Apple, M5 Ultra işlemcili Mac Studio modelini Türkiye’de ön siparişe açtı. 36 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU, 256 GB birleşik bellek ve 16 TB SSD ile yapılandırılan bilgisayar 1.169.999 TL’ye çıkıyor; Final Cut Pro ile Logic Pro eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 1,2 milyon TL’ye ulaşıyor.

Apple’ın kompakt kasaya masaüstü sınıfı güç sığdırdığı Mac Studio, yeni M5 Ultra işlemciyle Türkiye’de ön siparişe açıldı. Modelin performansı kadar yapılandırma ekranındaki rakamlar da dikkat çekiyor. Çünkü tüm seçenekleri en üst seviyeye taşıdığınızda, karşınıza sıfır otomobil fiyatına yakın bir bilgisayar çıkıyor.

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Burada küçük ama önemli bir ayrıntı var: Yaklaşık 1,2 milyon TL’lik tutar yalnızca Mac Studio’nun fiyatı değil. En güçlü donanım seçeneğine iki profesyonel uygulamanın lisansı da ekleniyor. Yine de ortaya çıkan rakam dudak uçuklatıyor. Peki bu küçük bilgisayar, teknik tarafta size tam olarak ne sunuyor ve fiyat nasıl bu seviyeye ulaşıyor?

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Bu küçük kutunun içine neler sığdırılmış?

Mac Studio’nun kalbindeki M5 Ultra, en güçlü seçenekte 36 çekirdekli merkezi işlem birimi ve 80 çekirdekli grafik birimiyle geliyor. Apple’ın “birleşik bellek” dediği ve işlemciyle grafik biriminin ortak kullandığı bellek 512 GB’a kadar çıkabiliyor. 1,2 TB/sn bant genişliği sayesinde dev yapay zekâ modelleri buluta gönderilmeden doğrudan cihazda çalıştırılabiliyor.

M5 Ultra işlemcili Mac Studio özellikleri

Özellik Sunulan seçenek veya teknik ayrıntı İşlemci ve grafik seçenekleri 30 çekirdekli CPU ve 64 çekirdekli GPU veya 36 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU. Her iki seçenekte de 32 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. En güçlü CPU’nun yapısı 12 süper çekirdek ve 24 performans çekirdeğinden oluşan toplam 36 çekirdek. Birleşik bellek 96 GB veya 256 GB. 512 GB birleşik bellek seçeneği ekim ayının sonunda kullanıma sunulacak. SSD depolama seçenekleri 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB veya 16 TB. Yeni PCIe Gen 6 tabanlı SSD mimarisi, önceki nesle kıyasla iki kata kadar daha yüksek depolama performansı vadediyor. Bellek bant genişliği 1,2 TB/sn’ye kadar; M3 Ultra’ya kıyasla yüzde 50 daha yüksek bant genişliği. Performans artışı M3 Ultra’ya kıyasla çok çekirdekli CPU’da 1,3 kata, grafiklerde 1,8 kata ve yapay zekâ işlem gücünde 4,3 kata kadar artış. Video yetenekleri H.264, HEVC ve ProRes için donanım hızlandırma, AV1 çözme desteği ve aynı anda 33 adede kadar 8K ProRes 422 videoyu 30 fps’de oynatma. Ön bağlantılar İki adet Thunderbolt 5 bağlantı noktası ve bir adet SDXC kart yuvası. Arka bağlantılar Dört adet Thunderbolt 5, iki adet USB-A, HDMI, 10 Gb Ethernet ve 3,5 mm kulaklık bağlantısı. Kablosuz bağlantı Apple N1 bağlantı çipi, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6. Ekran desteği Sekiz adede kadar harici ekran veya 5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızında dört adet Studio Display XDR. İşletim sistemi macOS 27 Golden Gate.

Türkiye’de M5 Ultra işlemcili Mac Studio 369.999 TL’den başlıyor. 36 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU, 256 GB bellek ve 16 TB SSD seçildiğinde donanım fiyatı 1.169.999 TL’ye yükseliyor. Final Cut Pro ile Logic Pro da eklendiğinde toplam 1.194.998,98 TL oluyor. Ön siparişler açıldı; teslimatlar 22 Eylül’de başlayacak, 512 GB bellek seçeneği ise ekim sonunda gelecek.

M5 Ultra işlemcili Mac Studio fiyatı