The Dead - Zombilerin Şafağı - 8.0 Puan
- In Bruges - Brüj’da - 7.9 Puan
- Hot Fuzz - Sıkı Aynasızlar - 7.8 Puan
- The Hangover - Felekten Bir Gece Serisi - 7.8 Puan
- 500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü - 7.7 Puan
- Superbad - Çok Fena - 7.6 Puan
- Scott Pilgrim vs. The World - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı - 7.5 Puan
- Kiss Kiss, Bang Bang - 7.5 Puan
- Tucker and Dale vs. Evil - Tucker ve Dale İblise Karşı - 7.5 Puan
- Death at a Funeral - Cenazede Ölüm - 7.4 Puan
- 21 Jump Street - Liseli Polisler - 7.2 Puan
- Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 7.2 Puan
- Team America: World Police - 7.2 Puan
- Easy A - Adı Çıkmış 7.1 Puan
- Forgetting Sarah Marshall - Aşkzede 7.1 Puan
- School of Rock - 7.1 Puan
- Shazam! 6 Güç - 7.1 Puan
- The 40-Year-Old Virgin - 40 Yıllık Bekar - 7.1 Puan
- Bubba Ho-Tep - 7.0 Puan
- Mean Girls - Kötü Kızlar - 7.0 Puan
- Step Brothers - Üvey Kardeşler - 6.9 Puan
- Walk Hard: The Dewey Cox Story - 6.8 Puan
- Bruce Almighty - Aman Tanrım - 6.7 Puan
- Good Boys - Uslu Çocuklar - 6.7 Puan
- Last Vegas - 6.6 Puan
- Bitirim ikili 2 - 6.6 Puan
- Idiocracy - 6.6 Puan
- Wet Hot American Summer - Yaz Kampında Curcuna - 6.6 Puan
- The Wedding Ringer - Çılgın Düğün - 6.6 Puan
- Project X - 6.6 Puan
- Going in Style - Son Macera - 6.6 Puan
- The Informant! - İspiyoncu - 6.5 Puan
- Jackass: Büyükbaba - 6.5 Puan
- MacGruber - 6.5 Puan
MacGruber
MacGruber 2010 Fragman
Eski bir özel asker olan MacGruber, 10 yıl önce nişanlısının öldürülmesinin ardından, bir kenara çekilmiştir. Ancak eski düşmanı Von Cunth'un amacının çalınan nükleer başlıklarla Washington'daki Beyaz Saray'ı havaya uçurmak olduğunu öğrenince, görevin onu çağırdığını anlar. Sonrasında gelişen olaylar birbirini kovalar ve aksiyonuni komik hallerine şahit oluruz. McGruber, standart bir Amerikan komedisi olarak listenin en düşük puanlı filmi.
Jackass: Büyükbaba
- Yayın: 2013
- Tür: Komedi
- IMDb: 6,5 Puan
- Oyuncular: Johnny Knoxville, Jackson Nicoll, Gregorio
Jackass: Büyükbaba Fragman
Jackass Presents: Bad Granpa’da 86’lık Irving Zisman, en alışmadık yol arkadaşıyla - 8 yaşındaki Grandson Billy ile Amerika’da bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta yaşanan olayları en tatlı şekilde anlatan film, kendine has bir tarza da sahip. Çünkü bazı çekimler gizli kamera moduyla ilerliyor ve bu da filme ayrı bir dinamizm katıyor. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.
The Informant! - İspiyoncu
- Yayın: 2009
- Tür: Komedi
- IMDb: 6,5 Puan
- Oyuncular: Matt Damon, Tony Hale, Patton Oswalt
The Informant! (2009) İspiyoncu Fragman
Mark Whitacre FBI'dan kendilerine muhbirlik yapması için teklif alır ve kabul eder. Görevi ise çalıştığı Archer Daniels Midland isimli şirkette kimi araştırmalar yapmaktır. Gizli kamera ve mikrofonlar kullanarak yöneticiler arasında yapılan her toplantıyı kaydeder. Sonrasında bu toplantıda yaşanan şeyler için bazı olaylar gerçekleşir. Gerçek bir hikayeye uyarlanan bu film politik/polisiye komedi sevenler için ideal.
Going in Style - Son Macera
Going in Style - Son Macera Fragman
80'li yaşlarına gelmiş 3 emekli arkadaş, Willie, Joe ve Albert emekli maaşları ve sosyal yardımlarla zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine emeklilik ödemelerinin kesilmesiyle iyice zor durumda kalırlar. Kendi çözümlerini bulmaya çalışan bu üçlü, yeni bir yol denemek ister. Keyifli seyirler diliyoruz.
