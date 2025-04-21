vivo, üst düzey kameralarıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi vivo X200 Ultra'yı resmî olarak tanıttı.

vivo, uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi vivo X200 Ultra modelini Çin'de resmî olarak tanıttı.

Daha çok kamerasıyla öne çıkan bu yeni telefon, adeta cep boyutunda bir profesyonel fotoğraf makinesi gibi çalışıyor. Devasa kamera modülüne sahip vivo X200 Ultra, şık ama sade bir tasarım sunmasının yanı sıra donanım anlamında da oldukça güçlü.

50MP ultra geniş açılı, 200MP periskop telefoto ve 50MP ana geniş açılı kameraya sahip telefonun geniş açı ve ultra geniş açılı kameralarında Sony LYT-818, telefoto kamerasında ise Samsung HP9 sensör kullanılıyor. Ön tarafta ise 50 MP JN1 sensörlü selfie kamerası mevcut.

vivo X200 Ultra’nın en büyük kozlarından biri ise kendi özel yapay zekâ destekli görüntü işlemcisi olan vivo VS1. 80 TOPS işlem gücüne sahip bu çip, sensörlerden gelen ham veriyi işleyerek görsel kaliteyi üst düzeye taşıyor.

Ekran tarafında 6,82 inç büyüklüğünde bir LTPO OLED panel yer alırken, bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Performansın kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 3 Elite işlemcisi yer alıyor. Telefon; 6.000 mAh batarya, 90W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteğiyle uzun da bir kullanım süresine sahip.

vivo X200 Ultra özellikleri

Ekran 6,82 inç LTPO OLED

120 Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 Elite RAM 12 GB/16 GB Depolama 256 GB/512 GB/1 TB Arka Kamera 50MP geniş açı (f/1.69, Sony LYT-818)

50MP ultra geniş açı (f/2.0, Sony LYT-818)

200MP periskop telefoto (ZEISS APO lensli, Samsung HP9) Ön Kamera 50MP JN1 Pil 6.000 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı OriginOS 5

vivo X200 Ultra fiyatı

Çin'de 890 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkan X200 Ultra’nın ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor.