Odanızın Havasını Değiştirecek En İyi 10 Hava Nemlendirici

Eğer yetişkinlerde ya da bebeklerde tanısı konulmuş başka bir rahatsızlık yoksa özellikle gece ortaya çıkan boğaz kuruluğu, burun tıkanıklığı gibi sorunların en büyük nedeni, uyuduğunuz odadaki kuru havadır. Hava nemlendirici cihazlar ile odanızı nemlendirerek çok daha rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

Hem bebekler hem de yetişkinler bazen uykunun ortasında uyanır ve boğaz kuruluğu ya da burun tıkanıklığı olduğu görülür. Eğer uzman bir doktor tarafından tanısı konulmuş bir rahatsızlığınız yoksa büyük ihtimalle bu sorunun nedeni, uyuduğunuz odanın kuru havasıdır. Hava nemlendirici bir cihaz, odanın tüm havasını değiştirerek gerekli nemi verir ve hem bebeklerin hem de yetişkinlerin çok daha rahat bir uyku uyumasını sağlar.

Hava nemlendirici bir cihaz almadan önce, özellikle bebekler için, doktorunuza danışın. Genel olarak çok değil ama biraz nemli bir hava herkese iyi gelecektir ancak istisnalar olabilir. Herkese ve her bütçeye uygun, her biri farklı özellikler sunan pek çok hava nemlendirici cihaz modeli var. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yapılan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Her bütçeye uygun hava nemlendirici cihaz modelleri:

Limon Tipi Işıklı Mini Hava Nemlendirici - 89 TL

Ahşap Vazo Hava Nemlendirici - 109 TL

Gece Lambası Küre Hava Nemlendirici - 124 TL

Sinbo Sah-6107 Hava Nemlendirici - 187 TL

Kiwi Kah-6632 Ultrasonic Hava Nemlendirici - 199 TL

Deerma F301 Hava Nemlendirici - 259 TL

Weewell WHC740 Buhar Makinası - 295 TL

Deerma F628 Oda Nemlendirici - 378 TL

Beurer 68115 Lb 88 Hava Nemlendirici - 999 TL

Xiaomi Smart Home Hava Nemlendirici - 1111 TL

Fiyatı: 1111 TL

4 litre su hazne kapasitesi olan Xiaomi Smart Home Hava Nemlendirici, 16 saat kesintisiz çalışabiliyor. 34.3dB ses düzeyi ile uyurken bir rahatça çalıştırabilirsiniz. 8W güç ile çalışan cihazı enerji tasarrufu modunda çalıştırarak hem odanın nem seviyesini belirli bir düzeyde tutabilir hem de enerjiden tasarruf edersiniz. Model, 25 m2 odalarda bile başarılı bir performans sunuyor. Xiaomi Smart Home Hava Nemlendirici büyük alanlar için kullanıma uygun bir modeldir. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 999 TL

6 litrelik su haznesi kapasitesi ile dikkat çeken Beurer 68115 Lb 88 Hava Nemlendirici modeli, 15 farklı aroma pedi sayesinde dilerseniz buhar ile birlikte odaya ferahlatıcı bir koku da yayabiliyor. 3 farklı su ısıtma kademesi ile odaya yayılacak buhar oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Su tankı şeffaf ve çıkarılabilir olduğu için su seviyesini kontrol edebilir ve kolayca çıkararak yeniden doldurabilirsiniz. Hem bebek odaları hem daha geniş alanlar için uygundur. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 378 TL

Deerma F628 Oda Nemlendirici modelinin en dikkat çeken özelliği, ultraviyole sterilizasyonudur. Bu özellik sayesinde odaya yayılan buharın tamamen bakterilerden arındırılmış olduğundan emin olacaksınız. Akıllı nem koruma özelliğini aktif hale getirerek odanın nem seviyesinin her zaman aynı kalmasını sağlayabilirsiniz. Işıksız ve neredeyse sessiz çalıştığı için bebek odalarında da kullanımı ideal bir modeldir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 295 TL

