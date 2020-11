IMDb Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Zombi Filmi

Çok uzun zamandır zombiler, hem edebiyat hem oyun hem de sinema dünyasında oldukça fazla sevilen bir konu. Durum böyle olunca birçok zombi filmi her sene beyazperdede boy gösteriyor. Doğal olarak bu filmlerin hepsi başarılı olamıyor. Bu içeriğimizde seyirciler tarafından yerden yere vurulan, gelmiş geçmiş en kötü zombi filmi yapımlarına yakından bakıyoruz.

Korku, gerilim ve hatta komedi… Hangi tür olursa olsun zombiler, uzun zamandır sinema dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmiş durumda. Popüler kültürün vazgeçilmez öğesi hâline gelen zombileri sinemada işlemek oldukça zor. Zira her sene çıkan birçok zombi filmi ne yazık ki istediği başarıyı yakalayamıyor. Bu filmlerin çoğu üçüncü sınıf olarak değerlendiriliyor.

Bunun sebeplerinden biri ise artık izleyicilerin, oyuncuların veya okurların zombi temasıyla ilgili yapılabilecek hemen hemen her şeye şahit olmaları. Durum böyle olunca kaliteli bir zombi filmi yapmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Hazırsanız gerçekten de kaliteli zombi filmi yapım işini başaramamış en kötü zombi filmlerine yakından bir göz atalım.

IMDb puanlarına göre yerden yere vurulan en kötü 10 zombi filmi:

Automaton Transfusion Day of the Dead: Bloodline Return of the Living Dead: Rave to the Grave Zombie Lake Teenage Zombies The Quick and the Undead Oasis of the Zombies Zombie Nightmare The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? House of the Dead

Automaton Transfusion

Çıkış yılı: 2006

IMDb puanı: 3,7

Yönetmen: Steven C. Miller

2006 yılında çıkan Indie zombi filmi Automaton Transfusion, aslında bir B-Rated filme göre iyi başlıyor. Üç gencin zombilerle karşılaşmasını ve hayatta kalmaya çalışmasını anlatan bu filmin ise asıl bu puanı almasının sebebi devamlılık hataları ve kötü kamera teknikleri. Devamlılığın sıfır olduğu bu filme bir de kötü çekimler ve berbat zombi klişeleri eklenince ortaya 3,7 puanlık bir film çıkıyor.

Day of the Dead: Bloodline

Çıkış yılı: 2017

IMDb puanı: 3,4

Yönetmen: Hector Hernandez Vicens

Day of the Dead: Bloodline aslında zombi filmlerinde izlemesi keyifli olan bir konuya sahip. Yeryüzünde zombi salgını baş gösterirken, yeraltında sağ kalanlar bu salgınla savaşmak için tedavi yolları arıyorlar. Ayrıca bu film gelmiş geçmiş en iyi zombi filmlerinden biri sayılan Day of the Dead (1985) filminin yeniden çekimi.

Fakat kötü oyunculuk, klişeler ve kötü çekimler bir araya gelince yine sonuç felaket oluyor. Bunların yanı sıra Day of the Dead: Bloodline gişelerde de felaket yaşamış bir film. 10 milyon dolar bütçeyle çekilen film sadece 750 bin dolar kazanarak sadece izleyenlerin değil yapımcılarının da epey bir canını sıkmış.

Return of the Living Dead: Rave to the Grave

Çıkış yılı: 2005

IMDb puanı: 3,3

Yönetmen: Ellory Elkayem

Yine 1985 yapımı efsane bir zombi filmi serisi olan Return of the Living Dead’in son filmi olan Rave to the Grave, aslında kötü olması beklenen bir film. Her ne kadar ilk film çok iyi olsa da seri daha sonradan kötü filmleriyle popüler oldu ve aslında izleyenler artık yeni filmlerin daha ne kadar kötü olabileceğini görmek için izliyorlar. Filmde ise birkaç üniversite öğrencisinin bir uyuşturucu geliştirerek kampüste bunu satması ve bu uyuşturucunun insanları zombiye dönüştürmesi konusu işleniyor.

Zombie Lake

Çıkış yılı: 1981

IMDb puanı: 3,1

Yönetmen: Jean Rollin

Zombi filmi dünyasının kötülüğüyle ünlü olan yapımı Zombie Lake, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da ölmüş ve bir göle atılmış Alman askerlerini zombiler olarak karşımıza çıkarıyor. Filmin en çok dalga geçilen noktalarından biri ise oyunculara yapılan çok kötü zombi makyajları. Bu makyajlar kötü olmakla kalmıyor ayrıca suya da oldukça dayanıksızlar. Göl sularının içinde bekleyen askerlerin yüzünden akan makyajlar ortaya oldukça komik görüntüler çıkarıyor.

Teenage Zombies

Çıkış yılı: 1959

IMDb puanı: 3,0

Yönetmen: Jerry Warren

İyi filmlerin olduğu kadar B-Rated olarak adlandırılan kötü filmlerin de oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Hatta çoğu zaman bu kitle için filmler özellikle kötü yapılıyor. Teenage Zombies filmi de B-Rated film hayranlarının gözde zombi filmlerinden biri.

