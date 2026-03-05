Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

En Ucuz ve En Yeni Apple Ürünlerini Satın Alıp Ekosistem Kurmanın Bedeli Ne Kadar?

Apple, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı telefon ve dizüstü bilgisayar duyurdu. Peki bu ürünlerden bir ekosistem yaratmak isteyen kullanıcının cebinden çıkacak minimum tutar ne kadar? Sizler için hesapladık...

En Ucuz ve En Yeni Apple Ürünlerini Satın Alıp Ekosistem Kurmanın Bedeli Ne Kadar?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Şirket, bu haftanın başından beri gerçekleştirdiği duyurularla "uygun fiyatlı" ürünlerini tanıttı. Evet, iPhone 17e ve MacBook Neo gibi modellerden bahsediyoruz.

Peki bugün standart bir tüketicinin kendisine Apple ekosistemi kurabilmek için harcaması gereken tutar ne kadar? Bu içeriğimizde Apple'ın en yeni ve giriş seviye ürünlerini baz alarak, ortalama bir maliyet çıkaracağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Apple ekosistemi için cebinizden çıkacak minimum tutar şöyle:

Başlıksız-1

Biz bu içerik kapsamında eksiksiz bir ekosistem kurmayı tercih ettik. Bu bağlamda; firmanın en ucuz iPhone'undan iPad'ine kadar tüm ürünlerden bir sepet oluşturduk. Ancak siz dilerseniz bu ürünlerden bazılarını satın almamayı da tercih edebilirsiniz.

İşte giriş seviye Apple ekosistemi kurmanın bedeli:

Ürün Fiyatı
iPhone 17e 54.999 TL
MacBook Neo 37.999 TL
iPad Air 37.999 TL
Apple Watch SE 3 * 13.999 TL
AirPods 4 * 7.999 TL
  • Apple Watch SE 3 2025, AirPods 4 ise 2024 yılında duyurulmuştur. Daha yenisi bulunmamaktadır.

Başlıksız-1

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple'ın tüm ürünlerini eksiksiz olarak satın almak isterseniz cebinizden çıkması gereken tutar 152.995 TL olarak kayıtlara geçiyor. Ancak iPad Air ve Apple Watch SE 3 modellerinden vazgeçip akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve kulaklık ile işi bitirmek isterseniz 100.997 TL'ye bu işi çözebilirsiniz.

Apple'ın yeni ürünleri neler sunuyor?

Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı
iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Yeni M4 iPad Air Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri! Yeni M4 iPad Air Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Apple iPhone MacBook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com