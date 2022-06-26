Neredeyse her insanın içten içe güzel anılarının bulunduğu en az bir video oyunu vardır. Bu oyunlar, hafızamızda o denli önemli anılara sahiptir ki ana menü müziklerini duyduğumuzda dahi duygulanırız.
Bizler de oyunlar içerisinde yer alan; kimi zaman nostalji aracılığıyla, kimi zaman ise hissettirdiği duygularla pek çok oyuncuyu ağlatan veya en azından gözünün dolmasına sebep olan oyun müziklerinden oluşan bir liste ile karşınızdayız. Listede yer alan bazı oyun müziklerinin spoiler içerebileceğinin uyarısını da yapmak istiyoruz.
Uzun bir serüvenin ardından oyunun en üzücü sahnesinde Güneş'in doğuşunu seyrederken dinlediğimiz o müzik: Red Dead Redemption 2 - May I, Unshaken
Ellie'nin herkesin onu terk ettiğini anlattığı o hüzünlü dakikalar: The Last of Us - All Gone (No Escape)
Unutulmaz bir serinin yükünü omuzlarında taşıyan duygu ve anı dolu bir müzik: God of War - Memories of Mother
Tüm zamanların en ikonik video oyunu müziklerinden bir tanesi: Undertale müziği
Akira Yamaoka'nın yüzlerce oyuncuyu ağlatan şaheseri: Silent Hill 4: The Room - Room of Angel
Roach ve Ghost'un üzücü sahnesinde çalan bu müzik hepimizi en az bir defa ağlatmıştır: Call of Duty: Modern Warfare 2 - Estate Betrayel
Aiden'ın hikâyesindeki en keder dolu anları hatırlayalım: Watch Dogs - Clara arka plan müziği
Pekçok oyuncuya duygu dolu dakikalar yaşatan, gelmiş geçmiş en iyi kapanış müziklerinden bir tanesi: Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Way to Fall
Hepimizin aklına kazınan klasikleşmiş bir parça: Assassin's Creed 2 - Ezio's Family
Dehşet ve hüzünün muhteşem birleşimi: Little Nightmares 2 - Ana müziği
Oyunun en etkileyici sahnelerinden bir tanesinin ardından çalan o melodi: The Last of Us - The Path (A New Beginning)
Fazlasıyla nostaljik olan bir anı: Final Fantasy X - To Zanarkand
Bir zamanların efsanelerinden: The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth 2: The Rise of the Witch-king - Ana müziği
Her strateji oyuncusunu derinden hüzünlendirecek olan o müzik: Age of Mythology - Ana müziği
Valve'ın pek çok kişide iz bırakan serisinin etkileyici parçası: Portal - Still Alive
Hazır Remedy tarafından geri döneceği duyurulmuşken: Max Payne 2: The Fall of Max Payne - Poets of the Fall: Late Goodbye
Hayır ağlamıyorum, gözüme nostalji kaçtı: Mafia 2 - Ana müziği
Evrenin karanlığını derin duygular ile hissettirmeyi başaran bir diğer parça: Dark Souls - Gwyn, Lord of Cinder
Microsoft'un sevilen serisinin unutulmaz şarkısı: Halo 3 - Never Forget
Oyunun duygusal anlamda en etkileyici sahnelerinden bir tanesi: The Witcher 3: Wild Hunt - The Wolven Storm
Çaresizliği iliklerinize kadar hissedin: Metro 2033: Ana müziği
An itibarıyla duygusal ve nostaljik anılar aracılığıyla bize hüzün dolu anlar yaşatan video oyunu müziklerini derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Her müziğe listemizde yer verme şansımız mümkün olmasa da sizlere duygu dolu anlar yaşatan müzikleri yorumlarda görmeyi çok isteriz.