En Ucuz ve En Yeni Apple Ürünlerini Satın Alıp Ekosistem Kurmanın Bedeli Ne Kadar?

Apple, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı telefon ve dizüstü bilgisayar duyurdu. Peki bu ürünlerden bir ekosistem yaratmak isteyen kullanıcının cebinden çıkacak minimum tutar ne kadar? Sizler için hesapladık...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Şirket, bu haftanın başından beri gerçekleştirdiği duyurularla "uygun fiyatlı" ürünlerini tanıttı. Evet, iPhone 17e ve MacBook Neo gibi modellerden bahsediyoruz.

Peki bugün standart bir tüketicinin kendisine Apple ekosistemi kurabilmek için harcaması gereken tutar ne kadar? Bu içeriğimizde Apple'ın en yeni ve giriş seviye ürünlerini baz alarak, ortalama bir maliyet çıkaracağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Apple ekosistemi için cebinizden çıkacak minimum tutar şöyle:

Biz bu içerik kapsamında eksiksiz bir ekosistem kurmayı tercih ettik. Bu bağlamda; firmanın en ucuz iPhone'undan iPad'ine kadar tüm ürünlerden bir sepet oluşturduk. Ancak siz dilerseniz bu ürünlerden bazılarını satın almamayı da tercih edebilirsiniz.

İşte giriş seviye Apple ekosistemi kurmanın bedeli:

Ürün Fiyatı iPhone 17e 54.999 TL MacBook Neo 37.999 TL iPad Air 37.999 TL Apple Watch SE 3 * 13.999 TL AirPods 4 * 7.999 TL

Apple Watch SE 3 2025, AirPods 4 ise 2024 yılında duyurulmuştur. Daha yenisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple'ın tüm ürünlerini eksiksiz olarak satın almak isterseniz cebinizden çıkması gereken tutar 152.995 TL olarak kayıtlara geçiyor. Ancak iPad Air ve Apple Watch SE 3 modellerinden vazgeçip akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve kulaklık ile işi bitirmek isterseniz 100.997 TL'ye bu işi çözebilirsiniz.

Apple'ın yeni ürünleri neler sunuyor?