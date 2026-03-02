Yeni M4 iPad Air Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Apple, merakla beklenen yeni nesil iPad Air modelini resmî olarak duyurdu.
11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelen yeni seri, güçlü M4 çip, gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve premium donanımıyla dikkat çekiyor. Üstelik başlangıç fiyatı, globalde bir önceki modelle aynı seviyede tutulmuş durumda.
M4 çipli yeni iPad Air
Yeni iPad Air’in kalbinde Apple’ın en yeni M4 çipi yer alıyor. Yeni M4 çipi:
- M3’e göre %30 daha hızlı
- M1’e kıyasla tam 2.3 kat performans artışı
- 8 çekirdekli CPU, 9 çekirdekli GPU
- nesil ışın izleme (ray tracing) ve mesh shading desteği
- 12 GB RAM ve 120 GB/s bellek bant genişliği
Bu donanım sayesinde oyun, 3D modelleme, video düzenleme ve yapay zekâ işlemleri çok daha hızlı ve akıcı hâle geliyor.
Liquid retina ekran: Daha büyük ve daha canlı
- 11 inç: 2360 x 1640 çözünürlük
- 13 inç: 2732 x 2048 çözünürlük
Her iki modelde de P3 geniş renk gamı, True Tone, 500 nit parlaklık, yansıma önleyici kaplama ve tam lamine ekran bulunuyor. Ayrıca Apple Pencil Pro ve USB-C’li Apple Pencil desteği ile not alma ve çizim deneyimi üst seviyeye taşınıyor.
Kamera ve video özellikleri
- Arka kamera: 12 MP, Smart HDR 4, 4K 60fps video, sinematik sabitleme
- Ön kamera: 12 MP Ultra Geniş, Center Stage desteği
- Gelişmiş dinamik aralık ve Retina Flash
Yeni iPad Air, Wi-Fi kullanımında 10 saate kadar, hücresel bağlantıda 9 saate kadar kullanım sunuyor. 11 inç model 28.93 Wh, 13 inç model ise 36.59 Wh bataryaya sahip. Kutudan çıkan 20W USB-C adaptör ile hızlı şarj desteği sunuluyor.
M4 iPad Air Türkiye fiyatları
Mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelen yeni iPad Air'in Türkiye fiyatları ise şu şekilde:
|Boyut-Model
|Türkiye Fiyatı
|11 inç - 128 GB
|37.999 TL
|11 inç - 256 GB
|43.999 TL
|11 inç - 512 GB
|55.999 TL
|11 inç - 1 TB
|67.999 TL
|13 inç - 128 GB
|47.999 TL
|13 inç - 256 GB
|53.999 TL
|13 inç - 512 GB
|65.999 TL
|13 inç - 1 TB
|77.999 TL