Project X
- Yayın: 2012
- Tür: Komedi
- IMDb: 6,6 Puan
- Oyuncular: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown
Project X Fragman
3 çılgın lise öğrencisi, kaybeden hallerinden kurtulmak ve 'biraz' eğlenmek için büyük bir doğum günü partisi düzenlerler. Fakat gece ilerledikçe yüzlerce kişi partiye akın edecek ve işler çığırından çıkacaktır. Bu duruma nasıl bir çare bulunacaktır? İşte filmin en eğlenceli yanı da burada karşımıza çıkıyor! Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.
The Wedding Ringer - Çılgın Düğün
- Yayın: 2015
- Tür: Komedi
- IMDb: 6.6 Puan
- Oyuncular: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco
The Wedding Ringer - Çılgın Düğün Fragman
Doug Harris düğün arifesinde bir damattır. Sevimli bir insan olmasına rağmen sosyal anlamda çok çekingen bir adamdır ve düğünün de kendisine eşlik edecek bir sağdıcı yoktur. Hemen bu konuda organizasyonlar yapan bir şirkete gider. Fakat kendisine 'sahte sağdıçlık' yapacak Jimmy ile her şey umduğu gibi toz pembe gitmeyeceketir. Hal böyle olunca da işler biraz komik bir duruma düşmektedir. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.
Wet Hot American Summer (Yaz Kampında Curcuna)
- Yayın: 2001
- Tür: Komedi
- IMDb: 6.6 Puan
- Oyuncular: Janeane Garofalo, David Hyde Pierce, Michael Showalter
Wet Hot American Summer Fragman
1981 yılında geçen bu filmde ise dönemin sembolik etkinliklerinden Firewood kampı, yaza veda etmek üzeredir. Her şey sona yaklaşırken işler biraz daha heyecanlanlı olmaya başlar. Kampın son günü, ekip merak uyandıran bir maceraya dahil olur.
Idiocracy
- Yayın: 2006
- Tür: Komedi, Romantik
- IMDb: 6.6 Puan
- Oyuncular: Luke Wilson , Maya Rudolph , Dax Shepard
Idiocracy (2006) Fragman
Ortalama Amerikan tanımına uyan eski özel ajan Joe Bauers, Pentagon tarafından çok gizli bir program için kobay olarak seçilir. Ancak deneyde unutulur ve çok geç uyandırılır. Uyanınca ise birtakım olaylar yaşar. İnsanın doğasındaki çarpıklıllara birbirinden komik şeylerle tanık olur.
Bitirim ikili 2
- Yayın: 2001
- Tür: Komedi
- IMDb: 6,6 Puan
- Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone
Bitirim ikili 2 Fragman
Tatil için heyecanlanan Carter, Amerikan Elçiliği'nde bir bombanın patlaması ve yüklü bir para kaçakçılığını araştıran iki görevlinin ölümüne sebep olması sonucu kendini davanın içerisinde bulur. Jackie Chan ve Chris Tucker başrolü ile oldukça keyifli bir film olduğunu söyleyebileceğimiz bu film size muhteşem anlar yaşatacak. İyi seyirler dileriz.
Last Vegas
- Yayın: 2013
- Tür: Komedi, Drama
- IMDb: 6.6 Puan
- Oyuncular: Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman
Last Vegas Fragman
4 yaşlı adamın Las Vegas maceraları ile ilgili bir komedi filmi. 4 ruhu genç adamın maceralarının nasıl şekilleneceğini üzerine kurulmuş bu Vegas hikayesi, çok farklı anlamlarda karşımıza çıkıyor. Pek çok kişinin mutlu bir şekilde seyredeceği bu film için şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.
Good Boys - Uslu Çocuklar
- Yayın: 2019
- Tür: Komedi, Macera
- IMDb: 6.7 Puan
- Oyuncular: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon
Good Boys - Uslu Çocuklar Fragman
Uslu Çocuklar filmi 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Hem macera dolu hem de kendine has komedi unsurları barındıran bu film, hem gençlik hem de çocuklar için gayet akıcı bir komedi filmi. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.
