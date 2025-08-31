Macera oyunları, hiç sıkılmadan vakit geçirebilmenizi sağlamalarıyla en iyi oyun türlerinden biri. Peki şu anda oynayabileceğiniz en iyi macera oyunları neler?

Oyun oynamak, kuşkusuz günümüzde yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden biri. Özellikle de iyi bir oyun oyunuyorsanız saatlerce hiç sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz. Macera oyunları da bu konuda tercih edilebilecek en iyi türlerden biri. Peki şu anda oynayabileceğiniz en iyi macera oyunları neler.

Macera türü oyunlar çıktığından beri hayatımızda. Bu yüzden bugüne kadar binlerce macera oyunu çıktı. Tabii ki biz hepsine yer veremedik, herkesin sevdiği yapımlardan bazılarını sizler için derledik. Gelin lafı çok uzatmadan oynayabileceğiniz en iyi macera oyunlarından bazılarına birlikte göz atalım.

En iyi macera oyunları

Çıkış tarihi: 26 Ekim 2018

26 Ekim 2018 Geliştirici: Rockstar Games

Rockstar Games Metacritic puanı: 97

Birçoğuna göre tarihin en iyi oyunu olan Red Dead Redemption 2, aksiyon-macera türünün sevenlerindenseniz kesinlikle oynamanız gereken bir yapım. Oyunda, 1899’ların ABD’sine gidiyoruz ve Arthur Morgan isimli karakterin yaşadıklarını deneyimliyoruz. Eğer hâlâ Red Dead Redempiton 2’yi oynamayan şanslı insanlardansanız hiç durmadan direkt denemenizi öneririz.

God of War

Çıkış tarihi: 20 Nisan 2018

20 Nisan 2018 Geliştirici: SIE Santa Monica Studio

SIE Santa Monica Studio Metacritic puanı: 94

Maceradan maceraya atılmak isteyen mitoloji meraklıları, savaş tanrısı Kratos ve oğlu Atreus’un hikâyesine odaklanan God of War’a kesinlikle göz atmalı. Oynarken hiç sıkılmayacağınız bu yapımın en az kendisi kadar iyi olan bir de Ragnarök isimli 2’inci oyunu var. İkisini de kesinlikle denemelisiniz.

The Witcher 3: Wild Hunt

Çıkış tarihi: 18 Mayıs 2015

18 Mayıs 2015 Geliştirici: CD Projekt

CD Projekt Metacritic puanı: 92

Belki de en iyi hikâyeye sahip oyunlardan biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, uzun süreli ve macera deneyimini çok iyi yaşatan oyun arayanlar için biçilmiş kaftan. Büyük bir açık dünyaya sahip oyunda, ikonik Rivialı Geralt karakterinin rolüne bürünüyoruz ve onun macerasını deneyimliyoruz.

The Last of Us

Çıkış tarihi: 14 Haziran 2013

14 Haziran 2013 Geliştirici: Naughty Dog

Naughty Dog Metacritic puanı: 95

Orijinal hikâyesiyle tüm dünyada başarı yakalayan ve hatta şu anda bir dizisi bile bulunan The Last of Us, muazzam bir hikâye ile aksiyon dolu maceraları bir araya götürüyor. Oyunda bir mantar nedeniyle insanları zombi benzeri yaratıklara dönüştüren bir salgının yaşandığı bir dünyaya gidiyoruz. Burada Joel ile Ellie isimli iki karakterin yaşadıkları anlatılıyor.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Çıkış tarihi: 7 Ekim 2015

7 Ekim 2015 Geliştirici: Naughty Dog

Naughty Dog Metacritic puanı: 86

Macera oyunu diyorsak Nathan Drake’ten bahsetmemek doğru olmaz. İkonik hazine avcılığı temalı macera serisinin çok beğenilen bu yapımında Nathan Drake ile maceradan maceraya atılmasını deneyimliyorsunuz. Pakette Drake’s Fortune, Among Thieves ve Drake’s Deception hikâyeleri yer alıyor.

