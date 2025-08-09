Karakterlerin rollerine bürünerek onlarla birlikte yaşadığınız Rol Yapma (RPG) türü, en popüler oyun türlerinden biri. Biz de bu türün sevenleri için RPG oyun önerileriyle geldik.

Oyuncuların kurgusal karakterlerin rollerini üstlenip onların deneyimlerini yaşadıkları türe verilen Rol Yapma ya da bilinen kısa adıyla RPG türü, oyun dünyasının en popüler türlerinden biri. Tarih boyunca bu türde çıkan binlerce oyun var. Eğer siz de bu türün sevenlerindenseniz şu anda oynayabileceğiniz en iyi RPG türündeki oyunları içeren bir listeyle karşınızdayız.

Bu listemizde oynayabileceğiniz en iyi RPG oyunlarından bazılarına yer verdik. Tabii ki yüzlerce harika oyun var ancak biz sadece 10 tanesini ekledik. Bu oyunların hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından beğenildiğini belirtelim. Sırasız bir şekilde listelendiklerini de söyleyelim. Öyle en iyisi en kötüsü yok. Sadece iyi oyunlardan oluşan bir öneri listesi.

En iyi Rol Yapma RPG oyunları önerileri

Çıkış tarihi: 3 Ağustos 2023

3 Ağustos 2023 Geliştirici: Larian Studios

Larian Studios Metacritic puanı: 96

2023 yılında piyasaya sürülen Baldur’s Gate 3, kuşkusuz o yılın en başarılı oyunuydu ve RPG tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Kendi karakterinizi oluşturabildiğiniz yapımda, dostluk, ihanet, fedakârlık, hayatta kalma ve mutlak güç arzusuyla dolu bir hikâyede Unutulmuş Diyarlar'a dönüyorsunuz.

Mass Effect 2

Çıkış tarihi: 26 Ocak 2010

26 Ocak 2010 Geliştirici: BioWare

BioWare Metacritic puanı: 96

Hikâyeli oyun, RPG türlerinin sevenlerindenseniz ve hâlâ Mass Effect oynamadıysanız kesinlikle bu seriye göz atmalısınız. Listemizde serinin en iyi oyunu diyebileceğimiz Mass Effect 2’ye yer verdik ancak genel anlamda tüm oyunlarının RPG türünün en iyileri arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Oyunda komutan Shepard rolüne bürünerek işgalci Reaper’lara karşı yapılan direnişe devam ediyorsunuz.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Çıkış tarihi: 11 Kasım 2011

11 Kasım 2011 Geliştirici: Bethesda

Bethesda Metacritic puanı: 96

RPG tarihine geçen Elder Scrolls serisinin en büyük oyunlarından olan Skyrim, hâlâ RPG türünün vazgeçilmezleri arasında. Oyunda Oblivion’ın 200 yıl sonrasına gidiyoruz ve bir Dragonborn olan karakteri kontrol ediyoruz. Bu karakterle de Alduin’i alt etmeye çalışıyoruz. Tabii ki oyun, bununla sınırlı değil, çok daha fazla içeriğe sahip.

Fallout 3

Çıkış tarihi: 28 Ekim 2008

28 Ekim 2008 Geliştirici: Bethesda

Bethesda Metacritic puanı: 93

RPG türünün bir başka efsane serisi de Fallout’tır. Bu listeye girebilecek birçok Fallout oyunu var. Biz yüksek Metascore’lu Fallout 3’ü seçsek de siz türü seviyorsanız tüm oyunları oynayabilirsiniz. Seçimlerinizin önem taşıdığı oyunda, nükleer savaş sonrasına sığınaklarda yaşayan insanların olduğu bir dünyaya gidiyoruz ve burada kendi karakterimizin rolüne bürünüyoruz.

World of Warcraft

Çıkış tarihi: 23 Kasım 2024

23 Kasım 2024 Geliştirici: Blizzard

Blizzard Metacritic puanı: 93

Çevrim içi RPG sevenlerdenseniz World of Warcraft’i illa ki duymuşsunuzdur. Blizzard imzalı bu efsane yapımda, fantastik temalı Warcraft evrenine gidiyorsunuz ve ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla MMORPG deneyimini dibine kadar yaşıyorsunuz.

Elden Ring

Çıkış tarihi: 25 Şubat 2022

25 Şubat 2022 Geliştirici: FromSoftware

FromSoftware Metacritic puanı: 96

Souls-like türünde fantastik bir aksiyon RPG’si olan Elden Ring, çıkar çıkmaz tüm dünyayı etkisi altına almış ve tarihin en iyi oyunlarından biri olarak nitelendirilmişti. Hâlâ çok oynanan bu oyunda devasa bir fantastik dünyada yolculuğa çıkıyoruz ve burada maceradan maceraya atılırken farklı düşmanlarla savaşıyoruz.

Disco Elysium

Çıkış tarihi: 15 Ekim 2019

15 Ekim 2019 Geliştirici: ZA/UM

ZA/UM Metacritic puanı: 91

Çığır açan bir RPG oyunu olarak nitelendirilen Disco Elysium’u türü seviyorsanız kesin denemelisiniz. Eşsiz bir beceri sisteminin yer aldığı yapımda, cinayet davasını çözmekle görevlendirilen hafızasını kaybetmiş bir dedektif rolüne bürünüyoruz.

Final Fantasy serisi

Çıkış tarihi: 1987 (ilk oyun)

1987 (ilk oyun) Geliştirici: Square Enix

Square Enix Metacritic puanı: Oyununa göre 72 ila 94 arası değişiyor. En yüksek puanlı oyun Final Fantasy IX (2000)

RPG türü demişken Final Fantasy’i eklememek doğru olmaz. 16 civarı oyunu çıkan Final Fantasy serisindeki oyunlarda fantastik dünyalara gidiyoruz ve farklı farklı karakterlerin rollerine bürünerek düşmanları alt etmeye çalışıyoruz.

The Witcher 3: Wild Hunt

Çıkış tarihi: 18 Mayıs 2015

18 Mayıs 2015 Geliştirici: CD Projekt

CD Projekt Metacritic puanı: 92

CD Projekt imzası taşıyan The Witcher 3: Wild Hunt, hâlâ oynayabileceğiniz en iyi hikâyeye sahip RPG oyunlar arasında. Büyük bir açık dünyaya sahip oyunda, ikonik Geralt karakterinin rolüne bürünüyoruz ve onun macerasını deneyimliyoruz.

Star Wars: Knights of the Republic

Çıkış tarihi: 15 Temmuz 2003

15 Temmuz 2003 Geliştirici: BioWare

BioWare Metacritic puanı: 94

Star Wars sevseniz de sevmeseniz de Knights of the Old Republic’i deneyimlemelesiniz. En iyi RPG oyunları arasında gösterilen bu yapım, sizi filmlerin 4000 yıl öncesine götürerek Sith’ler ile Jedi’lar arasındaki mücadeleyi konu ediniyor. Oyunda Darth Malak isimli karanlık lordu alt etmeye çalışan bir Jedi oluyoruz.

Şu anda oynayabileceğiniz en iyi RPG oyunlarından bazılarına birlikte göz attık. Tabii ki bunlara ek olarak daha birçok bu türden oyun var. Sizin eklemek istedikleriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.