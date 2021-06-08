Günümüzde akıllı telefon ve tabletler birçok işlevi yerine getirebiliyor. Eğlenceden, yaratıcılığa ve verimliliğe birçok alanda kullanılan iPad'ler için ise indirilebilecek birçok uygulama bulunuyor. Biz de iPad'inizi tam verimiyle kullanabilmenize yardımcı olacak uygulamaları sizler için listeledik.

Günümüzde iPad’ler ilk piyasaya sürüldüklerinden sonra hayli değişti. Önceden sadece iPhone’ların büyük modelleri olarak varsayılan iPad’ler bugün yüklediğiniz uygulamalar ile birçok farklı şeye dönüşüyor. Evden çalışırken bilgisayar olarak, not alırken not defteri olarak, hatta harcalamalarınızı planlarken neredeyse bir birikim uzmanı olarak çalışan iPad’ler için birçok uygulama bulunuyor.

Dijitalleşen dünyamızda artık birçok iş bilgisayar üzerinden yürüyor. Tasarım kısmında ise iPad, tasarımcılara pek çok artılar sunuyor. Hali hazırda yüklü olarak gelen iMovie, Notlar gibi uygulamaların dışında iPad’inizi verimli kullanabileceğiniz birçok uygulama bulunuyor.

En iyi ve kullanışlı iPad uygulamalarını listelediğimiz bu yazımızda Facebook, Twitter, Netflix, Instagram gibi popüler ve günlük kullanılan uygulamaları listelemedik; iPad’inizi kullanırken size verim sağlayabilecek ve işlerinizi kolaylaştırabilecek uygulamaları seçtik.

iPad'inize İndirmeniz Gereken En İyi iPad Uygulamaları

comiXology - Comics & Manga

Fantastical

GarageBand

Note Take HD

itSeez3D

GoToMyPC

The Pyramids

Adobe Lightroom

Procreate

Paper

Adobe Illustrator

Mint

Çizgi romanları ile ilgili birçok içeriğe sahip: comiXology - Comics & Manga

App Store puanı: 3,3

Geliştirici: comiXology

Fiyatı: Ücretsiz

Çizgi roman okuyucuları tarafından oldukça sevilen comiXology, okuyucuların haftalık sayılarını iPad üzerinden okuyabilmelerini sağlıyor. comiXology, ana dallar ve bağımsız filmler de dahil olmak üzere en geniş çizgi roman filmleri seçimine de sahip. comiXology’de kitapları ve çizgi romanları indirmeden önce comiXology web sitesinden satın almanız gerekiyor. Hizmet Amazon tarafından satın alındığından dolayı tüm Kindle çizgi romanlarınız comiXology uygulamasından da okunabiliyor.

iPad için en tatlı takvim uygulaması Fantastical

App Store puanı: 3,5

Geliştirici: Flexibits Inc.

Fiyatı: Ücretsiz

Apple’ın kendi Takvim uygulaması her ne kadar pratik ve kullanması kolay olsa da Fantastical, günlük etkinliklerinizi takip etmek ve hatırlatıcılarınızı takip etmeniz için inanılmaz sağlam bir uygulama. Takvimizini gün, hafta ve ay olarak görüntüleyebileceğiniz Fantastical, etkinliklerinizi de takip edebileceğiniz bir kenar çubuğu ile birlikte geliyor. Ayrıca uygulama, iPad’inizin kendisinde bulunan Hatırlatıcılar uygulaması ile entegre olarak da çalışabiliyor. Böylece Hatırlatıcılar kısmına eklediğiniz hatırlatmalarınızı da Fantastical’da görebilirsiniz.

Kendi müziğini bestelemek ya da enstrüman çalmak isteyenler için GarageBand

App Store puanı: 3,7

Geliştirici: Apple

Fiyatı: Ücretsiz

iPad, Apple'ın çığır açan, giriş seviyesi dijital ses düzenleme uygulaması olan GarageBand'in kendi sürümü sayesinde adeta bir müzik besteleme aracı haline geldi. GarageBand, piyano rulosu, genişletilmiş bir ses paleti ve ek kayıt araçları dahil olmak üzere birçok profesyonel düzeyde özellik içeriyor. GarageBand kullanarak üçüncü taraf enstrüman uygulamalarından bile ses kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kaydettiğiniz ve düzenlediğiniz bu seslerin çıktılarını da alabilirsiniz.

iPad’inizi not defterine dönüşterecek Note Taker HD

App Store puanı: 4,0

Geliştirici: Software Garden

Fiyatı: 46,99 ₺

Editörün Seçimi kazananı Note Taker HD, herhangi bir karşılık almadan işini güzelce yapan bir not alma aracı. Açıklamalar, diyagramlar ve karalamalar yapmak için çok yönlü bir araç arayan herkes için Note Taker HD harika bir uygulama.

iPad’inizi 3D tarayıcıya dönüştüren itSeez3D

App Store puanı: 4,0

Geliştirici: Itseez3D Inc.

Fiyatı: Ücretsiz

itSeez3D, iPad'inizi mobil bir 3D tarayıcıya dönüştürüyor. Taramaları döndürülebilir, 3D şekiller olarak görüntüleyebilir, bir 3D model paylaşım sitesine yükleyebilir veya 3D yazdırılabilir bir formata dönüştürülmesi için e-posta ile gönderebilirsiniz. itSeez3D, diğer bazı iPad uygulamalarının yaptığı gibi bir 3D tarama oluşturmak için çok sayıda 2D görüntüyü birleştirmek yerine gerçek 3D verileri kullanıyor.