Bruce Almighty - Aman Tanrım
Bruce Almighty - Aman Tanrım Fragman
Bruce Nolan, New York'lu bir televizyon muhabiridir. Bruce her şeyden şikayet etmekte ve tanrıya yakarmaktadır. Tanrı bir gün bu yakarışlara cevap verir ve Bruce'nin karşısına bir insan olarak çıkar ve kendi gücünü ona verir kısa bir süreliğine. Komedi de işte başlar Bruce artık bir tanrıdır. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.
Walk Hard: The Dewey Cox Story
- Yayın: 2007
- Tür: Komedi, Romantik
- IMDb: 6.8 Puan
- Oyuncular: John C. Reilly, Jenna Fischer, David Krumholtz
Walk Hard: The Dewey Cox Story Fragman
Rock’n’Roll, 50’lerin naifliğini, 60’ların asiliğini geride bırakmış ve 70’lerin disko rüzgarına direnen nadir kalelere sahip dönemlerini yaşamaktadır. İşte Dewey Cox’da nadide rock-starlardan biridir. Ancak çoğu müzik yıldızı gibi onun da sonu pek hayırlı olmayacaktır.
Step Brothers - Üvey Kardeşler
- Yayın: 2008
- Tür: Komedi
- IMDb: 6,9 Puan
- Oyuncular: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen
Step Brothers (2008) Üvey Kardeşler Fragman
39 yaşında bir adam olmasına rağmen halen daha bir işi ve hayatı olmayan Brennan Huff, annesi Nancy ile birlikte yaşayan, deyim yerindeyse tam bir ana kuzusudur. Dale Doback ise aynı şekilde babasıyla birlikte yaşayan 40 yaşında bir adamdır. Filmde ise birlikte yaşama sürecinde başına neler geleceğini izliyoruz.
Mean Girls - Kötü Kızlar
- Yayın: 2004
- Tür: Komedi
- IMDb: 7.0 Puan
- Oyuncular: Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Rachel McAdams
Mean Girls (Kötü Kızlar) Fragman
Kötü Kızlar, Amerikan komedi gençlik filmi. 16 yaşına gelip liseye başladığında orman kanunlarının yepyeni bir boyut kazandığını fark eder. Okulun en popüler kızının eski sevgilisine aşık olunca işler Cady için epey karışacaktır.
Bubba Ho-Tep
- Yayın: 2002
- Tür: Komedi
- IMDb: 7.0 Puan
- Oyuncular: Bruce Campbell , Ossie Davis , Bob Ivy
Bubba Ho-Tep (2002) Fragman
Filmde Bruce Campbell, artık bir huzurevinde yaşayan Elvis Presley olarak rol almaktadır ve yaşadıkları huzurevinde antik bir Mısır mumyası vardır. Huzurevinde yaşayanlar için işler biraz daha karmaşık hal alır.
The 40-Year-Old Virgin - 40 Yıllık Bekar
- Yayın: 2005
- Tür: Komedi, Romantik
- IMDb: 7.1 Puan
- Oyuncular: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd
The 40-Year-Old Virgin (2005) (40 Yıllık Bekar) Fragman
Film, Steve Carell'i, elektronik mağazasında stok süpervizörü ve arkadaşları bekaretini kaybetmesine yardım etmeye karar veren oyuncak hobisi olan 40 yaşındaki bakire Andy Stitzer'i canlandırıyor. Oldukça gergin ve heyecanlı şekilde ilerleyen filmde pek çok hikaye çıkıyor karşımıza.
Shazam! 6 Güç
- Yayın: 2019
- Tür: Komedi, aksiyon
- IMDb: 7.1 Puan
- Oyuncular: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel
Shazam! 6 Güç Fragman
1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Şimdiden keyifli seyirler dileriz!
School of Rock
- Yayın: 2003
- Tür: Komedi
- IMDb: 7.1 Puan
- Oyuncular: Jack Black, Mike White, Joan Cusack
School of Rock (2003) Fragman
Bir rock müzikali olarak ön plana çıkarılan bu film, gayet keyifli ilerliyor. Gitarist olma hayalleri kurarak 30'unu bulmuş bir adamın hayatın gerçekleri ile yüzleşmesi ve eskaza sözleşmeli öğretmen olarak görev aldığı okulda içindeki Rocker ruhu dışarı çıkarmasını konu alıyor.
