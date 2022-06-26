Video oyunlarının da fazlasıyla yoğun duygulara ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Öyle ki bazen oynayan kişiyi ağlatmayı dahi başarıyorlar. Gelin, hep birlikte bu müziklerin bazılarına göz atalım.

Neredeyse her insanın içten içe güzel anılarının bulunduğu en az bir video oyunu vardır. Bu oyunlar, hafızamızda o denli önemli anılara sahiptir ki ana menü müziklerini duyduğumuzda dahi duygulanırız.

Bizler de oyunlar içerisinde yer alan; kimi zaman nostalji aracılığıyla, kimi zaman ise hissettirdiği duygularla pek çok oyuncuyu ağlatan veya en azından gözünün dolmasına sebep olan oyun müziklerinden oluşan bir liste ile karşınızdayız. Listede yer alan bazı oyun müziklerinin spoiler içerebileceğinin uyarısını da yapmak istiyoruz.

Uzun bir serüvenin ardından oyunun en üzücü sahnesinde Güneş'in doğuşunu seyrederken dinlediğimiz o müzik: Red Dead Redemption 2 - May I, Unshaken

Ellie'nin herkesin onu terk ettiğini anlattığı o hüzünlü dakikalar: The Last of Us - All Gone (No Escape)

Unutulmaz bir serinin yükünü omuzlarında taşıyan duygu ve anı dolu bir müzik: God of War - Memories of Mother

Tüm zamanların en ikonik video oyunu müziklerinden bir tanesi: Undertale müziği

Akira Yamaoka'nın yüzlerce oyuncuyu ağlatan şaheseri: Silent Hill 4: The Room - Room of Angel

Roach ve Ghost'un üzücü sahnesinde çalan bu müzik hepimizi en az bir defa ağlatmıştır: Call of Duty: Modern Warfare 2 - Estate Betrayel

Aiden'ın hikâyesindeki en keder dolu anları hatırlayalım: Watch Dogs - Clara arka plan müziği

Pekçok oyuncuya duygu dolu dakikalar yaşatan, gelmiş geçmiş en iyi kapanış müziklerinden bir tanesi: Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Way to Fall

Hepimizin aklına kazınan klasikleşmiş bir parça: Assassin's Creed 2 - Ezio's Family

Dehşet ve hüzünün muhteşem birleşimi: Little Nightmares 2 - Ana müziği

Oyunun en etkileyici sahnelerinden bir tanesinin ardından çalan o melodi: The Last of Us - The Path (A New Beginning)

Fazlasıyla nostaljik olan bir anı: Final Fantasy X - To Zanarkand

Bir zamanların efsanelerinden: The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth 2: The Rise of the Witch-king - Ana müziği

Her strateji oyuncusunu derinden hüzünlendirecek olan o müzik: Age of Mythology - Ana müziği

Valve'ın pek çok kişide iz bırakan serisinin etkileyici parçası: Portal - Still Alive

Hazır Remedy tarafından geri döneceği duyurulmuşken: Max Payne 2: The Fall of Max Payne - Poets of the Fall: Late Goodbye

Hayır ağlamıyorum, gözüme nostalji kaçtı: Mafia 2 - Ana müziği

Evrenin karanlığını derin duygular ile hissettirmeyi başaran bir diğer parça: Dark Souls - Gwyn, Lord of Cinder

Microsoft'un sevilen serisinin unutulmaz şarkısı: Halo 3 - Never Forget

Oyunun duygusal anlamda en etkileyici sahnelerinden bir tanesi: The Witcher 3: Wild Hunt - The Wolven Storm

Çaresizliği iliklerinize kadar hissedin: Metro 2033: Ana müziği

An itibarıyla duygusal ve nostaljik anılar aracılığıyla bize hüzün dolu anlar yaşatan video oyunu müziklerini derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Her müziğe listemizde yer verme şansımız mümkün olmasa da sizlere duygu dolu anlar yaşatan müzikleri yorumlarda görmeyi çok isteriz.