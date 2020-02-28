Ordular, film ekipleri, istihbarat ajansları.. Drone teknolojileri, son yıllarda pek çok sektör tarafından aktif olarak kullanılıyor. Peki öyle herkesin alamayacağı, alsa da herkesin kullanamayacağı drone'lar hangileri? Bunun için dünyanın en pahalı drone'larını listeliyoruz.

Bir zamanlar insanların oyuncak gözüykle baktıkları drone ya da uzaktan kumandalı hava araçları, artık pek çok sektörde kullanılıyor. Konuya ilgi duyanlar ise yasal sınırlamalara dikkat ederek uygun fiyatlı drone satın alabiliyorlar. Ancak herkesin satın alamayacağı, alsa da kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağı drone modelleri de var.

Şu anda piyasada milyonerler için üretilen insan yolcu taşıyabilen drone’lar, ordular için casus drone’lar, film yapımcıları için ekstra donanımlı drone’lar ve sıradan kullanıcılar için de diğerlerinin yanında oyuncak kalan amatör drone’lar bulunuyor. Bugün de piyasadaki en pahalı drone'lara birlikte bakıyoruz. Listenin zirvesinde 2012 Model Ferrari 458 Italia ile eşdeğer, insan taşıyabilen bir drone var.

Dünyanın en pahalı drone’ları:

EHang 1848 (300.000 dolar)

Augmented Aerigon Drone + Phantom Flex4K (250.000 dolar)

Scorpion 3 Hoverbike (150.000 dolar)

XactSense Titan (120.000 dolar)

AEE F100 (58.000 dolar)

Airborne Drones: Vanguard (45.000 dolar)

Lockheed Martin Indago (25.000 dolar)

Freefly System ALTA 8 (17.500 dolar)

Freefly System ALTA 8:

Alta 8’in minimalist tasarımı, drone’un dengesini korumak adına ayarlanmış. Bu drone daha çok yüksek açılı iş yapmak isteyen fotoğrafçı ve filmograflar için üretime konulmuş. Kuğu boynu eğimli karbon çubukların üzerindeki pervaneleri ve kamerayı koruyan demir çubuklarla donatılmış drone’da istediğiniz her türlü kamera tipini kullanabiliyorsunuz. Drone’un TL bazında fiyatı: 107.720 TL.

Lockheed Martin Indago:

Indago’nun bir ordu drone’u veya sivil drone’u olmak konusunda ince bir çizgisi bulunuyor. Cihazın dayanıklı, minimalist bir tasarıma ve yerleşik bir ekrana sahip Windows temelli bir kontrolcüsü bulunmakta. Bu yüzden kullanımı bir sivil için oldukça kolay. Ordu tarafından bakıldığı zaman da gözetleme ve keşif için harika bir araç. Drone’un TL bazında fiyatı: 153.908 TL.

Airborne Drones: Vanguard:

Vanguard, oldukça uzun bir menzile sahip bir gözetleme drone’u. Şu anda bu cihaz piyasadaki en pahalı tüketici drone’larından biri diyebiliriz. Donanımında biri termal olmak üzere iki adet kamera bulunan drone’u genellikle profesyonel avcılar, doğa fotoğrafçıları ve belgeselciler kullanıyor. Cihaz 4K çözünürliükte görüntü sağlayabiliyor ve kesintisiz bir biçimde 94 dakika havada kalabiliyor. Drone’un TL bazında fiyatı: 277.137 TL.

AEE F100:

AEE F100; bir kimlik saptama, takip etme ve gözetleme drone’u ve daha çok kolluk kuvvetleri ve ordular tarafından kullanılıyor. Drone’daki dahili kamerada 20X yakınlaştırma, 3 boyutlu görüntü yakalama ve 1 KM menzile sahip navigasyon ışığı özellikleri bulunmakta. Cihazdaki kimlik saptama teknolojisi ile aynı anda insanları, arabaları ve binaları tanımlayabiliyorsunuz. Drone’un TL bazında fiyatı: 357.234 TL.

XactSense Titan:

Özellikle afet gibi durumlarda zorda olan insanları saptamak için tasarlanan XactSense Titan, aynı zamanda 22,68 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor ve 16 KM uzaktan yönlendirilebiliyor. Tüm bunları yaparken de aralıksız 30 dakika boyunca havada kalabiliyor. Tabii böyle bir drone’un fiyatı da bir hayli yüksek oluyor. Drone’un TL bazında fiyatı: 739.269 TL.

Scorpion 3 Hoverbike:

Tasarımıyla geçkinleri Jetgiller’e götüren Scorpion 3 Hoverbike, yıllardır geliştirime aşamasında ancak yapılan güncellemelere oldukça güvenli bir hale geldi. Tabii Drone hala hızlı rüzgarlı veya yağmurlu havalarda kullanılacak kadar güvenli değil ancak geniş bir depo içinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Detayları videoda görmeniz mümkün. Drone’un TL bazında fiyatı: 923.910 TL.

En pahalı kameralı drone: Augmented Aerigon Drone + Phantom Flex4K

Eğer dünyadaki en pahalı kameralı drone’u merak ediyorsanız, listemizde sırada o var. Aergion ile artırılmış donanım için ortaklık yapan Brain Farm tarafından üretilen bu cihazda Phantom Flex4K kamera bulunmakta. Bu drone’un kamerası ile 4K görüntü kaydedebiliyorsunuz. Drone’un TL bazında fiyatı: 1.539.925 TL.

EHang 1848:

Çinli girişimci şirket Ehang tarafından geliştirilen sürülebilir drone projesi Ehang 184, CES’te bir konsept olarak tanıtılmıştı. Prototip modelde fütüristik koltuklar, kontrol için dahili bir tablet ve 8 adet pervane bulunmakta. Şirketin açıklamasına göre Ehang 184, 2 saatte %100 şarj oluyor ve 23 dakika kesintisiz havada kalabiliyor. Bu da Jetgiller’i hatırlatan bir başka konsept. Bu drone'un fiyatı ise yaklaşık olarak 2. el 2012 model bir Ferrari 458 Italia ile eş değer. Drone’un TL bazındaki fiyatı: 1.848.382 TL.

Böylelikle bir Webtekno listesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için takipte kalmayı ve düşüncelerinizi/önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)