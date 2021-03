Anime dünyasının en sevilen yapımlarından olan Bleach, çok sevilen hikâyesini BLEACH Brave Souls ile telefonlarımıza ve bilgisayarlarımıza taşıyor. Mobildeki en sevilen "gacha" oyunlarından olan BLEACH Brave Souls, ücretsiz olarak Steam’den de oynanabiliyor. Bu içeriğimizde BLEACH Brave Souls benzeri, anime dünyasından kopup gelen gacha ve rol yapma oyunlarına yakından bakıyoruz.

2000’li yılların başında başlayan ve 8 sene boyunca 366 bölümü yayınlanan Bleach, günümüzde bile en sevilen ve popüler animelerin başında gelmeyi başarıyor. Bleach’in “gacha” tabanlı rol yapma oyunu BLEACH Brave Souls ise yine anime ile aynı hikâyeyi işliyor.

BLEACH Brave Souls her ne kadar gacha oyunu olsa da para harcamadan da ilerleyebileceğiniz bir oyun. Bu yüzden tıpkı Genshin Impact gibi BLEACH Brave Souls da mobil platformdan PC’ye sıçramayı başarıyor ve popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu içeriğimizde BLEACH Brave Souls benzeri gacha tabanlı ve rol yapma elementlerine sahip anime oyunlarına yakından bakıyoruz.

BLEACH benzeri anime oyunları:

Genshin Impact

SoulWorker

Onmyoji

Closers

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Exos Heroes

Pokémon Masters EX

Tales of Crestoria

One Piece Treasure Cruise

Genshin Impact

Platform: Android, iOS, PlayStation 4, PC, Switch

Tür: Aksiyon, Rol yapma

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: miHoYo

Gacha oyunları söz konusu olduğunda Genshin Impact özel bir yere sahip. Mobildeki başarısını konsola ve PC’ye taşımayı başaran ender gacha/JRPG oyunlarından olan Genshin Impact, oynanış ve genel yapı bakımından BLEACH’e oldukça benziyor. Farklı karakterlerin yeteneklerine ve elementlere bağlı oynanış yapısı da Genshin Impact’e çeşitlilik ve hareket kazandırıyor.

SoulWorker

Platform: PC

Tür: Aksiyon, MMO

Çıkış tarihi: 2018

Geliştirici: Lion Games Co.

Birbirinden havalı karakterlere ve göz dolduran görselliğe sahip olan SoulWorker, PC’de oynaması ücretsiz olan en iyi anime oyunlarından biri. Hızlı kombolar ve jilet gibi refleksler gerektiren SoulWorker, bu oynanış mekanikleri açısından Devil May Cry tarzı “slasher” oyunlarına da epey bir benziyor. Tabii SoulWorker bunları yaparken anime çizgilerini ve atmosferini bozmuyor.

Onmyoji

Platform: PC, Android, iOS

Tür: Aksiyon, Rol yapma, Strateji

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: NetEase Games

Anime atmosferinde güzel sıra tabanlı bir oyun arıyorsanız, Onmyoji tam size göre bir oyun olacaktır. Çapraz platform desteği de bulunan Onmyoji’de klasik gacha mantığına bağlı kalarak kutulardan en güçlü karakterleri çıkarmaya ve mükemmel takımı oluşturmaya çalışıyorsunuz. PvE ve PvP savaşlar yapabildiğiniz Onmyoji, tatlı görselleri ve ilginç karakterleri ile kolay kolay sıkmayan bir oyun.

Closers

Platform: PC

Tür: MMORPG

Çıkış tarihi: 2018

Geliştirici: Naddic Games

Closers, her ne kadar BLEACH Brave Souls gibi 3D bir oyun olmasa da hem oynanış hem de aksiyon bakımından hiç de geri kalmıyor. Temel olarak 2D bir MMO oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Closers, güzel vuruş hissine sahip çılgın kombolar yapabileceğiniz oldukça eğlenceli bir anime oyunu. Birbirinden farklı karakterlerin ve onlarca farklı yetenek ağacının bulunduğu Closers, uzun bir süre sıkıcı bir hâle gelmiyor.