Uzaktaki bilgisayarlarınıza erişim sağlayan GoToMyPC

App Store puanı: 4,1

Geliştirici: LogMeIn, Inc.

Fiyatı: Ücretsiz

Uzaktan masaüstü erişiminizin olmadığı durumlarda iPad’inizde erişim için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri GoToMyPC. Uygulama sayesinde, çalışma alanınızdan uzaktayken Mac’inizi ya da PC’nizi kontrol edebilirsiniz. Bu tür bir işlem internet hizmetlerinin hızına göre gecikme sorunlarını beraberinde getirse de, uzaktan bir cihaza erişmek için GoToMyPC en iyi uygulamalardan.

Evinizden Mısır’a seyahat edebileceğiniz The Pyramids

App Store puanı: 4,3

Geliştirici: Touch Press Inc.

Fiyatı: 34,99 ₺

Listede yer alan farklı bir eğlence uygulaması olan The Pyramids, antik dünyanın en ünlü ve görkemli yapılarından birine; Piramitlere, Sfenks’e ve Mısır’ın Giza kentindeki mezarlara yapılan bir multimedya yolculuk. Antik Mısır tarihi hakkında birçok bilgiye ulaşabileceğiniz bu uygulama ile 3 boyutlu modellemeleri yapılmış eserleri inceleyebilir, Piramitlere ve mezarlara sanal yolculuklar yapabilirsiniz. iPad’in yüksek performansı, 3 boyutlu modellemeleri kullanıcısına göstermekte hiçbir sorun yaşamıyor.

Profesyonel fotoğrafçılar için Adobe Lightroom

App Store puanı: 4,5

Geliştirici: Adobe Inc.

Fiyatı: Ücretsiz

Adobe Lightroom, günümüzün profesyonel fotoğrafçılarının çoğunun kullandığı dijital fotoğraflar için iş akışı ve düzenleme uygulaması. Bir masa yerine koltukta hatta belki de seyahat ederken bir tren vagonunda bile fotoğraflarınızı düzenlemenize yardım eden bu uygulama, doğrudan ham kamera dosyalarıyla çalışmanıza, ayarlar yapmanıza ve lens profili düzeltmelerini kullanmanıza olanak sağlıyor. Lightroom, profesyonel mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarının başında geliyor.

Yüksek çözünürlük tuvalleri ile Procreate

App Store puanı: 4,5

Geliştirici: Savage Interactive Pty. Ltd.

Fiyatı: 89,99 ₺

Procreate, Apple Pencil dahil olmak üzere iPad Pro’nun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen dijital sanatçılar için mükemmel bir uygulama. Procreate, görüntüleyebileceğiniz tüm eskizleri, tabloları, illüstrasyonları oluşturmak ve düzenlemek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunuyor. Çalışmalarınızı sürekli olarak otomatik kaydeden Procreate, yüksek çözünürlüklü tuvaller ve 136 farklı fırça türü de bulunduruyor.

Yaratıcılığınızı geliştirebileceğiniz Paper

App Store puanı: 4,6

Geliştirici: WeTransfer BV

Fiyatı: Ücretsiz

Eski iMore yönetici editörü Serenity Caldwell'in, Apple Pencil’ı taslak halindeyken incelediği ilk uygulama olan Paper, fikirleri çizmek, grafikler oluşturmak, karalamalar yapmak ve çok daha fazlası için mükemmel bir uygulama. iPad’inizin adeta bir kağıt olarak şekil değiştirdiği Paper ile yaratıcılığınızı harekete geçirebilirsiniz.

Dijital tasarımcıların favorisi Adobe Illustrator

App Store puanı: 4,6

Geliştirici: Adobe Inc.

Fiyatı: Ücretsiz

iPad'deki Illustrator, Adobe'nin Apple tabletleri için kullanılabilen tek özel vektör grafik uygulaması. Adobe, iPad için Photoshop'u ilk başlattığında, kullanıcıların çoğu uygulamanın iPad için uygun hale getirilirken Photoshop’un birçok özelliğinden yoksun hale getirildiğinden şikayetçiydi. iPad'deki yeni Illustrator ile Adobe, Photoshop'un iPad sürümünü karşılayan eleştirilerin tekrarlanmasını istemedi. Adobe, beta test kullanıcılarından gelen 1.200'den fazla isteği ele aldıktan sonra, iPad’inizi götürdüğünüz her yerde ustaca tasarım yapmanızı sağlayan özelliklerle dolu Illustrator’ı piyasaya sürdü.

Bütçe planlamalarınız için Mint

App Store puanı: 4,8

Geliştirici: Mint.com

Fiyatı: Ücretsiz

iPad’in Mint uygulaması, para bilincine sahip olmayan ya da parasını daha düzenli harcamak isteyen insanlar için bir muhasebeci görevi görüyor. Mint hesabınızı oluşturup banka, kredi kartı ve kredi bilgilerinizi de girdikten sonra, paranızı en çok nereye harcadığınızı, hangi zaman süreleri arasında para harcadığınızı gibi bilgileri gösteren Mint, oldukça yararlı bir uygulama. Finans takibi ve bütçeleme için kullanabileceğiniz en iyi uygulama olan Mint ile para biriktirmeye başlayabilir ya da para biriktirme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.