Forgetting Sarah Marshall - Aşkzede
- Yayın: 2008
- Tür: Komedi
- IMDb: 7,1 Puan
- Oyuncular: Kristen Bell, Jason Segel, Paul Rudd
Forgetting Sarah Marshall (2008) Aşkzede Fragman
Mütevazı bir müzisyen olan Peter, Televizyon yıldızı sevgilisi Sarah’tan ayrılmış olmanın bunaltısından kurtulmak için Hawaii’de bir kaçamak yapmaya karar verir. Sonrasında işler gelişir ve yeni olaylara merhaba deriz. Bakalım bu tatil nasıl geçecek.
Easy A - Adı Çıkmış
- Yayın: 2010
- Tür: Komedi
- IMDb: 7,1 Puan
- Oyuncular: Emma Stone, Amanda Bynes, Penn Badgley
Easy A - Adı Çıkmış Fragman
Lisede kendi halinde bir öğrenci olan Olive hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu yayılır. Hakkında bazı söylentiler çıkmıştır. Bütün hayatının mahvolduğunu düşünen Olive, bu dedikodular sayesinde bir anda okulun en gözde ve popüler kızına dönüştüğünü görür. Sonrasında ise olaylar gelişmeye başlar. İyi seyirler diliyoruz.
Team America: World Police
- Yayın: 2004
- Tür: Komedi
- IMDb: 7.2 Puan
- Oyuncular: Trey Parker, Matt Stone, Elle Russ
Team America: World Police (2004) Fragman
Amerikan Gücü: Dünya Polisi, 2004 yapımı aksiyon komedi filmi. Trey Parker, Matt Stone, ve Pam Brady tarafından yazılmış ve Parker tarafından yönetilmiştir. Film büyük bütçeli ve hiciv içeren bir aksiyon filmidir. En iyi film dalında Birleşik Krallık Empire Awards ödülünü almıştır.
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
- Yayın: 2004
- Tür: Komedi
- IMDb: 7.2 Puan
- Oyuncular: Will Ferrell, Christina Applegate, Steve Carell
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) Fragman
Ron Burgundy, 70’lerin San Diego’sunda popüler bir televizyon spikeridir. Tüm ülkeyi etkisi altına alan feminizm dalgası çalıştığı kanalı da etkisi altına alınca, yanına bir de hırslı ve güzel kadın spiker Veronica Corningstone getirilir. Durum böyle olunca işler biraz karışır ve ortaya yeni oyunlar çıkar.
21 Jump Street - Liseli Polisler
- Yayın: 2012
- Tür: Komedi, polisiye
- IMDb: 7,2 Puan
- Oyuncular: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube
21 Jump Street - Liseli Polisler Fragman
Lisede yürüttükleri başarılı operasyonun ardından bir kez daha bir araya gelen polis memurları Schmidt ve Jenko aynı gizli görev tanımıyla bu kez üniversite yollarını tutar. Yerel bir üniversiteye kayıt olan ikilinin aralarındaki ilişki de son görevlerinden bu yana ilerlemiştir. Ardından birtakım görevler gelmeye başlar ama bu ikili bu görevleri yapabilecek midir? Eğlenceli ve şaşırtmaca dolu bu film için şimdiden iyi seyirler diliyoruz.
Death at a Funeral - Cenazede Ölüm
- Yayın: 2007
- Tür: Komedi
- IMDb: 7,4 Puan
- Oyuncular: Matthew Macfadyen, Peter Dinklage, Ewen Bremner
Death at a Funeral - Cenazede Ölüm Fragman
İngiliz rahibin ölümüyle birlikte, oğulları Daniel ve Robert ailelerin dağılmaya başladığına tanıklık eder. Ancak ölen kişinin yası henüz bitmemişken, ortaya çıkan bir yabancının babaları hakkında söyledikleri iki genci şok edecektir: Yabancının dediğine göre, babaları gaydir. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.
Tucker and Dale vs. Evil - Tucker ve Dale İblise Karşı
- Yayın: 2010
- Tür: Komedi, korku
- IMDb: 7,5 Puan
- Oyuncular: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden
Tucker and Dale vs. Evil (2010) - Tucker ve Dale İblise Karşı Fragman
Hem tüyler ürperten korku unsurlarını, hem de kahkaha fırtınalarını içeren komedi filmlerini bir arada harmanlamak büyük külfet isteyen bir iştir. Bu türdeki filmlerden biri olan, 2010 yapımı "Tucker & Dale vs. Evil" da bir korku-komedi olarak türünün hayranlarına seslenmeye çalışıyor.
