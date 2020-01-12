Bilgisayar oyunları, yapıları itibariyle oldukça eğlencelidir ve hâliyle çok büyük bir takipçi kitlesine sahip olabilir. Bazı oyunlar az, bazıları çok oynanmıştır. Bir de öyle oyunlar var ki sadece bir oyun olmayıp hayatımızın belli bir dönemine damgasını vurur. Gelin bu oyunlara yakından bakalım.

Türkiye’de bilgisayar oyunculuğu belki bazı ülkelerdeki kadar eski ya da yaygın değil ancak nüfusun önemli bir kısmı oyun oynuyor. Mobil oyuncuların da eklenmesiyle beraber oyunlar çok geniş bir kitlelere ulaştı. Bazı oyunlar sadece popüler olmadı, adeta bir fenomene dönüştü.

Bir dönem ülkemizi kasıp kavurmuş, herkesin oynadığı oyunlara hep birlikte bakalım. Bu oyunlardan bazıları nostalji hissi yaratırken bazıları ise hâlâ devam eden oyunlar arasından seçildi ve bu liste, sizin tercihlerinize göre daha da uzayacak.

1. Age of Empires II

Ülkemizdeki bütün internet kafelerin ilk yüklenen oyunlarından birisi olan Age of Empires II, yenilenen versiyonlarıyla oynanmaya devam ediyor. Oyunun taş/kağıt/makas mantığıyla birbirine üstün gelen orduları ve bitmeyen taktik seçenekleri, oyunu bugün bildiğimiz efsane hâline getirdi.

2. Counter-Strike

Half Life’ın yancısı olan Counter-Strike, aslında başlangıçta çok da popüler değildi zira oyun teknik olarak Half-Life’ın yan modülü modundaydı. CS, o güne kadar gördüğümüz Quake serisi, Doom gibi oyunlardan farklı olarak çok gerçekçiydi. Silahların ağırlığı bizi yavaşlatıyordu, roketle zıplama gibi atraksiyonlar yoktu. Oyun, bugün yoluna CS: GO ile devam ediyor.

3. Knight Online

Facebook’tan önce sosyal medyanın hâkimleri MySpace ve MSN'di. MSN Messenger’da ülkemizdeki çocukların en az yarısı bu oyun yüzünden durum bilgisine “Knight Online hayat offline” yazardı. Pek çok kişinin ilk MMORPG deneyimi de bu oyunla olmuştu. İkinci el hesap piyasası ile ikinci el otomobil piyasası atbaşı giderdi.

4. Metin 2

Knight Online oynayan nesil üniversiteye başladığında ya da iş hayatına atıldığında, gelenlerin gözdesi ise Metin 2 oldu. Bu oyun da bir başka MMORPG idi ve özellikle özgün oynanış tarzıyla dikkat çekiyordu.

5. Mount & Blade

Svadya Şövalyesi, Nord kahramanı ve Rodok arbaletlisini alıp yargı dağıtmaya var mısınız? Mount & Blade, rol yapma ve strateji ögelerini birleştiren bir oyundu. Oyundaki amacımız ise beş krallığın savaşında aradan sıyrılıp kendimize bir ülke kurmak ve tabii ki her yeri ele geçirmekti. Hem yerli olması hem de maceralı yapısıyla oyun büyük ilgi görmeye devam ediyor.

6. GTA Vice City

Helikopter görevi, defter kağıtlarına yazılan şifreler, saatlerce oradan oraya gezilen oyun, açık dünya oyunları arasında bir marka... GTA Vice City öyle bir oyundur ki insanlara “GTA Vice City oynadın mı?” diye sorulmaz, “Helikopter görevini kaç saatte yaptın?” diye sorulurdu.

7. FIFA serisi

Futbol, tartışmaya açık olsa da dünyanın en popüler sporudur ve elbette kendine sanal dünyada da yer bulacaktır. Aslında FIFA serisi, her zaman için en dominant oyun olmadı ve sürekli farklı rakiplerle mücadele etti. Bugün geldiği nokta ise oyunu marka olarak da efsane hâline getiriyor.

9. PES Serisi

Real Madrid ile Barcelona, Schumacher ile Hakkinen, Federer ile Nadal gibi bir rekabet de PES serisi ile Fifa serisi arasında var. Tsubasa'nın çıktığı topraklardan, Japonya'dan çıkan PES serisi ilk olarak Winning Eleven adıyla hayatımıza girmişti.

8. Silkroad

İpek Yolu'nda ticarete atılmaya ve kotasını doldurmaya hazır olanların oyunu olan Silkroad, ilk çıktığı döneme göre devasa sayılabilecek boyutta bir oyundu. Kendi kendini bitirmese Skyrim’in ırk olmayan MMORPG versiyonu hâline gelecekti, olmadı. Yine de ticaret tabanlı olması ve yapısı, oyunu çok çekici hâle getiriyordu. Kervan yolda dizilmiyor, bozuluyordu.

9. League of Legends

MMORPG’ler bittiğinde yerini almak için yükselen oyun türü MOBA’lar oldu. Günümüzde ise dünyanın belki de en büyük MOBA’sı League of Legends. Riot Games’in bu oyunu büyük hayran kitlesi edindi, turnuvaları büyük salonlara taşıdı, yayıncılık sektörünün gelişiminde temel taşlardan oldu fakat LoL ilk MOBA değildi.

10. Dota

Bildiğimiz anlamda ilk MOBA ve LoL’ün de atası Dota'ydı. Dota, aslında bir Warcraft III haritasıydı ve orada bile kendi türünün ilk örneği değildi ancak büyük başarı yakalayan ilk oyun o olmuştu. Öyle ki insanlar internetten sırf Dota oynamak için oyuna girerdi. Oyun bugün yoluna Dota 2 ile devam ediyor.

Bizim listemiz - şimdilik- bu kadar. Sizce bu listede yer almayı hak eden diğer oyunlar hangileri? Hangi oyunlar sizin için unutulmaz?