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space

Platform: PC, Android, iOS, Switch

Tür: Rol yapma

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: Wright Flyer Studios

Mobilde oldukça popüler hâle gelip PC ve Switch’e sıçrama yapan bir diğer gacha oyunu Another Eden, her ne kadar uzun ismiyle yorsa da oynaması da bir o kadar eğlenceli bir anime oyunu. Oyunun genel yapısı, karakter tasarımları ve kısıtlı bir serbestlik tanıyan dünyası Bleach’e bir hâyli benziyor. Dövüş sistemi tarafında Bleach’den ayrılan Another Eden daha klasik sıra tabanlı dövüş sistemine sahip. Yine de gacha tabanlı bir oyun olduğu için Another Eden, onlarca farklı karakter ve takım kombinasyonları ile sürekli taze kalmayı başarıyor.

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Platform: Android, iOS

Tür: Aksiyon, Anime

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: Akatsuki Inc.

Gacha oyunlarının belki de en dip örneklerinden olan Dragon Ball Z Dokkan Battle, hem kart toplayıp, hem savaşıp hem de aynı anda Dragon Ball mangası okuyabileceğiniz oldukça değişik bir oyun. Temel olarak kutu, kart paketi açıp en güçlü karakterleri toplamaya dayalı olan Dokkan Battle, eğer Dragon Ball Z dünyasını seviyorsanız kolay kolay vazgeçemeyeceğiniz bir oyun olacaktır.

Exos Heroes

Platform: Android, iOS

Tür: Aksiyon, Rol yapma

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: LINE Games

Gacha oyunları benim için sabaha kadar paket açar karakter toplarım diyorsanız, Exos Heroes tam size göre bir oyun. 200’ün üzerinde oynanabilir karaktere sahip olan Exos Heroes, üç boyutlu güzel grafikleri ile de göz doldurmayı başarıyor. Eğer çok fazla karakter toplayıp onlarca değişik takım oluşturabileceğiniz sıra tabanlı bir anime oyunu arıyorsanız, Exos Heroes’a göz atabilirsiniz.

Pokémon Masters EX

Platform: Android, iOS

Tür: Rol yapma, Anime

Çıkış tarihi: 2019

Geliştirici: DeNA Co.

Tam olarak bir anime oyunu sayılmasa da Pokémon Masters EX, ülkemizde de erişime açık olan oldukça popüler bir gacha tabanlı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Rol yapma öğeleri ağırlıklı olan Pokémon Masters EX’te, çizgi filmlere çok benzer şekilde bir Pokémon eğiticisi olarak yollara çıkıyoruz ve güçlü Pokémon’ları yakalamaya çalışıyoruz. Yolculuğumuzda da bizlere Misty ve Brook gibi tanıdığımız isimler eşlik ediyor.

Tales of Crestoria

Platform: Android, iOS

Tür: Rol yapma, Aksiyon

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: Bandai Namco

Ünlü anime oyun serisi Tales’ın son oyunu olan Tales of Crestoria, anime atmosferini sonuna kadar yaşatan ve oldukça güzel görünen bir oyun. Adeta anime izler gibi akıcı bir hikâyeyi takip ettiğimiz oyunda Genshin Impact’e benzer şekilde karakter sınıfları ve element sistemi de bulunuyor. Efsane oyun Tekken’in yaratıcılarının elinden çıkan Tales of Crestoria, alternatif anime oyunu arayışınıza ilaç gibi gelecektir.

One Piece Treasure Cruise

Platform: Android, iOS

Tür: Rol yapma, Aksiyon

Çıkış tarihi: 2014

Geliştirici: Bandai Namco

Yine Bleach gibi oldukça popüler bir anime olan One Piece’in de oyunu mobil platformlarda yerini alıyor. Tales of Crestoria gibi yine Tekken’in yaratıcılarının geliştirdiği One Piece Treasure Cruise, oynanış mekanikleri ve genel oyun yapısıyla Dragon Ball Z Dokkan Battle’a oldukça benziyor. Yine animeden aşina olduğumuz karakterleri toplayıp savaştığımız oyunda, ara ara çıkan manga şeklindeki diyaloglar da oyuna ekstra bir tat katıyor.

BLEACH Brave Souls benzeri anime oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Gacha oyunlarının son dönemde yakaladığı popülarite ile daha çok bu tarz oyunu PC ve konsollarda göreceğiz gibi duruyor. Sizler de beğendiğiniz BLEACH Brave Souls benzeri oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.