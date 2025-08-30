Retro oyunlar, her biri birbirinden efsane birçok ikonik yapımı içeriyor. Bu oyunları günümüzde hâlâ hiç sıkılmadan oynamak mümkün. Gelin sizler için hazırladığımız en iyi retro oyunlar listesine göz atalım.

Çok uzun yıllardır hayatımızda önemli bir yer edinen oyun sektörü, iyisiyle kötüsüyle yüz binlerce oyuna ev sahipliği yaptı ve milyonlar, hatta milyarlarca insanın eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Retro oyunlar da zamanın ötesinde sundukları deneyim ile her zaman efsane olarak hatırlanacaklar. Biz de kesinlikle oynayabileceğiniz en iyi retro oyunlarıyla karşınızdayız.

Retro oyunlar, minimal olsalar da sıkılmadan vakit geçirebileceğiniz birçok ikonik yapımı içeriyor. “Efsane” olarak nitelendirebileceğimiz bu oyunlarda grafikten çok oynanışa ve sunulan deneyime odaklanmanız gerek. Böylece 2025 yılında bile hâlâ bu oyunlardan büyük zevk alabilirsiniz. Gelin en iyi retro oyunlardan bazılarına birlikte göz atalım.

En iyi retro oyunlar

Pac-Man

Geliştirici: Bandai Namco

Bandai Namco Çıkış tarihi: 1980

Bandai Namco Entertainment tarafından ilk kez 1980 yılında yayınlanan Pac-Man, şüphesiz gelmiş geçmiş en popüler retro oyunlardan biri. Öyle ki seri bugün bile tarihin en uzun süredir devam eden, en çok satan ve en çok hasılat yapan video oyun serilerinden biri konumunda. Aynı zamanda Pac-Man karakteri de tarihin en tanınmış video oyun maskotlarından biri olmaya devam ediyor.

Galaga

Geliştirici: Namco

Namco Çıkış tarihi: 1981

1981 yılında piyasaya sürülen Galaga, Galaxian oyununun devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu efsane oyunda, ekranın altında bulunan bir uzay aracının kontrolünü ele alıyoruz ve uzay gemilerini yok ederek düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz.

Super Mario World

Geliştirici: Nintendo

Nintendo Çıkış tarihi: 1990

1990’da Super Nintendo için çıkan bu oyun, Mario ve Luigi’nin Prenses Peach’i kurtarma macerasını geniş dünyalar ve Yoshi gibi ikonik yeniliklerle sunar. Renkli grafikleri ve zengin oynanışıyla Mario serisinin en sevilen oyunlarından biridir. Retro sevenler kesinlikle göz atmalı.

Tetris

Geliştirici: Aleksey Pajitnov

Aleksey Pajitnov Çıkış tarihi: 1984

Tarihin en büyük oyunlarından biri olan Tetris’i listeye eklememek yanlış olur. İlk olarak 1984 yılında piyasaya sürülen yapım, oyun alanına inen blokları yerleştirerek oynanıyor. Tarihin en çok oynanan oyunlarından biri olması ve hâlâ birçok insan tarafından sevilerek oynanmasıyla oyun tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyleyebiliriz.

Street Fighter serisi

Geliştirici: Capcom

Capcom Çıkış tarihi: 1987

1987 yılında resmen hayatımıza giren Street Fighter, tarihin en iyi dövüş serilerinden biri. 80’li ve 90’lı yıllarda en çok oynanan oyunlardan biri olmayı başaran seri, günümüzdeki dövüş oyunları da dahil bu tür üzerinde çok büyük etkiye sahip. 1991’de çıkan Street Fighter II de karakter çeşitliliği, özel hareketler ve rekabetçi oynanış ile serinin zirveye ulaşmasına katkı sağlamıştı.

Castlevania

Geliştirici: 1986

1986 Çıkış tarihi: Hitoshi Akamatsu, Konami

1986’da çıkan Castlevania, vampir avcısı Simon Belmont’un Dracula’ya karşı mücadelesini konu alır. Gotik atmosferi ve zorlu platform unsurlarıyla klasikleşmiştir. Retro oyun kategorisinde en efsanevi serilerden biri olmayı başardığını belirtelim.

Pokemon Red & Blue

Geliştirici: Nintendo

Nintendo Çıkış tarihi: 1996

Pokemon’dan da bir oyun koymasak olmaz. Macera türündeki bu yapım, 1996 yılında piyasaya sürülmüş ve acayip beğeni toplamıştı. Serinin dünya çapında fenomene dönüşmesinde önemli etkileri bulunan bu yapımda Pokemon’ları yakalayıp eğitiyorsunuz.

Donkey Kong Country

Geliştirici: Nintendo

Nintendo Çıkış tarihi: 1994

Oyun tarihinde efsane olarak kabul edilen, Super Mario başta olmak üzere birçok yapımın atası olan Donkey Kong serisinin 1994’te çıkan Country oyunu, retro oyunseverlerin bayılacağı bir yapım. Oyunda Donkey Kong ile yeğeni Diddy Kong’un muzlarını çalan King K. Rool isimli timsah ve ordusunun peşine düşmesi konu ediniliyor.

DOOM serisi

Geliştirici: id Software

id Software Çıkış tarihi: 1993

DOOM serisi, 1993 yılında resmen başlayarak tarihin en sevilen oyun serilerinden biri olmayı başarmıştı. İkonik grafikleri, FPS oynanışı, canavarlarıyla hâlâ sıkılmadan oynayabileceğiniz bir yapım. İster ilk DOOM isterseniz de sonraki yıllarda çıkan DOOM’lar olsun her biri farklı bir deneyimi sizlere sunacak.

Sonic The Hedgehog 2

Geliştirici: Sega

Sega Çıkış tarihi: 1992

İkonik karakter Sonic The Hedgehog’un 1992’de çıkan bu oyunu, 90’lı yılların en sevilen oyunlarından biriydi. Platform türündeki bu yapımda Sonic rolüne bürünüyoruz ve Doctor Robotnik’i durdurmaya çalışıyoruz. Herkesin aklına kazınan ikonik oynanış mekanikleriyle retro deneyimini dibine kadar yaşayabileceksiniz.

Oynayabileceğiniz en iyi retro oyunlardan bazılarına birlikte göz attık. Tabii ki bunlar sadece bazıları. Çok daha fazla ikonik retro oyun listeye eklenebilir. Sizin eklemek istediğiniz oyunlar varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.