Kiss Kiss, Bang Bang
- Yayın: 2005
- Tür: Komedi, Aksiyon
- IMDb: 7.5 Puan
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan
Kiss Kiss, Bang Bang (2005) Fragman
Harry'nin asıl işi hırsızlıktır. Ancak hesapta olmayan olaylar aracılığı ile bir anda kendisini oyunculukla ilgili bir elemelerde bulur. Rol dedektifliktir. Bunu en iyi şekilde yapmak için çalışmalara başlanır. Ama bazı sürprizler olur.
Scott Pilgrim vs. The World - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı
- Yayın: 2010
- Tür: Komedi, aksiyon
- IMDb: 7,5 Puan
- Oyuncular: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin
Scott Pilgrim vs. The World (2010) - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı Fragman
Güzel, akıllı ve hoş bir kız arkadaş edinmek kolay değildir. Hele ki güzel, akıllı, hoş ancak eski yedi sevgilisini dövmek suretiyle kazanabileceğiniz bir sevgili ise düşman başınadır! Ama gönül bu, her zaman kolaya konmaz. Haliyle işler biraz kızışınca olaylar da peş peşe yaşanmaya başlar.
Superbad - Çok Fena
- Yayın: 2007
- Tür: Komedi, Romantik
- IMDb: 7,6 Puan
- Oyuncular: Michael Cera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse
Superbad (2007) Çok Fena Fragman
Liseden mezun olmak üzere olan, sosyal becerileri az gelişmiş iki gencin birbirine bağımlı bir arkadaşlıkları vardır. Film, beğendikleri kızlara yanaşmak için yaptıkları yanlışlarla dolu çabalarının hikâyesi.
500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü
- Yayın: 2009
- Tür: Komedi, dram, romantik
- IMDb: 7.7 Puan
- Oyuncular: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend
500 Days Of Summer (Aşkın 500 Günü) Fragman
2009 yılının aşk komedi filmlerinden bir tanesi olan ve uzun yıllardır hafızlardan silinmeyen 500 Days Of Summer, aşık olan bir erkekle aşık olmayan bir kadının hikayesini beyaz perdeye yansıtmaktadır. Keyifli bir komedi olan bu film, kendi içinde de değişken bir yapıdadır. Romantik komedi filmleri arasında da önemli bir yerdedir diyebiliriz.
The Hangover - Felekten Bir Gece Serisi
- Yayın: 2009
- Tür: Komedi, macera
- IMDb: 7.8 Puan
- Oyuncular: Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha
The Hangover (Felekten Bir Gece) Fragman
Yabancı komedi filmlerinde önemli bir yere sahip olan bu fiml, kendine has bir tarzı barındırıyor. Evlilik öncesi bekarlığa veda partisi için Las Vegas'a seyahat eden bir gurup arkadaşın başına gelmeyen kalmıyor. Hikaye de biraz bu tarz bir film olduğu için tam yaz komedileri kıvamında. Kesinlikle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz türde bir film diyebiliriz.
Hot Fuzz - Sıkı Aynasızlar
- Yayın: 2007
- Tür: Komedi, Polisiye
- IMDb: 7,8 Puan
- Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman
Hot Fuzz (2007) Sıkı Aynasızlar Fragman
Nicholas Angel mesleğinde kendince başarılı olan, gayretkeş bir polis memurudur. Londra'da herkesten çok tutuklama oranına sahiptir. Bir gün çavuş olarak terfi ettiğini öğrenir ama aynı zamanda bir taşra kasabasına tayin edilmiştir. Tabii ki olaya bozulur ama vazife aşkı nedeni ile katlanır. Sonrasında işler oldukça değişir ve büyümeye başlar. Peki sonra neler olur?
In Bruges - Brüj’da
- Yayın: 2008
- Tür: Komedi, Polisiye
- IMDb: 7,9 Puan
- Oyuncular: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen
In Bruges (2008) Brüj’da Fragman
İki kiralık katil olan Ray ve Ken zor bir işin ardından patronları Harry Waters tarafından Belçika’nın romantik şehri Brugge’a tatile yollanırlar. Sonrasında ise yolları bir şekilde kesişir. Ardından yaşanan olaylar gerçekten de komik unsurları beraberinde getirecektir.
