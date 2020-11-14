Resident Evil Filminden Set Fotoğrafları Geldi

Resident Evil filminin setinden peş peşe fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Bu görsellere baktığımızda oyuna oldukça sadık bir yapım göreceğimizi anlıyoruz.

Son yıllarda peş peşe yapılan yeniden çekim filmlerden biri de Resident Evil olacak. Yeni filmin arkasındaki ekip, filmin oyunlara olabildiğince yakın bir tarzı olmasını istiyor. Bu görüşün bir sonucu olarak da setler oyundaki sahneleri andıracak şekilde düzenlendi.

Gelen görüntülere baktığımızda Resident Evil 2’de gördüğümüz Raccoon City, beyaz perdeye çok da büyük bir değişiklik olmadan yansıyacak. Hatta oyunun havasını tam olarak yansıtmak için çok ciddi bir çalışma söz konusu.

İkonik mekanlara dönüş

Resident Evil serisindeki en iyi bilinen yerlere ait fotoğraflar da paylaşılmaya başlandı. Bu set fotoğraflarında Kendo’s Gun Shop ve Emmy’s Diner gibi meşhur dükkanlar karşımıza çıkıyor. Resident Evil 2’de Claire Redfield, Emmy’s Diner’da ilk defa zombi saldırısına uğramıştı. Neyse ki acemi polis Leon S. Kennedy kendisinin hayatını kurtarmıştı.

Kendo’s Gun Shop ise ilk oyundaki Barry Burton adlı karakterin arkadaşı olan Robert Kendo tarafından işletilen bir silah dükkanıyıdı. Seri boyunca sürekli ziyaret ettiğimiz bu dükkan bizim en önemli mekanlarımızdan biriydi.

Şu ana kadar gelen bilgilere baktığımızda yapımın genel olarak RE2’ye odaklandığını görüyoruz. Yine de filmin kadrosunda ilk oyundaki karakterler de bulunuyor. Filmin kadrosunda Chris Redfield, Jill Valentine ve Albert Wesker gibi bir arada nasıl olacağı merak edilen karakterler yer alıyor.

Resident Evil 1’den daha fazla karakter gelecek

Yeni filmde Resident Evil 1’den gelen bir başka karakterin de Lisa Trevor olacağı iddia ediliyor. Bu karakterin hikayesi ilk oyunda malikane ile ilişkiliydi. Haliyle Trevor’ı Raccoon City’ye nasıl getirecekleri merak konusu.

Capcom’un popüler korku-gerilim oyunundan esinlenilen yapım, 2021 yılında vizyona girecek. Filmin kesin vizyon tarihi ya da senaryosu ise henüz açıklanmadı. Bakalım firma bu konuda ne açıklama yapacak.