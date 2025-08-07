vivo'nın bahar aylarında tanıttığı amiral gemisi telefonu X200 Ultra'nın DxOMark sonuçları paylaşıldı. Cihaz, dünyanın en iyi fotoğraf çeken telefonu olurken genel kamera sıralamasında 2'inci sırada yer aldı.

DxOMark, piyasaya sürülen her telefonun testlerini yaparak özellikle kamera konusunda ne kadar iyi olduklarını belirliyordu ve dünyanın en iyi kameralı telefonlarını listeliyordu. Şimdi ise bu listeye yepyeni bir telefon dahil oldu. Nisanda tanıtılan vivo X200 Ultra’nın kamera sonuçları paylaşıldı

vivo X200 Ultra, kamera performansı konusunda toplamda 167 puan almayı başararak “altın” sınıfına girmeyi başardı. Amiral gemisi telefon, birçok kategoride rakiplerini alt ederken dünyanın en iyi kamerasına sahip 2’inci telefonu oldu. Fotoğraf çekme konusunda ise ilk sırada yer aldı.

Fotoğraf çekimi konusunda dünyanın en iyisi

Telefonun puanlamalarına bakalım. Fotoğraf çekimi ve kalitesinde 173 genel puan alarak dünyanın en iyisi olmayı başardığını görüyoruz. Fotoğrafta ana kamerada 174, Bokeh’te 175 (dünyanın en iyisi), ultra genişte 169 (dünyanın en iyisi), telefotoda 167 (dünyanın en iyis) puan alarak zirveye oturmuş.

Video tarafına geldiğimizde ise genel puanın 156 olduğunu görüyoruz. Bu konuda ana kamerada 161, ultra genişte 141 puan alırken telefotoda 140 puan (dünyanın en iyisi) almış. Video tarafından biraz geride kalması ise toplam puanının 167 olmasını, dünyanın en iyi kameralı telefonları sıralamasında 169 puanlı OPPO Find X8 Ultra’nın arkasında 2’inci sırada yer almasına neden olmuş.

vivo X200 Ultra modeli, 3’lü kamera kurulumuyla geliyordu. Telefonda f/1,7 diyafram açıklığına sahip 35 mm’lik 50 MP ana kamera, 200 MP’lik f/2.3 diyafram açıklığna sahip 85 mm telefoto kamera ve 50 MP’lik f/2.0 diyafram açıklığına sahip 14 mm ultra geniş kamera bulunuyor.

DxOMark’a göre genel puanlarına göre dünyanın en iyi kameralı 5 telefonu

OPPO Find X8 Ultra – 169 puan vivo X200 Ultra – 167 Huawei Pura 70 Ultra – 163 iPhone 16 Pro Max – 161 Google Pixel 9 Pro XL - 160