Shaun Of The Dead - Zombilerin Şafağı
- Yayın: 2004
- Tür: Komedi, korku
- IMDb: 8.0 Puan
- Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield
Shaun Of The Dead (Zombilerin Şafağı) Fragman
Bu film zombi ve korku filmlerine sert eleştiriler yapan önemli bir film. Haliyle de pek çok kişinin dert yandığı bazı olayları derinlemesine işliyor ve herkes için de bu konuya dair önemli bir açıklama yapıyor. Bu yüzden de merakla bekleyeceğiniz ve devamının gelmesini isteyeceğiniz türden bir film diyebiliriz.
The Grand Budapest Hotel - Büyük Budapeşte Oteli
- Yayın: 2014
- Tür: Komedi
- IMDb: 8.0 Puan
- Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric
The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli) Fragman
İkinci Dünya Savaşı’nın pek çok noktasını ele alan bu film, kendine has bir tarza sahip ve pek çok sosyal mesajı da içerisinde barındırıyor. Adeta ince ince bu dönemleri işleyen bir film olan The Grand Budapest Hotel, çalışan iki görevlinin arkadaşlığını yansıtıyor. Bu ikilinin maceraları hem komik, hem de biraz da sarsıcı olabiliyor. Şimdiden keyifli seyirler dileriz.
Deadpool
- Yayın: 2016
- Tür: Komedi
- IMDb: 8.0 Puan
- Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller
Deadpool Fragman
Ülkemizde en çok Türkçe dublaj ile izlenen Marvel filmlerinden olan Dedpool, kendine has bir tarzı ile oldukça ilgi çeken bir film. Marvel Filmlerinin en sevilen ve en yeni süper kahramanları arasında bulunan Deadpool, kanser teşhisi konulan Wilson’un başından geçenleri izleyiciye aktarmaktadır. Hem keyifli hem de biraz sıra dışı bir süper karhamanın hikayelerini izlemek için sabırsızlanabilirsiniz. Çünkü oldukça heyecanlı ve komik bir senaryosu var. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.
P.K Pekaay
- Yayın: 2014
- Tür: Komedi
- IMDb: 8.2 Puan
- Oyuncular: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt
P.K Pekaay Fragman
Toplumsal sorunların komik ve eğlenceli bir şekilde ele alındığı bu film din sorgulamalarından tutun da pek çok arayışı bir arada karşımıza çıkarıyor. Konunun ve hikayenin ele alınışı o kadar güzel ki, pek çok kişi tarafından sevilen bu film senaryo bakımından da çok etkili ve yenilikçi bir yapıda ön planda yer alıyor. Aşamaların ve farklı fırsatların hepsini tek bir tıklama ile görebilirsiniz. Çünkü film aşama aşama ilerliyor. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.
Snatch - Kapışma
- Yayın: 2000
- Tür: Komedi, aksiyon
- IMDb: 8.3 Puan
- Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Benicio Del Toro
Snatch (Kapışma) Fragman
2000’li yılların başında vizyona giren, hem komedi hem de aksiyon türünde güzel bir yapım alan Snatch, yer altı suç örgütünü ilgilendiren iki farklı konuyu ele almaktadır. Konular biribri ile o kadar bağlıdır ki, olayın içerisinde iki farklı hikayenin ne güzel bir senaryo ile örüldüğünü görürsünüz. Arap saçına dönme teriminin en iyi hali galiba bu filmin içeriğidir. Bir bakmanızda fayda var.
3 Idiots - 3 Salak
- Yayın: 2009
- Tür: Komedi
- IMDb: 8.4 Puan
- Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh
3 Idıots (3 Salak) Fragman
Pek çok kişinin bildiği ve hatta zaten izlemiş olduğunu düşündüğümüz bir film. Aamir Khan'ın muhteşem oyunculuğu ve içerikteki müthiş ekip uyumu ile bezelebi bu film herkes için keyifli ve özverili bir ortam yaratıyor. Eğitim eleştirisinin bu denli yoğun ve dolu olması, güçlü bir senaryo ile mümkün oluyor. Kesinlikle keyif alacağınız, hatta yer yer kızacağınız bir film sizi bekliyor.
Hannah Gadsby: Nanette
- Yayın: 2018
- Tür: Komedi
- IMDb: 8.4 Puan
- Oyuncular: Hannah Gadsby
Hannah Gadsby: Nanette Fragman
Bir Netflix projesi olarak karşımıza çıkan bu eser, bir stand up gösterisinin film olarak harmanlanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı ve çocukluğa dair farklı konular üzerinden giden bu film hem günümüz toplumuna yönelik eleştirileri bünyesinde barındırıyor hem de espri kalitesiyle sağlam bir seyir zevki sunuyor.