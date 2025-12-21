Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak En İyi Paralel Evren Temalı Filmler

Paralel evren temalı filmler, bizi alternatif gerçekliklere götürerek büyülemeyi başarıyor. Peki şu anda izleyebileceğiniz en iyi paralel evren filmleri neler?

En sevilen film türlerinden olan bilim kurgu, normalde sadece hayal edebileceğiniz birçok farklı temayı beyaz perdeye taşıyabiliyor. Paralel evrenler de kesinlikle bunlardan biri. Öyle ki bizi tamamen farklı gerçekliklerin içine atarak büyülemeyi başaran paralel evren temalı filmler büyük ilgi görüyor.

Biz de bu içeriğimizde **şu anda izleyebileceğiniz en iyi paralel evren, alternatif gerçeklik temalı filmleri **derledik. Bu filmler, sizi düşüncelere daldırırken aynı zamanda hayran bırakacak.

Everything Everywhere All At Once

Yıl : 2022

: 2022 Yönetmen : Daniel Kwan, Daniel Scheinert

: Daniel Kwan, Daniel Scheinert Oyuncular : Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis IMDb puanı: 7.8

Türkçeye Her Şey Her Yerde Aynı Anda olarak geçen Everything Everywhere All At Once, 2022 yılının en çok sevilen filmlerinden biri olmayı başarmıştı. En İyi Film Oscar'ını da almayı başaran yapım, çoklu evren kavramına bambaşka bir soluk getiriyor. Film, sıradan bir hayat süren ve vergi dairesiyle başı dertte olan göçmen bir anne olan Evelyn Wang'in hikâyesini anlatıyor. Ancak Evelyn, birdenbire tüm evrenleri tehdit eden büyük bir kötülükle savaşmak zorunda olduğunu ve bunu yapabilecek tek kişinin kendisi olduğunu öğreniyor.

Another Earth

Yıl : 2011

: 2011 Yönetmen : Mike Cahill

: Mike Cahill Oyuncular : Brit Marling, William Mapother, Matthew-Lee Erlbach

: Brit Marling, William Mapother, Matthew-Lee Erlbach IMDb puanı: 6.9

Another Earth, paralel evren temasını son derece dramatik, sakin ve gerçekçi bir tonda ele alan bir film. Film, Güneş Sistemi'nde Dünya'nın birebir kopyası olan ikinci bir gezegenin keşfedilmesini ve yaşananları anlatıyor. Bilim kurgu ögelerini arka planda tutarak insanların neler hissettiklerine odaklanan bir yapım.

Coherence

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : James Ward Byrkit

: James Ward Byrkit Oyuncular : Emily Foxler, Maury Sterling, Nicholas Brendon

: Emily Foxler, Maury Sterling, Nicholas Brendon IMDb puanı: 7.2

Beyin yakan film listelerinde sıkça gördüğümüz Coherence, düşük bütçesi ve tek mekân çekimine rağmen gerilimi dibine kadar hissettiğiniz en iyi paralel evren temalı filmlerden biri. Filmde, bir grup arkadaşın akşam yemeği için toplandığı sırada, Dünya'ya çok yakın geçen bir kuyruklu yıldızın etkisiyle elektrikler kesilmesi ve tuhaf olaylar yaşanması konu ediniliyor.

Sliding Doors

Yıl : 1998

: 1998 Yönetmen : Peter Howitt

: Peter Howitt Oyuncular : Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch

: Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch IMDb puanı: 6.7

Bilim kurgu sosuna bulanmadan, paralel evren mantığını romantik komedi/dram türünde işleyen bir film Sliding Doors. Yapımda, Helen adındaki genç bir kadının hayatı iki farklı senaryo üzerinden anlatılıyor. Saniyelik bir olayın bir insanın hayatını ve her şeyini nasıl değiştirebileceğini konu ediniyor.

Mr. Nobody

Yıl : 2009

: 2009 Yönetmen : Jaco Van Dormael

: Jaco Van Dormael Oyuncular : Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger

: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger IMDb puanı: 7.7

Jared Leto'nun en akla kazınan rollerinden biri olan Mr. Nobody, hayattaki seçimlerimize odaklanan bir yapım. Her bir seçimin nasıl farklı gerçeklikler oluşturabileceğine odaklanmasıyla izlerken sizi derin düşüncelere daldıran bir yapım.

Donnie Darko

Yıl : 2001

: 2001 Yönetmen : Richard Kelly

: Richard Kelly Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell

: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell IMDb puanı: 8.0

Listemizdeki en sevilen filmlerden biri olan Donnie Darko, karanlık atmosferi ve kafa karıştıran senaryosuyla kesin göz atmanız gereken bir yapım. Filmde, sorunlu bir genç olan Donnie, odasına bir uçak motorunun düşmesinden, "Frank" adında ürkütücü bir tavşan kostümü giyen hayali arkadaşı sayesinde kurtulması ve sonrasında Frank'in ona dünyanın sonunun geleceğini söylemesinin ardından yaşananlar konu ediniliyor. Konuyu daha da detaylandırmıyoruz. İzleyip kendiniz görmeniz gerek.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Yıl : 2018

: 2018 Yönetmen : Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti

: Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti Oyuncular : Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld IMDb puanı: 8.4

Son yılların en iyi animasyonlarından biri olan ve hatta Oscar da kazanan Spider-Man: Into the Spider-Verse, Peter Parker'ın ölümü sonrası yeni Örümcek-Adam olmaya çalışan genç Miles Morales'in hikâyesini konu ediniyor. Filmde Miles'ın dünyasına farklı evrenlerden Örümcek Adamlar'ın gelmesini ve evlerine dönmeeye çalışmalarını izliyoruz.

Coraline

Yıl : 2009

: 2009 Yönetmen : Henry Selick

: Henry Selick Oyuncular : Dakota Fannign, Teri Hatcher, John Hodgman

: Dakota Fannign, Teri Hatcher, John Hodgman IMDb puanı: 7.8

Stop motion türünde bir animasyon olan ve türünün en sevilenleri arasına girmeyi başaran Henry Selick imzalı Coraline, Neil Gaiman'ın romanından uyarlanıyor. Filmde, yeni taşındıkları evde sıkılan Coraline'in gizli bir kapı bulmasını konu alıyor. Bu kapı, herkesin gözlerinin düğme şeklinde olan paralel bir dünyaya açılıyor.