Weewell WHC740 Buhar Makinası modeli yanında ufak bir uzaktan kumanda ile geliyor. Bu kumanda sayesinde tüm işlemleri yerinizden kalkmadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz zamanlayıcı özelliği ile ne kadar çalışacağını, nem oranı özelliği ile de çalıştığı odanın nem seviyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. 4 litre su haznesine sahip model, 35 m2 odalarda bile 360° çevrilebilen çıkış ünitesi sayesinde başarıyla çalışıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 259 TL

Deerma F301 Hava Nemlendirici modelinin oldukça şık görünümü ve kullanışlı bir tasarımı var. Öyle ki dilerseniz ofisinizdeki masanın üzerinde bile kullanabilirsiniz. Odaya salacağı buhar oranını kendiniz ayarlayarak çalıştığı odanın nem seviyesinin her zaman aynı kalacağından emin olabilirsiniz. Üstten doldurulan su haznesinin içine farklı aromatik yağlar katarak odaya ferah bir hava verebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 199 TL

Son yıllarda piyasa sürdüğü uygun fiyatlı ürünlerle tanıdığımız Kiwi markasının Kah-6632 Ultrasonic Hava Nemlendirici modeli, 2,2 litre su hazne kapasitesine sahip ve maksimum 8 saat kesintisiz olarak çalışabiliyor. Sıcak buhar salabildiği gibi sıcak havalarda serinlemeniz için soğuk buhar da salabiliyor. Nem seviyesini ayarlayabildiğiniz model, düşük su uyarısı ile olası kazaların da önüne geçiyor. Dilerseniz su haznesine aromatik yağlar ekleyebilirsiniz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 187 TL

Ultrasonik nemlendirme teknolojisi ile bakterisiz bir hava garantisi veren Sinbo Sah-6107 Hava Nemlendirici modelinin buhar çıkış seviyesini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tam 5 litre kapasiteye sahip su haznesi çıkarılabilir olduğu için kolayca doldurulabilir ve temizlenebilir. Cihazın üzerinde tek bir ayar düğmesi olduğu için kullanımı oldukça kolaydır. Suyu doldurduktan sonra sonra buhar seviyesini ayarlayın ve oldu. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 124 TL

Sıradaki modellerimiz evine renk katmak isteyen kullanıcılarımız için geliyor. Gece Lambası Küre Hava Nemlendirici modeli gerçekten çok şık. 450 ml su kapasitesi biraz sınırlı gibi görünse de ufak odalar için yeter de artar bile. USB girişine LED ışık ya da fan bağlayarak ürünü çok amaçlı bir hale getirebilirsiniz. Çalışırken kendi ışığını yayıyor olması ise karanlıkta uyumak istemeyenler için hayat kurtarıcı olacaktır. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 109 TL

Ben öyle odanın bir köşesinde robot gibi mekanik bir alet dursun istemiyorum diyenler için Ahşap Vazo Hava Nemlendirici modeli ile aranan kan bulundu. Gerçek bir ahşap vazo gibi görünen bu model, 150 ml su hazne kapasitesine sahip. Bu nedenle uzun süre kullanım için değil de içine aromatik yağlar ekleyerek ara sıra odaya ferah koku yayacak dekoratif bir ürün olarak düşünebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 89 TL

Limon Tipi Işıklı Mini Hava Nemlendirici modelini atın çantanıza; ofiste, arabada, otel odasında, arkadaşınızın evinde, kısaca dilediğiniz yerde gönül rahatlığıyla çalıştırın. 180 ml su hazne kapasitesini yanınızdaki ufak su şişesiyle bile doldurabilirsiniz. Ürün, USB bağlantısı ile kısa sürede şarj oluyor. Tasarımının ne kadar şık ve eğlenceli olduğunu söylemeye gerek bile yok. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her bütçeye uygun, farklı özellikler sunan en iyi 10 hava nemlendirici modelini listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde uygulanan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.