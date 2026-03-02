Yeni M4 iPad Air Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Apple yeni M4 çipli iPad Air modelini resmî olarak tanıttı. Peki yeni modelde ne gibi yenilikler var?

Apple, merakla beklenen yeni nesil iPad Air modelini resmî olarak duyurdu.

11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelen yeni seri, güçlü M4 çip, gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve premium donanımıyla dikkat çekiyor. Üstelik başlangıç fiyatı, globalde bir önceki modelle aynı seviyede tutulmuş durumda.

M4 çipli yeni iPad Air

Yeni iPad Air’in kalbinde Apple’ın en yeni M4 çipi yer alıyor. Yeni M4 çipi:

M3’e göre %30 daha hızlı

M1’e kıyasla tam 2.3 kat performans artışı

8 çekirdekli CPU, 9 çekirdekli GPU

nesil ışın izleme (ray tracing) ve mesh shading desteği

12 GB RAM ve 120 GB/s bellek bant genişliği

Bu donanım sayesinde oyun, 3D modelleme, video düzenleme ve yapay zekâ işlemleri çok daha hızlı ve akıcı hâle geliyor.

Liquid retina ekran: Daha büyük ve daha canlı

11 inç: 2360 x 1640 çözünürlük

13 inç: 2732 x 2048 çözünürlük

Her iki modelde de P3 geniş renk gamı, True Tone, 500 nit parlaklık, yansıma önleyici kaplama ve tam lamine ekran bulunuyor. Ayrıca Apple Pencil Pro ve USB-C’li Apple Pencil desteği ile not alma ve çizim deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

Kamera ve video özellikleri

Arka kamera: 12 MP, Smart HDR 4, 4K 60fps video, sinematik sabitleme

Ön kamera: 12 MP Ultra Geniş, Center Stage desteği

Gelişmiş dinamik aralık ve Retina Flash

Yeni iPad Air, Wi-Fi kullanımında 10 saate kadar, hücresel bağlantıda 9 saate kadar kullanım sunuyor. 11 inç model 28.93 Wh, 13 inç model ise 36.59 Wh bataryaya sahip. Kutudan çıkan 20W USB-C adaptör ile hızlı şarj desteği sunuluyor.

M4 iPad Air Türkiye fiyatları

Mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelen yeni iPad Air'in Türkiye fiyatları ise şu şekilde: