Bugüne Kadar Üretilmiş En Nadir ve Benzersiz 14 Ford Mustang

Mustang, Ford tarafından üretilen ve otomobil sektöründeki en ikonik otomobil modellerinden biridir ve bunun yanı sıra Amerikan Kası otomobillerden bahsedildiğinde akla gelen ilk otomobillerden biridir. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon adet üretilen ve oldukça ünlü olan Mustang modellerinin bu zamana kadarki en nadir 14’ünü haberimizde sizler için derledik.

Detroit, Michigan merkezli otomobil üreticisi Ford, ülkemizde de oldukça sevilen otomobil modellerine sahip olmasının yanı sıra daha çok Mustang modelleri ile biliniyor. Şirket, Mustang isimli spor otomobillerini ilk olarak 9 Mart 1964 yılında üretmişti ve bu model yıllar boyunca gelişerek ve değişerek günümüze kadar geldi. Günümüzde altıncı nesli yollarda olan Ford Mustang modelleri, Amerikan Kası denince akla gelen ilk otomobillerden biri olmasıyla da fazlasıyla popüler.

Sektörün en ikonik arabalarından biri olan Ford Mustang modelinden geçmişten günümüze yaklaşık 10 milyon adet üretildi ve bu durum bu otomobili dünyanın en popüler Amerikan Kası türündeki otomobili haline getirdi. 10 milyon adet üretilen bu Mustang modellerinin arasındaki en nadir ve en benzersiz modelleri birazdan haberimizde sizlerle paylaşacağız. Bu otomobillerin çoğu tek haneli üretim sayısına sahip ve çok zor bulunuyor.

Ford Mustang Skyway

1964 New York Dünya Fuarı, Mustang otomobilleri için büyük bir başlangıç oldu. Fuar sırasında ’64 Ford Mustang modelleri, VIP insanları etrafta dolaştırmak için görevlendirilmişti. Etkinlik sona erdiğinde fuarda kullanılan bu modeller rastgele bazı bayiliklere gönderilmiş ve satılmıştı, bu nedenle bu seriyi takip etmek hayli zordu. Bugün, yalnızca çok az sayıda birkaçının kaldığı düşünülüyor.

Ford Mustang Indy Pace Car

Indy 500 etkinliğinde boy gösteren ilk Ford Mustang modeli 1964 yılında üretilmiş modellerdi. Tamamen beyaza boyanmış ve ortasından mavi bir şerit çekilmiş olan Ford Mustang modellerinin tanıtımı için bu etkinlik çok iyi bir pazarlama kaynağı olmuştu. Bundan birkaç yıl önce bu etkinlikte kullanılan beyaz Ford Mustang modellerinden biri, Kuzey Carolina’daki bir bayide 1.1 milyon dolara satıldı.

Shelby GT350R

Ford, inanılmaz performanslı otomobiller ve yarış otomobilleri üretmesiyle de bilinen bir otomobil markası ve bunun en iyi örneklerinden biri de Shelby GT350R. Bu otomobil, 400 beygirlik motoru ve çeşitli yarış modifikasyonları sayesinde performansı dibine kadar hissettiren bir model. Ford, bu modelden yalnızca 34 tane üretti ve piyasaya sürdü.

Shelby GT350 Convertible

Birçok Mustang hayranı, Shelby modellerinin ilk olarak 1968’de üretildiğini bilse de bu bilgi tam anlamıyla doğru bir bilgi değil. Carroll Shelby, 1966 yılında gizli bir proje üzerinde çalışıyordu ve bu otomobil, Shelby’nin üstü açılabilir bir modeliydi. Üretilen modellerin her biri farklı renklere boyandı ve yalnızca aile üyelerine verildi.

Ford Mustang 289 HiPo Convertible

Ford Mustang 289 HiPo, tam anlamıyla Amerikan Kası denebilecek ilk Mustang modellerinden biriydi. 271 beygir güç üreten V8 motoru, hem otomatik hem manuel şanzıman seçenekleri ve geliştirilmiş performansıyla Ford Mustang 289 HiPo’dan yalnızca 50 adet üretildi.