Life is Strange

Çıkış tarihi: 29 Ocak 2015

29 Ocak 2015 Geliştirici: Dontnod Entertainment

Dontnod Entertainment Metacritic puanı: 85

Eğer etkileşimli, seçimlerinizin oyunu etkilediği oyunları seviyorsanız ilk Life is Strange oyununa kesinlikle göz atmalısınız. İlgi çekici hikâyeye sahip bölüm odaklı macera türündeki yapımda zamanı geri sararak geçmişi, geleceği ve şu anı etkileme yeteneğine sahip Max isimli bir öğrencinin yaşadıklarını deneyimliyoruz.

Firewatch

Çıkış tarihi: 9 Şubat 2016

9 Şubat 2016 Geliştirici: Campo Santo

Campo Santo Metacritic puanı: 81

Macera deyince illa aksiyona gerek yok diyenlerdenseniz Firewatch’a göz atmanızı öneririz. Sakin yapısı, merak uyandıran hikâyesi, muhteşem manzaralarıyla öne çıkan oyunda bir ormanda gözetleme personeli olarak yalnız başına çalışan Henry isimli karakterin yaşadıklarını konu ediniyor.

The Walking Dead The Telltale Definitive Series

Çıkış tarihi: 10 Eylül 2019

10 Eylül 2019 Geliştirici: Telltale Games

Telltale Games Metacritic puanı: 82

İkonik zombi temalı The Walking Dead evreninden ilham alan Telltale’ın bu ünlü oyunlarında etkileşim ve seçimlerle maceradan maceraya atılıyorsunuz. Kendine has çizimleri ve ilgi çekici hikâyesiyle kesinlikle denemeniz gereken bir yapım. Bu pakette 4 sezon da var.

Marvel’s Spider-Man

Çıkış tarihi: 7 Eylül 2018

7 Eylül 2018 Geliştirici: Insomniac Games

Insomniac Games Metacritic puanı: 87

Örümcek Adam’ı seviyorsanız Insomniac imzalı Marvel’s Spider-Man serisi harika bir tercih. Örümcek Adam rolüne bürünerek maceradan maceraya atılabilir, New York’ta uçarak gezinebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Hikâyesinin gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz.

GTA V

Çıkış tarihi: 17 Eylül 2013

17 Eylül 2013 Geliştirici: Rockstar Games

Rockstar Games Metacritic puanı:

Aksiyon ve macera türündeki en iyi oyunlardan biri şüphesiz GTA V’tir. Los Santos şehrinde 3 farklı karakteri oynadığımız açık dünya türündeki bu oyunda aklınızın ucundan bile geçmeyecek maceralara atılıyoruz. Tarihin en çok satan oyunlarından biri olması ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.

Ghost of Tsushima

Çıkış tarihi: 17 Temmuz 2020

17 Temmuz 2020 Geliştirici : Sucker Punch Productions

: Sucker Punch Productions Metacritic puanı: 83

Bizi eski zamanlarda Japonya’ya götüren Ghost Tsushima’da, ilk Moğol istilası sırasında Tsushima Adası’nı koruma görevine çıkan Jin Sakai isimli bir samurayı kontrol ediyoruz. Muhteşem manzaralar eşliğinde sıkılmadan maceralara atılabileceğiniz bir yapım diyebiliriz.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Çıkış tarihi: 3 Mart 2017

3 Mart 2017 Geliştirici: Nintendo Entertainment

Nintendo Entertainment Metacritic puanı: 97

Bazıları tarafından en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Breath of the Wild, Nintendo Switch aldıracak kadar iyi bir oyun diyebiliriz. Aslında tek bir oyundan ziyade serinin geneli macera türünü sevenler için çok iyi bir tercih olacaktır. Oyunda, Prenses Zelda’yı korumak için yola çıkan Link isimli karakter konu ediniliyor.

Şu anda oynayabileceğiniz en iyi macera oyunlarını sizler için derledik. Tabii ki bunlar sadece bazıları. Daha buraya ekleyemediğimiz yüzlerce, binlerce oyun bulunuyor. Peki sizin eklemek istediğiniz oyunlar var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.