Çılgın bir bilim insanı ile bir adaya sıkışıp kalan gençleri konu alan bu komedi filminde, bilim insanımız adada evcil gorili ve zombi kölesi ile yaşıyor. Oldukça absürt konuya ve diyaloglara sahip olan Teenage Zombies, eğer canınızın sıkılmasını istiyorsanız tam size göre bir film.

The Quick and the Undead

Çıkış yılı: 2006

IMDb puanı: 2,7

Yönetmen: Gerald Nott

Clint Eastwood’un efsane Western filmlerinden ilham alan bu film, aslında kötü IMDb puanına göre oldukça karışık geri dönüşler alıyor. Film 2,7 puana sahip olmasına rağmen berbat olarak nitelendirilmiyor. Fakat hâliyle iyi olarak da nitelendirilmiyor. Filmin ismi ise popüler Western filmi The Quick and the Dead (Hızlı ve Ölü) filminden esinlenilmiş.

Filmin hikâyesi ise aslında oldukça ilgi çekici. Yakın bir gelecekte geçen filmde dünya artık zombiler tarafından ele geçirilmiş durumda. Hükümet ise bu zombileri avlayan kovboy tarzı ödül avcılarına ödüller veriyor. Fakat bu hikâye her ne kadar iyi olsa da kötü oyunculuk ve çekimler ile birleşince ortaya gerçekten ne olduğu belli olmayan bir karmaşa çıkıyor.

Oasis of the Zombies

Çıkış yılı: 1982

IMDb puanı: 2,6

Yönetmen: Jesus Franco

Bir diğer Fransız zombi filmi olan Oasis of the Zombies, yine Zombie Lake filmine benzer olarak zombi Nazileri konu ediniyor. Naziler tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında gömülen hazineyi bulmak isteyen bir grup genç, bu hazineyi koruyan zombi Naziler ile karşı karşıya geliyor.

Filmin yönetmeni Jesus Franco ise Fransa’nın B-Rated film sektöründe oldukça tanınan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Eğer kötü filmleri seven bir arkadaşınız varsa gerçekten doğru söyleyip söylemediğini anlamak için ona bu filmi gösterebilirsiniz.

Zombie Nightmare

Çıkış yılı: 1987

IMDb puanı: 2,5

Yönetmen: Jack Bravman

Hem fantezi hem de korku türünde olan Zombie Nightmare, yine ilginç bir konuyu işlerken işleri batırmış filmlerden biri. Filmde başrol olarak bir zombinin ta kendisini izliyoruz. Bir ergen çetesi tarafından öldürülen başrolümüz, bir voodoo rahibesi tarafından hayata geri döndürülüyor ve intikam peşine düşüyor. Zombie Nightmare o kadar berbat sahnelere sahip ki izleyenler gülmekten kendini alamıyor.

The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!?

Çıkış yılı: 1964

IMDb puanı: 2,3

Yönetmen: Ray Dennis Steckler

Bu filmin konusu, uzun ismi kadar ilginç ve filmin kendisi yine uzun ismi kadar sıkıcı. Jerry isimli bir adam hakkında olan bu film, Jerry’nin karnavalda tanıştığı bir striptizciye aşık olmasını anlatıyor. Bu striptizcinin kız kardeşi ise bir falcı ve Jerry’yi nedendir bilinmez zombiye dönüştürüyor. Zombiye dönüşen Jerry ise önüne gelen herkesi öldürüyor. Sadece zombi filmi kategorisinde değil sinema tarihinin en kötü filmlerinden biri olarak değerlendirilen bu filmin aslında ne anlatmaya çalıştığı hiçbir zaman anlaşılamıyor.

En kötü zombi filmi: House Of The Dead

Çıkış yılı: 2003

IMDb puanı: 2,0

Yönetmen: Uwe Boll

Uwe Boll, ABD sinema sektörünün B-Rated filmler denilince ilk akla gelen isimlerinden biri. Kendisi bizleri şaşırtmıyor ve gelmiş geçmiş en kötü zombi filmini yapmayı başarıyor. The House of the Dead isimli arcade video oyun serisinin uyarlaması olan bu filmde, zombiler tarafından ele geçirilmiş bir adaya seyahat eden üniversite öğrencilerini yaşadıkları anlatılıyor.

House of the Dead, kategorisinde IMDb tarafından “ultimate low” yani en kötü olarak adlandırılıyor ve kendisini IMDb’de oylayan izleyicilerin neredeyse hepsinden sadece 1 puan alıyor. Filmin yönetmeni Uwe Boll ise diğer video oyunlarından uyarladığı BloodRayne ve In the Name of the King gibi diğer rezalet filmleriyle de tanınıyor.

IMDb puanlarına göre gelmiş geçmiş en kötü zombi filmi başlıklarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Bu filmlerden bazıları olduka klişe konuları işlerken, bazıları ise aslında oldukça ilginç konular ile karşımıza çıkıyor. Fakat hemen hemen filmlerin hepsi kötü oyunculuk, berbat çekimler ve kötü kurgunun kurbanı oluyor. Sizler de en beğenmediğiniz filmleri bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.