Ford Mustang Cobra Jet Convertible

Takvim yaprakları 1968 yılını gösterirken Ford, Mustang modellerinin tasarımını değiştirdi ve otomobillerin hem daha büyük hem de daha geniş bir yapıya sahip olmasını sağladı. Amerikalı otomobil üreticisi müşterilere GT versiyonu da dahil olmak üzere üç farklı gövde seçeneği sundu. GT seçeneğinin üstü açılabilirdi ve bu modelden yalnızca beş adet satıldı. Bu da onu Mustang modelleri arasındaki en nadir model haline getirdi.

Ford Mustang Mach I Twister Special

Amerikalı otomobil üreticisi, Kansas City Satış Bölgesi için Ford Mustang’in yeni bir versiyonunu ürettiler. Mustang Mach I tabanlı otomobillerin çoğu canavar 428 Cobra Jet motoruna sahipti ancak çeşitli eksikliklerden dolayı bazılarına 351 V8 motoru koyuldu. Bugünlerde nadiren bulunabilen bu model, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.

Ford Mustang Sidewinder Special

Ford, Oklahoma satış bölgesi için de özel bir Mustang modeli üretti. Ford Mustang Sidewinder Special isimli bu model, çeşitli çıkartmalarla süslenmişti ve otomobilde özel bir yılan çıkartması bulunuyordu. Bu otomobilden farklı renklerde yalnızca 40 adet üretildi ve bugünlerde otomobili bulabilmek çok zor.

Shelby Europa

Shelby ilk olarak piyasaya sürüldüğünde Avrupa’da da büyük ilgi uyandırmıştı. Otomobilin üretimi 70’li yıllara gelindiğinde durdurulmuştu ve Carroll Shelby’e bu modelin Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yeniden tasarlayıp tasarlayamayacağı sorulmuştu. Bunun sonucunda yalnızca 14 adet üretilen Shelby Europa modellerinin birkaçı 429 Cobra Jet motoruna sahipken bazıları standart V8 motorla piyasaya sürüldü.

Ford Mustang 429 Cobra Jet Coupe

Takvim yaprakları 1971’i gösterirken Ford, üçüncü nesil Mustang modellerinin son versiyonunu piyasaya sürmüştü. Ford Mustang 429 Cobra Jet Coupe, isminden de anlaşılabileceği üzere 429 Cobra Jet motoruna sahipti ve Mustang modelleri arasındaki en nadir modellerden biri oldu zira otomobilden yalnızca 11 adet üretildi.

Ford Mustang HO

Ford Mustang HO, 275 beygir üreten V8 motorla gelerek çoğu kişiyi şaşırtmıştı. Boss 351 ve Cobra Jet Mustang modellerinin üretiminin durdurulmasından sonra gelen Mustang HO modelinden yalnızca 60 adet üretildi.

Ford Mustang Sprint Convertible

Ford Mustang Sprint Convertible hem dışında hem de içerisinde beyaz, mavi ve kırmızı renklerinin dışarısında ABD bayrağını da bulundurmasıyla resmen ‘Ben bir Amerikan canavarıyım’ diye bağırıyordu. Bu modelden yalnızca 50 adet üretildi, dolayısıyla bu da en nadir Mustang modellerinden biri olmaya hak kazandı.

Ford Mustang McLaren M81

Ford Mustang McLaren M81, iki otomobil üreticisinin bir Mustang modelinin daha performanslı bir versiyonunu üretmek için bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. 190 beygir gücündeki çift turbo motorla donatılmış Mustang’in daha performanslı modeli, fiyatının çok yüksek olması nedeniyle istenilen ilgiyi elde edemedi ve proje iptal edilmeden önce bu modelden yalnızca 10 adet satıldı.

Ford Mustang GT Cobra Jet Convertible

428 Cobra Jet motoru ilk olarak 1968 yılında üretilmişti ve yeni Mustang modeli çok çabuk bir şekilde bu canavar ile donatıldı. Cobra Jet, tam anlamıyla bir drag yarışı arabasıydı ve üstü açık bir modeldi. Oldukça fazla ilgi gören bu Mustang modelinden yalnızca 34 adet üretildi ve yüksek ilgi sebebiyle stoklar bir anda eridi. Bugün bile çoğu otomobil tutkunu bu canavara sahip olmayı düşlüyor.