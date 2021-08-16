İngiltere merkezli bir şirket, yaptığı araştırma sonucunda dünyada otomobil sahibi olabilmek için en ucuz ve en pahalı ülkelerin yer aldığı bir liste paylaştı. Avustralya, dünyada en ucuza araç satın alınabilecek ülkeler listesinde birinci sırada yer alırken, en pahalıya araç satın alınan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Bildiğiniz üzere araba sahibi olmak, bir insanın sahip olması gereken en temel ihtiyaçlarından biri. Bazı ülkeler için son derece kolay imkanlarla giderebilecek bir ihtiyaç olmasına karşın Türkiye'de bir araba satın almak, gittikçe imkansız bir hal almaya başladı. İngiltere'de hurda araçlarla ilgili bir internet sitesinin yürüttüğü ve Dünya'da araba almanın en kolay ve en zor olduğunu ortaya koyan bir araştırma, Türkiye'nin otomobil alma konusundaki durumunun ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklanan verilere göre Dünya'da en ucuza araç satın alabileceğiniz ülke, Avustralya. Avustralyalı insanlar, ortalama yıllık gelirlerinin sadece %49,48'i ile yeni bir otomobil satın alabilirken, kalan parayla da yıl boyunca rahat bir şekilde geçinebiliyorlar. Dünya'da en pahalıya araç satın alabileceğiniz ülke ise tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye.

Otomobil fiyatlarında yanlış zirveye oynadık:

Scrap Car Comparison adlı internet sitesi, bu araştırma kapsamında her bir ülkenin yıllık ortalama kazançlarıyla yakıt ve sigorta ücretlerini karşılaştırarak, sadece araba satın almanın değil araba kullanma maliyetlerini de hesapladı. Bu hesaplamalara göre dünyada en ucuza araç satın alabileceğiniz ülkelerin ilk sıralarında, Avustralya, ABD ve Danimarka yer aldı. Avustralya'da otomobil satın almak için yıllık ortalama ücretinin sadece %49,48'i yeterli olurken bu oranın ABD'de %54,87 Danimarka'da ise %60,34 olduğu belirtildi.

Scrap Car Comparison'ın hazırladığı listede, en pahalıya araç satın alınan ülkeler de yer aldı. Bu listede Türkiye zirveye oynarken ülkemizi Arjantin ve Kolombiya takip etti. Yayınlanan listeye göre Türkiye'de otomobil satın almak isteyen bir kişi, yıllık ortalama gelirinin %652,29'una, Arjantin'de %515,77'sine, Kolombiya'da ise %508,93'una ihtiyaç duyuyor.

En ucuza araç satın alınan ülkeler:

Avustralya - %49,48 ABD - %54,87 Danimarka - %60,34 Kanada - %64,40 İsveç - %75,84 Almanya - %78,44 Hollanda - %84,65 Fransa - %87,00 Birleşik Krallık - %89,36 Finlandiya - %91,58

En pahalıya araç satın alınan ülkeler: